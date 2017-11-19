الاستاذ/ يحيى بن محمد بن يحيى العمري

تتغير مفاهيم المجتمعات، وعاداتها من وقت إلى اخر، وقد تتحول من الضد الى الضد، في انقلابات شبه فجائية، ومعظم تغير العادات تكون ردود افعال، لأحداث وهزات اجتماعية مؤثرة، كان لها مفعولا حادا، غيرت مجرى بوصلة التفكير إلى الجانب المضاد، فنجد ما كان مفهومه ايجابيا اليوم، يصبح في الغد مفهوما سلبيا، والعكس بالعكس، وهذا يسري في كثير من امور الحياة الاجتماعية، فما كان في هذا المجتمع أو ذاك، يستسيغه ويتقبله الناس، يتحول لديهم بعد فترة امرا مذموما لا يطاق ولا يقبل، وكمثال بارز مشاهد، قضية الغناء حلا وتحريما، فقد انتشر وتفشى بين الناس بشكل كبير وواسع، في معظم المجتمعات العربية والعالم، وزاد رواجه في السبعينات والثمانينات والتسعينات الهجرية، من القرن الماضي، فالذي عاش تلك الفترة يذكر امر شيوعه، حتى اصبح امرا طبيعيا، وزاد من انتشاره في تلك الفترة، بدايات انتشار وسائل الاعلام الحديثة، والآت السماع والتسجيلات، فلا يكاد مكان يخلو منه، يصدح داخل معظم البيوت، وفي الشوارع والمقاهي والسيارات، فلا تكاد تفارق نغمات الوتر الاذن اينما اتجهت، بل إن معظم برامج الاذاعات والتلفزيونات مليئة به، إن لم تكن معظم برامجها هي هذه الاغاني، نزولا عند رغبات وتوجهات الجمهور، حتى اصبح المغنون والمطربون هم نجوم المجتمعات، يشار اليهم بالبنان، ويحتفى بشخصياتهم في معظم المحافل، ويتطلع كثير من الشباب الى أن يحذوا حذوهم، ويكونون نجوما مثلهم، واشتهرت اسمائهم وانتشرت صورهم، وتجاوز صيتهم الافاق.

كانت نسبة ما تمثله الاغاني من برامج الاذاعة كبيرة جدا، قد تصل التسعين في المائة أو اكثر، والمستمعون يطالبون ببثها في اكثر الاحيان، ويهدونها لبعضهم في معظم المناسبات، ولم تكن تشكل بقية البرامج، من ثقافية وتعليمية إلا فواصل تتخلل بين الاغاني، فالغناء كان هو المتصدر والمسيطر على الساحة الاعلامية، وانتشرت محلات التسجيلات الغنائية، وبيع الاشرطة الموسيقية، في معظم الاسواق العامة وفي الشوارع، واستمر الوضع على هذا الحال، حتى تشبع الناس بهذه الكثافة،(إذا زاد الشيء على حده انقلب إلى ضده)، انقلبت الموازين وانقلب الوضع، وتوارى هذا الزخم وهذا الاهتمام، واعقبه على النقيض تشدد وتحريم، وحلت محله المحاضرات الدينية والخطب المنبرية، واستبدل الناس الاغاني بالمحاضرات والخطب والوعظ، وتحولت معظم محلات التسجيلات الغنائية الى محلات لبيع الاشرطة الدينية والمحاضرات والخطب، وقام حراك كبير في هذا الجانب، إلى أن ساد وعم واصبح هو الغالب، حتى اصبح يدعى إلى مناسبات الافراح بعض المشايخ، ليحيوها بالوعظ بدل المغنين.

