بالصور ..فريق نقدر التطوعي بفيفاء ينفذ برنامج “زرع البسمة في وجوههم “

نفذ فريق نقدر التطوعي التابع لمدرسة نيد مجبا الثانوية في فيفاء برنامجا ترفيهيا دعويا اجتماعيا يستهدف العمال والجاليات في فيفاء تحت شعار “زرع البسمة في وجوههم ” وذلك بالشراكة مع بلدية فيفاء والمكتب التعاوني والدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بفيفاء ومستشفى فيفاء العام وجمعية البر الخيرية بفيفاء ونادي فيفاء الرياضي وبدعم من مجمع أبو ناصر الصناعي ومؤسسة إبداع للإسكان ومحلات الهربي لمواد البناء .

حيث شمل البرنامج التطوعي الذي أقيم على ملعب بلدية فيفاء بالجوة على فقرات ترفيهية ومسابقات ومحاضرة دعوية كما قام الفريق بتقديم الماء والعصير والكيد بدعم من جمعية البر وكذلك تقديم كتيبات ومطويات دعوية ووجبة عشاء دعما من المكتب التعاوني كما تواجد مستشفى فيفاء العام بالموقع وقدم الاستشارات الطبية وفحص الضغط واستقبال تبرع بالدم .

ويأتي هذا البرنامج التطوعي الذي نفذه فريق نقدر ضمن مشروع ” أيامن سواعد الوطن” وهو مشروع مؤسسة بن محفوظ الخيرية بالشراكة مع تعليم صبيا .