“طلعت حافظ” يوضح كيفة اعادة بطاقة الصراف في حال تم سحبها | فيفاء أون لاين
السبت, 29 صفر 1439 هجريا, الموافق 18 نوفمبر 2017 ميلاديا
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“طلعت حافظ” يوضح كيفة اعادة بطاقة الصراف في حال تم سحبها

“طلعت حافظ” يوضح كيفة اعادة بطاقة الصراف في حال تم سحبها
فيفاء أون لاين ـ الرياض

تفاعل أمين عامّ لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، والمتحدث باسم البنوك السعودية، طلعت حافظ، مع تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الجوال لنبأ مفاده، أن البنوك السعودية قدّمت ميزة تمكّن العميل من استعادة بطاقة الصراف الآلي في حال ابتلاعها، من خلال الضغط معًا على زر “إلغاء” وزر “الصفر”.

وأكّد حافظ، في تصريح لـ”عاجل”، أن المعلومة المتداولة في هذا الشأن مجرد شائعات، واصافًا إياها بـ”الكلام الغريب”.

وأشار المتحدث باسم البنوك السعودية إلى أنه في حال سحب إحدى الصرافات الآلية بطاقة أحد العملاء، فعليه الذهاب إلى البنك لاستعدادها، إذ إن النظام السابق في هذه الحالات لم يتغير كما يشاع.

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