ثم مع الوقت ارتخت هذه القبضة وهذا التوجه، وتعادلت الكفة في ممازجة بين هذه وذلك، وبرز حينها ما يعرف بالأناشيد الاسلامية، والشيلات الوطنية، خالية من المعازف ومن آلات الطرب، ثم طعمت قليلا بالمؤثرات الصوتية وبالصدى، حتى عادت كما قيل (حليمة لعادتها القديمة)، فأدخلت الموسيقى من جديد، بحجة ضبط الايقاعات، وهكذا تتحول الامور وتتصارع المفاهيم في مجادلات وردود افعال، وتنقلب الموازين وتتغير الافكار من حال إلى حال، ولكل توجه مريديه، ولكل وضع دولة ورجالا، وكل جيل يرى أن جيله هو الافضل، وما قبلهم هم الطيبون (كما يعبرون)، والحياة تسير ولا تقف عند احد، فمن الناس من يتعلم ويتعظ، ومنهم من يفتتن ويتضعضع، وخير الامور اوسطها ( لا افراط ولا تفريط).

هذه التيارات من التوجهات العامة، تجرف في طريقها معظم الشباب، فهم وقودها وهم عدتها وعتادها، إن كانت توجهات ايجابية أو سلبية، فالناس في العادة تحركهم وتوثر فيهم المفاهيم السائدة، قال تعالى (بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على امة وانا على اثارهم مهتدون)، فجيل التسعينات وما قبلها اتخذوا من نجوم عصرهم قدوات، تأثروا بهم وقلدوهم وساروا على نهجهم، فكل انسان في شبابه يبحث عن الشهرة والبروز، فيما هو سائد في المجتمع من حوله، فيأخذ بهذا الشيء او ذاك، ويسعى الى اتقانه والتميز فيه، ليلفت الانظار ويرفع من مكانته بين من حوله، دون التفكير في المسلك غالبا سلبا أو ايجابا، وقد يستمري مجالا ثم يفيق متنبها إلى انه لا يليق به، فمنهم من يعدل مساره أو يتركه بالكلية، ومنهم من لا يستطيع حتى يجرفه التيار، ويأخذه الى غير رجعه، فلا بد لكل حالة من ضحايا وقرابين، والحياة لا تتوقف عند احد، بل تسير ويستمر الاختبار، بين الخير والشر، والفعل الصائب والخاطئ، وبين الافعال وردودها، وبين الرشد والغي، والله هو الهادي والموفق الى سواء السبيل.

نشأ يتيما حيث فقد والديه قبل أن يناهز الحلم، واضطر مكرها الى ترك بلدته طلبا للرزق، وسعيا إلى تحسين احواله المعيشية المتردية، ولا موجه ولا معين ولا عضيد، وبعد تنقلات بين البلدان هنا وهناك، استقر به الوضع عاملا بسيطا، في مشروع توسعة الحرم المكي الشريف الاولى، وكان سكنه في عزبة صغيرة مع بعض ابناء بلدته، في حي اجياد السد، وكان يسكن في هذا الحي كثير من ابناء فيفاء، وكان لهم فيها جار من ابناء مكة، اتصلت علائقهم به، وتوطدت صلاتهم معه، لنبل اخلاقه وطيب معدنه، وكان يكن تقديرا كبيرا لأبناء فيفاء، وكان حينها يعد من كبار الفنانين في مجال الطرب والغناء، ويرتاد منزله كثير من هواة ومحبي هذا الفن، وكان هو من ضمنهم، ومن خلال تردده على مجلسه، اكتشف ما لديه من موهبة في الفن، وما يتميز به من جمال الصوت، فعلمه مبادئ العزف على العود، حتى اتقنه وتمرس فيه، وطور قدراته على الاصول المعتبرة في هذا المجال، وتعاهده ورقى من قدراته وامكانياته، حتى بلغ به مستوى كبيرا من الاتقان، حتى ضمه عضوا اساسيا في فرقته الموسيقية (المريعاني)، وهي (فرقة كانت تقوم على اعادة احياء التراث الغنائي المكي الاصيل)، وتعلم واتقن العزف على آلة القانون وآلة الكمان، ثم تدرج بالدربة والممارسة إلى ترقية قدراته، يدفعه الشغف والتعلق والمواهب البارزة، إلى أن اصبح مع الايام نجما متألقا، ومؤديا وملحنا فنيا مبدعا، له العديد من المتابعين والمعجبين به وبفنه، وحقق في هذا المجال كل ما تصبوا اليه نفسه، وامضى فيه ما يزيد على عشرين عاما، تشبعت فيها نفسه وقنعت بما وصلت اليه، ثم مرت به فترة مراجعة وتقييم، وقف فيها مع نفسه في وقفة تصحيحية صادقة، وجد فيها أنه لا يملك القناعة الحقيقية لما هو عليه، وانما هو نمط حياة إعتاد عليه والف السير فيه، لا يترجم حقيقة نفسه ولا واقع فكره، وفي لحظة حاسمة هجر كل ما يربطه بهذا الطريق، وهذا المسلك الذي كان يعيشه جسدا لا روحا، وعكس متعمدا وبكل قوة بوصلة مسيره، وغير مسار دربه الذي كان قد الف مسالكه وزواياه، واختط له طريقا آخر، ارضى به نفسه، وحقق فيه ذاته وكيانه.

