توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس لهذا اليوم | فيفاء أون لاين
الأحد, 1 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 19 نوفمبر 2017 ميلاديا
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توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس لهذا اليوم

توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس لهذا اليوم
فيفاء أون لاين ـ الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوناً للسحب الرعدية الممطرة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية على مناطق ( تبوك ، الحدود الشمالية ، الجوف ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، القصيم ، حائل ، الرياض ).
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر , جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج, فيما تكون الرياح على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج.

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