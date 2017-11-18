إعلان .. بفصل الخدمة الكهربائية غدا عن عدة جهات بفيفاء

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء بأنه سيتم فصل الخدمة الكهربائية غدا الأحد 19 / 11 / 2017م من الساعة 8 صباحا وحتى 12 ظهرا عن بعض الأحياء في محافظة فيفا نظرا لقيامها بعمل بعض أعمال الصيانة الضرورية على شبكة التوزيع مما يستلزم فصل الخدمة الكهربائية حتى يتم إكمال المهمة .

وأشارت أنه سيتم فصل الخدمة الكهربائيه وذلك في كل من :

( الخطم/النفيعة/مدق/النقيل/العبسيه/رابعة/ذراع منفه/الحليف/دحرة ال عياس/المروح/العدوين/نيد الحرم/ال شراحيل/نيد العادي/العمامي/المزرعة/الغاله )

مبدية في الوقت نفسه عن أسفها لفصل الخدمة الكهربائية عن المنازل والمنشآت , شاكرة ومقدرة حسن التعاون وللاستفسار يمكن الاتصال على رقم الطوارئ 933