هيئة الرياضة بجازان تنفذ برنامج الملتقى الرياضي الشبابي المفتوح بمحافظة أبوعريش

نفذ مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة جازان عصر اليوم الجمعة الموافق 17 نوفمبر الحالي فعاليات برنامج الملتقى الرياضي الشبابي المفتوح والذي أقيم على ممشى محافظة أبو عريش وذلك ضمن برامج وكالة شؤون الشباب بالهيئة العامة للرياضة •

هذا وشارك أكثر من 500 مشارك في مختلف فعاليات البرنامج والذي تضمن إقامة العديد من المسابقات الرياضية في مهارات تصويب كرة القدم ومهارات كرة السلة وسباق المشي وتحديات ملعب البلياردو ودوري قدم سداسيات ومسابقات ترفيهية للأطفال •

هذا وقام الأستاذ إبراهيم الرياني مدير مكتب هيئة الرياضة بجازان بتكريم الفائزين في هذه المسابقات كما كرم الجهات المشاركة في نجاح هذا اابرنامج ومنها بلدية محافظة أبوعريش ومركز عيادة مكافحة التدخين التي خصص لها ركن لعرض برامجها ونادي اليرموك وكافة وسائل الإعلام الحاضرة ، وأكد الرياني في ختام التكريم أن هيئة الرياضة تسعى دوما لتنوع وتعدد برامجها التي تستهدف كافة فئات المجتمع وخاصة فئة الشباب وأيضا إقامتها في أكثر من موقع وعدم حصرها في مدينة جازان ، حيث أن هناك برامج اخرى ستقام في محافظات أخرى ومنها محافظة صبيا الأسبوع المقبل •