يتميز بانه يملك عزيمة قوية، وارادة عالية صلبة، فاذا ما آمن بشيء واقتنع به، سعى الى تحقيقه بكل جد واخلاص، فلا يرضى فيه إلا بلوغ اقصى درجات الكمال، فانه عندما رغب في خوض مجال الفن والغناء، اتجه اليه بكل قوة ومضاء، حتى وصل منه الغاية على منهجية صحيحة، وفي المقابل عندما زالت تلك القناعات، هجره وتركه دون تردد او ندم، وانخرط في حياة جديدة هانئة مطمئنة، عن قناعة تامة ايضا وعزيمة قوية، وسعى فيها بلوغ اقصى الدرجات، حيث التزم في دينه وتوجهه، ولازم مسجده ومصحفه، إلى أن اصبح هو القائم على المناداة بالصلاة في اوقاتها، بل واصبح مؤهلا لينوب عن امام المسجد حال غيابه أو تأخره، ولا يعني هذا أنه كان من قبل قد انقطع عن اداء فروض دينه، بل هو ملتزم في الاصل بأداء فروضه الدينية وشعائره، ولعل ذلك هو سبب ما آل اليه من العودة الحميدة إلى جادة الصواب، ثبته الله على الخير، وعلى ما يحبه سبحانه ويرضاه، وتجاوز له عن تقصيره وقصوره، وختم له بالصالحات من الاقوال والاعمال، انه سبحانه اللطيف والهادي إلى سواء السبيل.

انه صاحب شخصية قوية وذكية، ويتصف بالحلم والتواضع، وصفات النبل والكرم والوفاء، ذو طبيعة اجتماعية، يحب الناس ويألفهم ويألفونه، واسع الثقافة ومتحدث لبق، لا تمل مجالسته ولا الحديث معه، وفقه الله واسعده، وختم له بالصالحات، ونور دربه.

إنه الاستاذ الفاضل يحيى بن محمد بن يحيى ال وشمه العمري الفيفي .

ولد في عام 1372هـ، في بيت (سهلان) الواقع في غربي جبل العمريين من فيفاء، في اطراف بقعة ذات الشفا، وكان اكبر اخوانه الاشقاء(حسن (رحمه الله)وعلي (حفظه الله)، واخت توفيت صغيرة(رحمها الله).

ووالده محمد بن يحيى (رحمه الله)، كان مثل غالب ابناء ذلك الجيل، ينشد الكفاف والحياة السعيدة له ولأسرته، وكانت مجالات الحياة صعبة ومحدودة، فكان اعتمادهم في معيشتهم على الحياة الزراعية، وهي المجال الوحيد المتاح لمعظم الناس في تلك البيئة، فكان يسعى جاهدا بكل طاقته إلى توفير لقمة العيش الكريمة لهذه الاسرة، في عمل متواصل لا يكاد ينقطع، يعمل في مزرعته الصغيرة، ويعمل في مزارع الاخرين من حوله مقابل اجر بسيط، ومع كل هذا الكدح فلم تكن لتغطي كل متطلبات الاسرة الاساسية البسيطة، ووجد نفسه يرزح تحت كم كبير من الديون، حتى أنه لم يستطع سدادها لقلة ذات اليد، ولما اخترمته يد المنون وهو في ذلك الجهاد المتواصل، حيث توفي (رحمه الله) في حوالي عام 1380هـ ، تاركا خلفه اسرة ضعيفة، تواجه الحاجة والديون، وكثير من الظروف الصعبة، كانوا أربعة ابناء صغار وزوجة مكلومة، وهذا اكبرهم (يحيى) لم يتجاوز بعد الثامنة من عمره، لذا وجدت الام نفسها في داخل المعمعة، فلا بد لها أن تسد شيئا من هذه الثلمة العظيمة التي برزت بموت زوجها، فكانت (أخت الرجال) على قدر كبير من حسن الاداء، والعزيمة القوية التي لا تتضعضع، يدفعها حنانها واحساسها بعظم المسؤولية، تجاه فلذات كبدها الصغار وهم ينظرون اليها، وتراهم يتضاغون من حولها، وهم في امس الحاجة إلى من يكفل لهم لقمة العيش الضرورية.

