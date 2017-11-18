تعادل الاتحاد والشباب في الجولة العاشرة

انتهت قمة مباريات الجولة العاشرة من الدوري السعودي بين الشباب ومضيفه الاتحاد، الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري محمود عبد المنعم “كهربا”، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المواجهة التي جمعتهما، مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ( الجوهرة المشعة) .

افتتح أصحاب الأرض الأهداف في الدقيقة 52 عبر التونسي أحمد العكايشي، قبل أن يسجل عبد الله فهد الفهد هدف التعادل القاتل في الدقيقة 73.

وشهدت المواجهة مشاركة كهربا منذ البداية وحتى نهاية اللقاء، لكنه لم يتمكن من مساعدة فريقه لتحقيق الفوز، ليكتفي الفريقان بالتعادل 1-1.

بهذا التعادل، رفع الاتحاد رصيده من النقاط إلى 13 في المركز السادس، كما رفع الشباب رصيده إلى 10 نقاط في المركز الحادي عشر.