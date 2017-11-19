دورة تدريبية في معهد الفيصل لتنمية الموارد البشرية طالبات كلية السياحة والآثار بجامعة الملك سعود يتدربن على المهارات الأساسية في تجليد وزخرفة المخطوطات

عقد معهد الفيصل لتنمية الموارد البشرية للتدريب دورة تدريبية بعنوان (التجليد وزخرفة المخطوطات)، لمدة يومين خلال الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر 2017م، وذلك في مقر المعهد في الرياض.

وقدم الدورة الأستاذ/ فوزي خميس قدري، خبير تجليد وزخرفة المخطوطات والمشرف على قسم التجليد بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، وشارك فيها (14) طالبة متدربة من كلية السياحة والآثار بجامعة الملك سعود، وتهدف إلى تعريف الطالبات المشاركات بالمهارات الأساسية في مجال تجليد وزخرفة المخطوطات.

وتضمنت الدورة عدة محاور، هي:

نبذة تاريخية عن التجليد والزخرفة الإسلامية.

كيفية تصميم غلاف اسلامي.

طريقة حفر الأغلفة.

كيفية تصميم المخطوطات بالزخارف المذهبة.

كيفية تقييم المخطوطات بالزخارف.

تجربة مركز الملك فيصل في التجليد والزخرفة.

التعريف بالتجليد الروماني.

وتأتي هذه الدورة التي تأتي ضمن برامج معهد الفيصل التدريبية، وفي إطار تقديم التجارب التي أسسها المركز في هذا المجال للطلبة في كليات وأقسام التراث والآثار في الجامعات السعودية من أجل إعداد كوادر مؤهلة للعمل في مجال السياحة الآثار وإدارة موارد التراث الثقافي، إضافة إلى تعزيز أواصر التعاون بين المركز والمؤسسات الأكاديمية ومراكز البحثي العلمي.