كانت هذه الام المثالية، هي الفاضلة خيرة بنت ساري آل برقان العمري الفيفي (رحمها الله)، حيث اضطرت إلى اكمال هذه المسيرة بعد فقدان الاب، ولقد قامت بما كان يقوم به زوجها واكثر، وعملت بما يتناسب وطبيعتها كامرأة، ولكنها اعملت فكرها، وتبصرت في امرها، قبل أن تنزل إلى الميدان، وكدحت وصبرت في سبيل تامين ما يلزمها ويلزم اولادها، من توفير اسباب الحياة الكريمة، وكانت بالفعل امرأة شجاعة حازمة مدبرة، فلم تتوانى او تتملص عن أداء هذا الواجب والعبء الثقيل، الذي وجدت نفسها فيه دون اختيارها، فقامت بكل الادوار، وبكل عزيمة وبصيرة واصرار، فلم تعميها المصيبة، ولم تعوقها كبر المسؤولية، بل زادتها قوة ومضاء واصرارا، فاشتغلت تواصل ليلها بنهارها، وقامت على تهيئة مزرعتهم بكل ما يلزمها، ومارست العمل في البيع والشراء في كل ما تجده من محاصيل البلدة، فكانت بحسن تدبيرها وحكمتها، تدخل في اتفاقيات مع اصحاب المزارع في محيطها، لتقوم على تسويق واستغلال منتجات مزارعهم، فكانت تحمل ما تطيق حمله فوق ظهرها، لتوصله إلى سوق عيبان الاسبوعي، وهناك تبيعه بما يتيسر، وقد كسبت كثيرا من هذه الاعمال التسويقية، وارتفع مستوى الاسرة المعيشي بسببها، وخلال فترة وجيزة استطاعت (بفضل الله) الاستغناء عن مد يد الحاجة إلى الاخرين، وقد اكتسبت كثيرا من الخبرات والوسائل، وطورت بذلك اساليبها وممارساتها، فقد عرفت اسرار المهنة وزواياها، حتى اصبحت تشغّل الاخرين معها، وحولت حياة الحاجة والفاقة في بيتهم، إلى وضع لا باس به من الغنى والجدة ووفرة المال، يحكي لنا عن هذه المرحلة قائلا : (كانت والدتي تتمتع بشيء من الحكمة وحسن التصرف والصبر، والتعامل بالعقل والمنطق عند مواجهة المشاكل الحياتية، وبعد وفاة والدي تولت بنفسها امور الاسرة، وقامت بها احسن قيام واتمه، حتى أنه في فترة وجيزة تغيرت حياتنا بشكل لافت، وتبدلت من عسر الى يسر، وذلك بفضل الله ثم بفضل هذه الام المدبرة، اسال الله ان يجزيها خيرا، وأن يجعلها من اهل الفردوس الاعلى).

