“بالصور”أفراح” الحكمي “بقاعة الذهبية” بخميس مشيط

تتعالى الأصوات ، وتمتزج العبارات وتتحرك الأنامل لتخط الكلمات .. لتبقى في القلب من أجمل الذكريات .. في ليلة من ليالي الأنس والأفراح احتفل الشاب/ عادل بن يحيى حسن الفيفي ، بزواجه على كريمة / محمد بن يحيى ساري الفيفي مساء يوم الجمعة الموافق ١٤٣٩/٢/٢٨هـ وذلك في قاعة الذهبية طريق الرياض بخميس مشيط وقد حضر الحفل عدد كبير من المدعوين من الاهل والأقارب والزملاء وصحيفة “فيفاء أون لاين” الأخبارية يسعدها ويشرفها أن ترفع اسمى آيات التهاني والتبريكات للعريس والعروس وتتمنى لهما حياة سعيدة ملؤها الفرح والسرور والف مبروك .

































































