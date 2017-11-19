فضيلة الدكتور محمد  الأمين عمله مديرا عاما بفرع وزارة الشؤون الاسلامية بجازن

باشر فضيلة الدكتور محمد الامين بن خطري محمد الطالب عمله مديرا عاما بفرع وزارة الشؤون الاسلامية بجازن اليوم الاحد وقد كان في استقباله في مقر فرع الوزارة فضيلة الشيخ ـحمد بن عيسى الحازمي المدير العام السابق لفرع الوزارة و الاستاذ مشاري الحكمي مدير ادارة الشؤون الادارية والمالية بالفرع وعدد من مدراء الادارات والاقسام كما قام فضيلته بجولة على ادارات الفرع واقسامه والتقى بموظفي الفرع الذين هنؤه على ثقة معالي الوزير ومعالي نائبه بتكليفة مديرا عاما للفرع يذكر ان الدكتور محمد بن الامين كان يشغل منصب مدير عام فرع المدينة المنورة.