لم تلبث هذه الأم أن لحقت بالأب، فقد توفيت (رحمها الله) فجأة في حوالي عام 1385هـ، لم تعش بعد الاب إلا خمس سنوات، كانت خلالها شعلة من النشاط والحيوية، تقوم بكل طاقتها على توفير سبل المعيشة الكريمة لأبنائها، لذلك كانت وفاتها مصيبة كبيرة حلت بهذه الاسرة، وتهاوت بسببها اركان البيت وتساقط بنيانه، ويصف لنا ما حل بهم بتشبيهه بـانه (الطامة الكبرى)، نعم فهي قد كانت ولا شك مصيبة طمة حياة هولاء الصغار، فقدوا بموت الأم كل الامان والحنان، وكل جميل يظلهم ويستر ضعفهم (رحمها الله وغفر لها)، لقد تصدع بعدها البيت على من فيه، وتشتت كل الاسرة وتناثرت دون عودة، وذهب الجميع كما يقال (شذر مذر)، يصف شيئا مما حل بهم في قوله : (انقلبت حياتنا رأسا على عقب، كان عمري13سنة، ولا استطيع ان اقوم باي دور ايجابي في سبيل رعاية اخواني الصغار (حسن وعلي)، وما كان امامي الا الاستسلام التام والتسليم السلبي، ومن هذه اللحظة مباشرة تشتت اسرتنا وتفرق جمعنا، فأخي حسن (رحمه الله) وكان في العاشرة من عمره، اخذته عمتي (عائشة) شقيقة والدي، وهي والدة على بن حسن يحيى الابياتي (المشعل)، وحقيقة لم تكن لنا عمة فحسب، بل كانت لنا جميعا السند والملجئ، فهي الاب والام وكل شيء جميل بقي لنا في حياتنا، لقد قامت برعاية وتربية اخي حسن اكمل رعاية وتربية، واما اخي (علي) الصغير فأخذته اختنا من الاب(جميلة)، التي قامت على تربيته والاهتمام به مع ابنائها، فجزاها الله خير الجزاء واحسن اليها، اما بالنسبة لي شخصيا فلم اوافقهم على الانتقال إلى أي واحد منهم، بل اصررت على البقاء في بيتنا (سهلان)، بحجة حب الاستقلال، فكنت ارى نفسي لا احتاج إلى أحد، واني استطيع الاعتماد على نفسي في تدبير اموري، فلن اقبل أن اكون تحت وصاية أي واحد، وكم عانيت بسبب هذا القرار الصبياني، وكم تعبت به بدنيا ونفسيا، وتجرعت غصص الفقد لوحدي في تلك الايام الكئيبة).

تباعد الاخوة الاشقاء عن بعضهم جسديا، وكم كانوا يشتاقون لبعضهم البعض، وكان هو يصر على البقاء وحيدا في هذا البيت الذي لم يطق فراقه، ولنتصوره وهو طفل يدرج في سن البلوغ الاولى، يفقد كل من حوله من اسرته في لحظة واحدة، يفقد الابوين والاخوة الاشقاء، واصبح يعيش وحيدا على ذكريات هذا الماضي الحزين، يرى اشباحهم تتراكض امامه في ظلمة الليالي الطويلة، فلك أن تتصور حاله مع غروب كل شمس، ومع حلول ظلمة الليل البهيم، في هذا الجو الموحش الخانق، يتخيل فيه والديه واخوته في كل زوايا البيت، لنسمعه وهو يصف تلك الحالة التي لن ينساها فيقول : ( كنت إذا دخل الليل لا اطيق البقاء داخل البيت، بل اصعد إلى السطح لأبقى هناك إلى الصباح)، وكان يكتم ضعفه وخوفه ويتظاهر امام الاخرين بالقوة والجلد، ولكنه إذا ما خلى بنفسه اعتراه الحزن والخوف والضعف، واسترسل في نحيب وبكاء لا يكاد ينقطع، وكانه لا يصدق ان والديه قد تركاه إلى غير رجعه، ومع الفه للمكان ومع مضي الايام وتناسيه لوضعه كان يسلوا قليلا، ولكنها تتجدد عليه الجروح والآلام عندما يحضر اخوانه لزيارته، فكانوا يأتون إليه بين فترة واخرى اشتياقا لبعضهم، ويعلق على هذه النقطة قائلا : (من الاشياء التي لا يمكن أن انساها ما دمت حيا، اننا كنا الاخوة نشتاق لبعضنا، فنجتمع في بيتنا سهلان، وكنا نتذكر حياتنا في ذلك البيت، وكيف كانت والدتنا تحكي لنا بعض من قصص الاولين، وقد كانت شاعرة مشهورة في زمانها، فكانت سلوتنا الوحيدة في تلك الليلة التي نلتقي فيها، هي البكاء والانين إلى أن يصبح الصباح، ثم يذهب كل واحد منا في حال سبيله).

