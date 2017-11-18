برعاية أمير منطقة مكة المكرمة جدة تشهد انطلاق الدورة العاشرة لمنتدى الموارد البشرية

تنطلق صباح (الأحد) جلسات منتدى جدة للموارد البشرية 2017م، والذي يقام برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في عامه العاشر بفندق جدة هيلتون، بشراكة استراتيجية مع هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة.

وسيشهد المنتدى الذي تنظمه لجنة الموارد البشرية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة والمهاد العربية للتميز، استعراضاً لـ 11 ورقة علمية إلى جانب 12 ورشة عمل متخصصة، بما تسهم في تحقيق أهداف المنتدى في مجال تطوير ممارسات الموارد البشرية في قطاعات الأعمال السعودية والاستفادة من الكوادر السعودية المؤهلة.

بدوره أعرب رئيس المنتدى الدكتور إيهاب بن حسن أبوركبة عن سعادته برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة للمنتدى والذي أكمل 10 سنوات على بداية انطلاقه في 2008 وواصل سنويا مناقشة تطوير ممارسات الموارد البشرية في قطاعات الأعمال السعودية والاستفادة من الكوادر السعودية المؤهلة.

كما قدم د. أبوركبه الشكر لأعضاء مجلس إدارة غرفة جدة والأمانة العامة وكذلك رئيس وأعضاء لجنة الموارد البشرية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة لحرصهم على إنجاح هذا الحدث السنوي الهام والذي يناقش قضايا التوطين وتحسين بيئة الأعمال بما يساهم في بناء إنسان المملكة وتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، وتنمية العنصر البشري ضمن برنامج التحول الوطني، وتوضيح المبادرات الاستراتيجية المطلوبة منهم لتحقيق ذلك.

وبيّن د. أبوركبه بأن المنتدى تميز منذ انطلاقته بشراكة وتواجد العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة لاسيما وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وغرفة جدة إلى جانب مشاركة أبرز قادة المنظمات العالمية أمثال البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية وعدد من الشركات والخبراء والمختصين في الموارد البشرية محلياً ودولياً، مؤكداً بأن المنتدى عزز في نسخه الماضية بناء الشراكة الإستراتيجية بين القطاع العام والخاص، وحظي منذ أن بدأ تنظيمه بخطوات ريادية متميزة.

وأشار د. أبوركبه بأن المنتدى سيحظى هذا العام بحضور ومشاركة كبيرة من القيادات الحكومية وأصحاب الأعمال والمدراء العموميون والتنفيذيون ومدراء الموارد البشرية ومختصيها، ويسعى المنتدى في تحقيق رسالته للتركيز على العنصر البشري وخاصة الكفاءات الوطنية كأداة أساسية لمواجهة تطورات وتحديات عصر الأعمال الحديث، وتطوير بيئة العمل لمواكبة التغيرات الجديدة ورفع التنافسية وزيادة الإنتاجية.

من جانبه أعرب رئيس لجنة الموارد البشرية بغرفة جدة رئيس اللجنة العلمية للمنتدى الدكتور سمير محمد حسين عن سعادته برعاية الأمير خالد الفيصل للمنتدى، مقدماً الشكر لجميع شركاء المنتدى لحرصهم الدائم على إنجاح هذا الحدث السنوي الهام، وبيّن بأن المنتدى يقام بشراكة داعمة من شركة الاتصالات السعودية (STC)، ورعاية استراتيجية من ايكيا، ورعاية ماسية من مجموعة المرجان والخطوط الجوية السعودية (CARGO)، ورعاية فضية من جامعة الأعمال والتكنولوجيا UBT، والراعي الناقل كريم، ويسعى في تحقيق رسالته للتركيز على العنصر البشري وخاصة الكفاءات الوطنية كأداة أساسية لمواجهة تطورات وتحديات عصر الأعمال الحديث، وتطوير بيئة العمل لمواكبة التغيرات الجديدة ورفع التنافسية وزيادة الإنتاجية.

وأضاف د. سمير حسين بأن المنتدى في دورته العاشرة سيشهد نقاش العديد من المحاور التي ستناقش عبر جلساته سوق العمل وسط مشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة بدعم وتفعيل الشراكة وكبرى الشركات الخاصة والجهات غير الربحية، مبيناً بأن المنتدى سيناقش تمكين الكفاءات الوطنية ودور الموارد البشرية في إنجاح استراتيجية التحول المؤسسي.

وأشار الدكتور سمير حسين إلى أن المنتدى سيشهد مجموعة من ورش العمل التي تبرز الممارسات العالمية في الموارد البشرية وسط مشاركة نخبة من الخبراء العالمين والمحليين بهدف رفع كفاءات العاملين في إدارات الموارد البشرية.

يذكر بأن منتدى جدة للموارد البشرية 2017 يقام في دورته العاشرة برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ويعد الأكبر في تخصصه في الموارد البشرية في المملكة بمشاركة أكثر من 700 قيادياً من القطاعين العام والخاص، ويناقش كل عام القضايا التي تتناول التوطين والموارد البشرية وسوق العمل السعودي وأفضل تطبيقات الموارد البشرية.