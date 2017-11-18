طرق تأديب الطفل دون ضربه

الضرب هو واحد قضايا التربية الأبوية الأكثر تناقش على نطاق واسع. في حين أن معظم أطباء الأطفال وخبراء التربية لا يوصون بالضرب ، فإن الغالبية العظمى من الآباء في جميع أنحاء العالم يعترفون بضرب أطفالهم .

بالنسبة للكثير من الآباء والأمهات، يعتقدون أن الضرب أسرع وأكثر فعالية وسيلة لتغيير سلوك الطفل. وغالبا ما تظهر نتائجه سريعاً ، ولكن الدراسات تشير إلى أن العقاب البدني له عواقب عكسية وطويلة الأمد على الأطفال .

إذا كنت تبحث كأب عن بديل للضرب ، هنا ثماني طرق لتأديب طفلك دون استخدام العقاب البدني :

نفذ الوقت ” Time-Out ” :

إذا ضربت طفلك لأنه أصبح عدوانياً ، فإنه يستلم رسالة مشوشة . بدلا من الضرب ، اعطيه المهلة .

المهلة من الوقت يمكن أن تعلم الأطفال كيفية تهدئة أنفسهم ، وتعد من مهارات الحياة المفيدة ، ولكن من أجل أن تكون المهلة فعالة ، يحتاج الأطفال من الوقت الإيجابي يجلسون مع والديهم .

الحرمان من الامتيازات ” Take Away Privileges ” :

على الرغم من الضرب عبارة لدغة او لسعة لمدة دقيقة أو اثنتين ، فأن حرمان الطفل من الامتياز يضره لفترة أطول ، مثلاً حرمانه من مشاهدة التلفزيون أو منعه من ألعاب الفيديو أو من لعبته المفضلة أو عدم الحركة لهذا اليوم ، سوف يذكره بعدم تكرار هذا الخطأ.

أوضح له متى يمكن الحصول على الامتيازات مرة أخرى ، في العادة مدة ” 24 ” ساعة كفاية لتعليم الطفل على التعلم من خطأه .

تجاهل الخطأ البسيط ” Ignore Mild Misbehavior ” :

تجاهل الخطأ العفوي يمكن أن يكون في الواقع أكثر فعالية من الضرب ، وهذا لا يعني أنك يجب أن تنظر بطريقة أخرى إذا كان طفلك يفعل شيئا خطرا أو غير لائق ، ولكن يمكنك تجاهل السلوك الخاطيء البسيط.

عندما يحاول طفلك الحصول على اهتمامك بأن يئن أو يشكو، لا تعطيه الفرصة ، بدلاً من ذلك تبين له أن السلوك المهذب يجذب انتباهك.

تعلم مهارات جديدة ” Teach New Skills ” :

واحدة من المشكلات الرئيسة مع الضرب هي أن الطفل لا يتعلم السلوك أفضل ، وضرب الطفل لأنه في حالة نوبة غضب ، لن يعلمه كيفية تهدئة نفسه في المرة القادمة عندما يكون مستاء .

يستفيد الأطفال من تعلم كيفية حل المشكلة وإدارة عواطفهم والحل الوسط ( التسوية ) ، عندما يعلم الآباء أطفالهم هذه المهارات يمكن أن يقلل كثيرا من مشكلات السلوك . استخدام الانضباط الذي يهدف إلى التعليم وليس المعاقبة .

العواقب المنطقية ” Logical Consequences “:

العواقب المنطقية هي وسيلة رائعة لمساعدة الأطفال الذين يعانون من مشكلات السلوك المحددة ، على سبيل المثال إذا كان طفلك لا يأكل عشاءه ، لا تدع له وجبة خفيفة قبل النوم ، أو إذا رفض أن يلتقط لعبة شاحناته، فلا تسمح له باللعب فيها بقية اليوم ، وهذا يمكن أن يساعد الأطفال على فهم أن هناك صلة مباشرة بين سلوكهم والنتيجة .

العواقب الطبيعية ” Natural Consequences “:

العواقب الطبيعية تسمح للأطفال بالتعلم من أخطائهم . على سبيل المثال، إذا كان طفلك يقول انه لن يرتدي سترة أو معطف ، وسمحت له بالخروج فأنه سوف يشعر بالبرد و طالما انه آمن للقيام بذلك.

استخدم العواقب الطبيعية عندما تعتقد أن طفلك سيتعلم من خطأه الخاص ، مراقبة الوضع للتأكد من أن طفلك لن تواجه أي خطر حقيقي .

أساليب المكافأة ” Reward Systems ” :

بدلا من ضرب الطفل لسوء التصرف ، تكافئه على السلوك الجيد . على سبيل المثال ، إذا كان طفلك يتنازع مع أشقائه في كثير من الأحيان، وحدد نظام مكافأة لتحفيزه على المضي قدما على نحو سلوك أفضل معهم.

إن توفير حافز على حسن التصرف يمكن أن يتحول سريعا إلى سوء التصرف . المكافآت تساعد الأطفال على التركيز على ما يفترض أن يفعلون بدلاً من التركيز على سوء سلوكهم .

المدح ” Praise” :

تشجيع طفلك على السلوك الجيد سوف يمنعه من المشكلات السلوكية . على سبيل المثال، عندما يلعب بشكل جيد مع أشقائه، شجعهم وقل: “إنكم تقومون بعمل جيد هذا اليوم “.

عندما يكون هناك العديد من الأطفال في الغرفة، وإعطاء أكبر قدر من الاهتمام والثناء للأطفال الذين يتبعون القواعد وحسن التصرف بشكل جيد ، وعندما يبدأ الطفل الآخر في التصرف، وإعطاء له الثناء والاهتمام كذلك .