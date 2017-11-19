توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوناً للسحب الرعدية الممطرة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية على مناطق ( تبوك ، الحدود الشمالية ، الجوف ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، القصيم ، حائل ، الرياض ).
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر , جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج, فيما تكون الرياح على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج.
توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس لهذا اليوم
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوناً للسحب الرعدية الممطرة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية على مناطق ( تبوك ، الحدود الشمالية ، الجوف ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، القصيم ، حائل ، الرياض ).
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