توستماسترز_الداير يقيم لقائه الثالث عشر بمقر التنمية

أقيم مساء أمس الجمعة بإحدى قاعات لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بمحافظة الداير الاجتماع الثالث عشر لنادي الابداع “التوستماستز” بمحافظة الداير تحت شعار”الاستمرار سر النجاح” برعاية لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالمحافظة وبحضور عدد من الاعضاء والضيوف.

بدأ الحديث عريف الإجتماع ت م: اسماعيل علي (رئيس النادي )بالتقديم للقاء والترحيب بالضيوف واعلان شعار اللقاء

ثم عرف أعضاء لجنة التقييم كل بدوره

ثم قام فرسان الأمسية كل من:

ت. م:سلمان محمد و ت. م:عبدالله جبران وت. م:سلمان مسعود، وت. م:جابر موسى، بإلقاء خطبهم

تلى ذلك الخطب الإرتجالية لكل من ت. م:عبدالله جبران وت. م:سلمان محمد

وبعد ابداء الملاحظات للأعضاء، من قبل المقيمين

قام رئيس النادي ت. م:اسماعيل علي بتقديم محاضرة وضح فيها خطط النادي التطويرية القادمة وعدد من النقاط المهمة لحصد المزيد من التميز، مقدما للأعضاء شكره وتقديره على تميزهم الملحوظ منذ انطلاقة النادي.