الجباري ينفذ دورة تدريبية في إدارة الأداء بمكتب تعليم ضمد

بدأت اليوم الأحد 1_3_1439هـ فعاليات دورة إدارة الأداء والتي ينفذها مدير وحدة التوجيه والإرشاد بمكتب تعليم ضمد الأستاذ أحمد علي الجباري ولمدة يومين في نادي الحي بثانوية ضمد وقد بدأ الجباري الدورة بالترحيب بالمرشدين الطلابيين بعدها عرض مفهوم الإدارة بأنها عملية تحقيق الأهداف الموضوعة من خلال استغلال الموارد والفرص المتاحة وأضاف بأن عملية تقويم الأداء تسهم في تقديم مجموعة من الطرق المناسبة لتطوير سلوك وبيئة العمل وبصورة مستمرة ثم أضاف أهداف إدارة الأداء وسط مداخلات من المشاركين في الدورة وفي نهاية اليوم الأول للدورة شكر الجباري الجميع متمنياً لهم التوفيق.