ما اشد حياة اليتم، وما اصعب الفقد، شعور داخلي بالخواء والوحشة، وبالوحدة المرة وبفقد السند والمعين، كانت اموره المعيشية شبه معدومة، وحياته المستقبلية مظلمة، وقد فقد الامن والامان والطمأنينة، وكل شيء جميل في حياته، لم يعد معه من يحنو عليه أو يرأف بحاله، أو يتفاقد اموره أو يراعي احواله، بل كان يعيش التيه والضياع، والشعور بالفقد والحرمان، فلا انيس حوله ولا سمير يصبره ويعينه، وتقلب في ذلك الوضع تقلب العليل المدنف، سنين عجاف لا تكاد تمر أو تنتهي، ولا حول له ولا قوة، حتى أنه لم يعد يهمه أو يأبه لحاله، إن شبع أو جاع، أو مرض او تعافا، أو نام أو قام، فأصبحت الايام والليالي لديه متشابهة، تعركه فيها الذكريات الأليمة عركا، وتطحنه الحياة الصعبة برحاها الثقيلة، وهو يداري ولكنه ينزف من الداخل، وكانه في داخل نفق لا نهاية له، حياة رتيبة قاتلة مملة، تسير به الى حتفه أو الجنون، يحاول تدبر اموره والتأقلم مع اوضاعه، وإذا ما اشتد ضيقه قد يلجئ مرغما إلى بيت عمه (الجرب)، اقرب البيوت إلى بيتهم، واحيانا إلى بيت اخته جميلة، أو إلى بيت عمته عائشة، ينفس عن نفسه قليلا، او ليستعيد طعم الاكل المطبوخ الذي كاد أن ينساه، ثم يعود ليعاود حياته الرتيبة المملة من جديد، وكأنه فرض على نفسه سجنا لا نهاية له.

تعليمه :

كانا ابواه قد فرحا به وهو يدرج في السنة السابعة من عمره، وتجددت امالهم في ان ينال حظا من التعليم، وبالذات عندما فتحت مدرسة (معلامة) في الجوار، في بيت (حشيش) الواقع في بقعة جذيمة، وكان يعلّم فيها عم ابيه، صاحب البيت الشيخ محمد بن حسن علي العمري (رحمه الله)، وهي من ضمن مدارس الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي (رحمه الله)، التي انتشرت حينها في عموم جبال فيفاء، ويشرف عليها ويتابعها فضيلة قاضي فيفاء حينها، الشيخ علي بن قاسم الفيفي (حفظه الله).

لذلك سارع والده بإدخاله إلى هذه المدرسة، واقبل هو على تعلم القرآن الكريم، وعلى الدروس الاخرى المقررة، في الحديث والتوحيد والقراءة والكتابة، فتعلقت نفسه بالمدرسة واحبها، وفيها دخل في تنافس مفيد مع بعض اقرانه، وما زال يذكر من هولاء، يحيى بن حسن احمد العمري ، ومحمد بن علي آل حاوي العمري (رحمهما الله)، فكانوا يتنافسون بكل قوة، في اجادة القراءة والكتابة وتحسينهما، ولم يتوفى والده (رحمه الله) إلا وقد امضى عاما كاملا في هذه المدرسة، ثم حرصت والدته اشد الحرص على استمراره فيها، وقد بقي في هذه المدرسة بعدها لأكثر من عام، ولم يتركها حتى اقفلت نهائيا، كان خلالها قد حفظ ما يقارب ثمانية اجزاء، وحفظ شيئا لا باس به من الاحاديث النبوية الشريفة ، مع اجادة واتقان القراءة والكتابة، وعندها اضطر إلى التوقف عند هذا الحد، لعدم وجود مدارس غيرها قريبة في الجوار، وكانت اقرب مدرسة نظامية هي (مدرسة النفيعة الابتدائية)، المدرسة الوحيدة القائمة في جبال فيفاء كلها، وكانت بالنسبة له بعيدة جدا، لا يستطيع الوصول اليها بسهولة، وبعد أن فقد والديه لم يحرص ابدا على التعلم ، بل ولم يجد بعدهما من يأخذ بيده أو يشجعه في هذا السبيل، لهذا فقد اكتفى بما حصّله من هذه المدرسة في تلك الفترة.

