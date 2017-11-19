توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس لهذا اليوم

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوناً للسحب الرعدية الممطرة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية على مناطق ( تبوك ، الحدود الشمالية ، الجوف ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، القصيم ، حائل ، الرياض ).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر , جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج, فيما تكون الرياح على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج.