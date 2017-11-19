الجباري ينفذ دورة تدريبية في إدارة الأداء بمكتب تعليم ضمد | فيفاء أون لاين
الأحد, 1 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 19 نوفمبر 2017 ميلاديا
عاجل | المملكة تعلن عن أرقام التواصل للإبلاغ عن قائمة الـ ( 40 ) اسماً

الجباري ينفذ دورة تدريبية في إدارة الأداء بمكتب تعليم ضمد

الجباري ينفذ دورة تدريبية في إدارة الأداء بمكتب تعليم ضمد
حسن السالم _ ضمد
بدأت اليوم الأحد 1_3_1439هـ فعاليات دورة إدارة الأداء والتي ينفذها مدير وحدة التوجيه والإرشاد بمكتب تعليم ضمد الأستاذ أحمد علي الجباري ولمدة يومين  في نادي الحي بثانوية ضمد وقد بدأ الجباري الدورة بالترحيب بالمرشدين الطلابيين بعدها عرض مفهوم الإدارة بأنها عملية تحقيق الأهداف الموضوعة من خلال استغلال الموارد والفرص المتاحة وأضاف بأن عملية تقويم الأداء تسهم في تقديم مجموعة من الطرق المناسبة لتطوير سلوك وبيئة العمل وبصورة مستمرة ثم أضاف أهداف إدارة الأداء وسط مداخلات من المشاركين في الدورة وفي نهاية اليوم الأول للدورة شكر الجباري الجميع متمنياً لهم التوفيق.

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*