ولكنه بعدما اكتمل نضجه وكبر، واستقر به الحال موظفا عسكريا في مدينة جيزان، شعر بالحاجة الماسة إلى استكمال ما ينقصه من التعليم، وعلى ضرورة تحصيله ما امكن من الشهادات العلمية، فآل على نفسه أن يستزيد في هذا المجال، وان يواصل تعليمه وقد توفرت موارده، لذا نشط وتجددت عزيمته، وقويت ارادته واتسعت رغبته واماله، عندما وجد المدارس المسائية (الليلية) متوفرة في محيط سكنه، والتحق دون تردد بالمدرسة الليلية الابتدائية بجيزان، و بعد تحديد مستواه العلمي السابق، تم قبوله في الصف الخامس الابتدائي، أو ما يسمى بالصف الاول متابعة، وعلى مدى السنتين الدراسيتين التالية، اتم دراسة هذه المرحلة الابتدائية بنجاح، حيث درس(اولى متابعة ثم ثانية متابعة)، وكانتا تعادلان الصفين الخامس والسادس الابتدائي، وبعد حصوله على الشهادة الابتدائية، اقبل برغبة اكبر على مواصلة دراسته، فالتحق مباشرة بالمرحلة المتوسطة الليلية، ولكنه كان حينها قد انتقل من مدينة جيزان إلى مدينة الرقعي، وهي مدينة في اقصى الشمال الشرقي من المملكة ، تقع مباشرة على حدود دولة الكويت الشقيقة، وزاد في هذه البلدة تفرغه واقباله الجاد على الدراسة، فدرس هذه المرحلة المتوسطة على مدى ثلاث سنوات، استطاع النجاح في نهايتها بكل جدارة، وكلما ارتفع مستواه اتسعت طموحاته، وزادت رغبته في مواصلة الدراسة، حيث بادر إلى التسجيل في المرحلة الثانوية، وامضى فيها عامه الاول بنجاح، ولكنه في العام التالي تزاحمت عليه عدد من المعوقات الشخصية والاجتماعية، حتى اوقفته عن متابعة سيره، وحالت دون مواصلته لدراسته، ولم يستطيع بعدها استئناف هذا الدرب، واضطر إلى القناعة بما حصّل، والاكتفاء بما قد تحقق له منها.

وتوقف بالطبع عن الدراسة النظامية، ولكنه لم يتوقف أو يتوانى عن الرفع من مستواه العلمي والفكري والثقافي، فلا يكاد يتوقف عن العكوف على القراءات الحرة، حتى أنها اصبحت من امتع الهوايات وافضلها لديه ، وقد نمى من خلالها معلوماته، ورفع من ثقافته وصقلها دون توقف، فكان يقرا وما يزال كل ما يقع تحت يده، من امهات الكتب العلمية، والكتب والمجلات الثقافية، ويمتلك كثيرا منها، حتى تكونت لديه مع الوقت مكتبة لا باس بها، زاخرة بالعديد من الكتب والمراجع.

وقد نال كذلك حظا وافرا من التدريب والتعليم، في عدة مجالات، بما اتيح له منها اثناء عمله الرسمي، حيث التحق بعدد من الدورات والبرامج التطويرية، ومن ذلك ما يلي :

دورة مستجد في مركز حرس الحدود بالرياض.

دورة اسعافات وقراءة خرائط في مدرسة البوليس الحربي بالطائف.

دورة في سلاح المهندسين بالطائف.

دورة محاسبة في معهد الادارة العامة بالدمام.

دورة خاصة في الموسيقى وفي كتابة النوتة في مصر.

