المجلس البلدي بصبيا يناقش الخدمات المقدمة للمواطنين ويعمل على تعزيز التعاون بين ادارة المياه وبلدية محافظة صبيا

ناقش المجلس البلدي بمحافظة صبيا في جلستة الاعتيادية لشهر صفر لعام 1439هـ الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة صبيا والعلاقة المشتركة بين ادارة المياه وبلدية صبيا في تنفيذ المشاريع وسرعة إنجازها وتسهيل التنسيق والتوافق والية التواصل لحل العقبات والمعوقات في الميدان وذلك بحضور مدير المياه بصبيا الاستاذ يحي الامير

ففي بداية الجلسة رحب رئيس المجلس البلدي الاستاذ احمد قاضي بمدير ادارة المياه بالمحافظة كمارحب وبارك انضمام الاستاذ خالد صايغ لعضوية المجلس البلدي بصبيا متمنيا له التوفيق، ثم جرى بحث سبل التعاون بين البلدية وادارة المياه من اجل تسهيل وصول الخدمات المقدمه للمواطنين بمحافظة صبيا ومراكزها والقرى التابعة لها و محاولة جدولة الاعمال والمشاريع الجاري تنفيذها و التي سوف تقوم بها الشركات الخدميه و كذلك من اجل القضاء على الازدواجيه في العمل بطرق المحافظه والاحياء والقرى التابعة لها

كما تم في الجلسة مناقشة وضع المناهل في الشوارع العامة بصبيا وانخفاض مستواها عن الشارع والحلول المقترحة لذلك

كما تم استعراض وضع آليه وتنسيق لتسريع ايصدار رخص الشركات المنفذة لمشاريع المياه في حالات الطواري والحالات العادية

وتم أيضاً عرض بعض ملاحظات ومطالب المواطنين المتعلقة بالمياه والتجاوب معها ومنها

عرض مشكلة تسريبات المياه من المنازل وأثرها على طبقة الأسفلت في الحواري والاجراءات المتبعه وفق الأنظمة للتخلص من هذه الظاهرة التي تؤدي الى تزايد حفريات الشوارع وتلف المركبات

وفي الختام ثمن المجلس دور رئيس البلديه الاستاذ سفر الشهراني ومدير ادارة المياه بالمحافظة على التعاون المستمر من اجل تقديم الخدمة الأفضل لابناء المحافظة .