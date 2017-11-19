نفي إيقاف الحسابات البنكية والخدمات عن المتعثرين في سداد التزاماتهم البنكية | فيفاء أون لاين
الأحد, 1 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 19 نوفمبر 2017 ميلاديا
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نفي إيقاف الحسابات البنكية والخدمات عن المتعثرين في سداد التزاماتهم البنكية

نفي إيقاف الحسابات البنكية والخدمات عن المتعثرين في سداد التزاماتهم البنكية
فيفاء أون لاين ـ الرياض

نفى أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ إيقاف الحسابات البنكية والخدمات عن المتعثرين في سداد التزاماتهم البنكية.

وقال حافظ إن إيقاف الحسابات أو الخدمات ليس من سلطة البنوك، موضحاً وفقاً لصحيفة “الجزيرة” أن المصارف لا ترفع تعثر السداد إلى الجهات المعنية مباشرةً، بل تتفاوض مع العميل للوصول إلى حلول ترضي الطرفين.

ونوَّه إلى أنه في حالة عدم رغبة العميل بالتفاهم حول حلول للسداد، عادةً ما يقوم البنك أو جهة التمويل بتصعيد الأمر إلى الجهات المختصة، التي تتولى بدورها إيقاف الخدمات، ولا يكون الإجراء اجتهاداً شخصياً للبنك.

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