نادي_جازان الأدبي ينظم بعد غدٍ الثلاثاء , أمسية شعرية

ينظم نادي جازان الأدبي بعد غدٍ الثلاثاء , أمسية شعرية يحييها كل من الشعراء أحمد بن عبده القيسي، ومحمد بن أحمد مدبش، ومحمد بن مساوى القيسي، ومحمد بن أحمد المجربي, وذلك بقاعة المجلس البلدي بمركز السهي التابع لمحافظة صامطة.

وتأتي الأمسية التي ستقام بعد صلاة العشاء ضمن البرامج والفعاليات الثقافية التي ينفذها النادي خلال موسمه الثقافي الحالي.