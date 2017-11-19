#نادي_جازان الأدبي ينظم بعد غدٍ الثلاثاء , أمسية شعرية | فيفاء أون لاين
الأحد, 1 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 19 نوفمبر 2017 ميلاديا
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#نادي_جازان الأدبي ينظم بعد غدٍ الثلاثاء , أمسية شعرية

#نادي_جازان الأدبي ينظم بعد غدٍ الثلاثاء , أمسية شعرية
فيفاء أون لاين ـ جازان

ينظم نادي جازان الأدبي بعد غدٍ الثلاثاء , أمسية شعرية يحييها كل من الشعراء أحمد بن عبده القيسي، ومحمد بن أحمد مدبش، ومحمد بن مساوى القيسي، ومحمد بن أحمد المجربي, وذلك بقاعة المجلس البلدي بمركز السهي التابع لمحافظة صامطة.
وتأتي الأمسية التي ستقام بعد صلاة العشاء ضمن البرامج والفعاليات الثقافية التي ينفذها النادي خلال موسمه الثقافي الحالي.

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