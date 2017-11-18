كهرباء فيفاء تعلن عن فصل التيار الكهربائي غدا للصيانة

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء بأنه سيتم فصل الخدمة الكهربائية غدا الاحد 19 / 11 / 2017م من الساعة 8 صباحا وحتى 12 ظهرا عن بعض الاحياء في جبل فيفا نظرا لقيامها بعمل بعض أعمال الصيانة الضرورية على شبكة التوزيع مما يستلزم فصل الخدمة الكهربائية حتى يتم إكمال المهمة

وأشارت انه سيتم فصل الخدمة الكهربائيه وذلك في كل من :

( الخطم/النفيعة/مدق/النقيل/ العبسيه/رابعة/ذراع منفه/الحليف/دحرة ال عياس/المروح/العدوين/نيد الحرم/ال شراحيل/نيد العادي/العمامي/المزرعة/الغاله )

مبدية في الوقت نفسه عن أسفها لفصل الخدمة الكهربائية عن المنازل والمنشآت , شاكرة ومقدرة حسن التعاون وللاستفسار يمكن الاتصال على رقم الطوارئ 933