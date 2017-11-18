الهيئة العالمية للمعرفة تكرم سعود بن نايف ومحمد المجلاد بوسام الريادة

نظير عطاءاتهما في مجال الريادة والتميز والإبتكار كرمت الهيئة العالمية الإمريكية لتبادل المعرفه من خلال ذراعها التكريمي (المؤتمر العالمي للريادة والإبتكار والتميز الثالث ) عدداً من الشخصيات العالمية من حوال العالم تقديراً لجهودهم في تحقيق التنمية المستدامه . والنجاح والتميز الإداري

حيث كرمت المنظمة من المملكة العربية السعودية كل من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية .

وسعادة الأستاذ محمد بن عايد المجلاد المدير العام لمطارات الوسطى السعودية . ومدير عام مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بمنطقة القصيم .

حيث منحا وسام التميز والريادة الدولي الذي تمنحه المنظمة كما تم خلال المؤتمر إبراز الجهود المتميزة التي حققتها الشخصيات المكرمة وتم تسليط الضوء على جهودهم وعطاءاتهم . من جهته ذكر الدكتور عبدالحميد الرميثي مدير عام المؤتمر الدولي للريادة والإبتكار والتميز أنه تم هذا العام ترشيح هاتين الشخصيتين السعوديتين تقديراً لعطائهم ولتكون تجربتهم نموذج يحتذى لك الطامحين عن النجاح والريادة .