حياته العملية:

حاول التأقلم مع حياة الوحدة في بيتهم سهلان، بعد أن تركه كل من كان معه في البيت، بوفاة والده ثم لحقت به الام، واعقب ذلك تفرق بقية الاخوة الصغار، حتى لم يبقى في البيت غيره، وابتدأ الوضع بتمنعه مكابرة على الانتقال مع اخوته لدى عمته أو اخته، احساسا منه بانه قد بلغ سنا ليس بحاجة فيه إلى احد، مع انه في الحقيقة مازال طفلا دون سن البلوغ بكثير، يحتاج الى من يرعاه ويحنو عليه، ويشرف على اموره الخاصة والعامة، ولذلك بقي في صراع نفسي فضيع، يتقلب وحيدا في حرمان ولوعة، ويتجرع غصص الفقد دون انيس او جليس، وتعصف به ذكريات الفقد ومفارقة الاهل، ومرت به خلالها سنوات طويلة كئيبة، وكأنها دهر ثقيل لا يكاد ينتهي، لذلك عندما حضر خاله حسن بن ساري العمري (رحمه الله)، الذي كان يعمل عسكريا في مدينة الطائف، وعرض عليه مرافقته في العودة معه إلى الطائف، فرح بهذه الدعوة الكريمة، ووافق عليها مباشرة دون تردد، وكانت يدا حانية اخرجته من التيه والضياع، واعادت اليه امل الحياة المشرق من جديد، وحبل نجاة انتشله من وضعه المتردي، لذلك رافق خاله وهو غير مصدق، ليخرج من السرداب المظلم الذي حبس نفسه فيه.

كان في ذلك الوقت يدرج في السنة السادسة عشرة من عمره، هيكل عظمي على شفير القبر، معاناة من الجوع والوحدة والسهر، فتنفس الصعداء وزفر كل ضيق الماضي وحسراته، ونفض عن ظهره كل اثقال الحزن والعزلة، واقبل على الحياة فرحا مستبشرا متفائلا، وعادت اليه حياته النفسية والاجتماعية، وعاد إلى وضعه الطبيعي.

وفي الطائف سعى بمساعدة خاله في الحصول على عمل مناسب، ولكنه لم يجده، فمازال دون السن المعتبرة للوظائف الحكومية، ولم يحمل بعد حفيظة نفوس خاصة به (بطاقة شخصية)، وكانت خبراته وقدراته في الاعمال الحرة لا تؤهله، والفرص محدودة للعمل في مدينة الطائف، لذلك قرر بعد موافقة خاله في الانتقال الى مدينة مكة المكرمة، لما يعرفانه من توفر فرص العمل الكثيرة فيها اكثر من غيرها، وكان يشجعه في ذلك الشيخ جبران بن فرحان العمري (رحمه الله)، الذي يقيم فيها ويعمل في مشروع توسعة الحرم الشريف، ووعده بان يساعده على ايجاد عمل في هذا المشروع، لذا انتقل إلى مكة واقام مع الشيخ جبران، ولم يلبث طويلا حتى وجد له عمل في شركة ابن لادن، القائمة على تنفذ مشروع توسعة الحرم المكي الاولى، وكان هذا اول عمل وظيفي يلتحق به.

كانت وظيفة صغيرة تتناسب مع قدراته، ينفذ ما يؤكل اليه من اعمال بسيطة، ولكنه ما اسرع ما استوعب العمل، وبرزت كثير من مهاراته، التي فرضت له مكانة من خلال اعجاب مرؤوسيه فيه ، وبما هو عليه من الاتقان، والانتظام والتفاني والذكاء الفطري، ثم لتميزه بإجادة القراءة والكتابة، وكانت تلك ميزة نادرة في ذلك الزمن، فالمتعلمون بين طبقة العمال محدودة جدا، لذلك اسند اليه اكثر من عمل كتابي ومهاري، ومع نجاحه كان يترقى اكثر واكثر، حتى كلف بالعمل كاتبا يحضّر العمال في المواقع صباحا ومساء، واستمر ممارسا لهذه المهمة بكل جد واجتهاد لأكثر من اربع سنوات، كان المشروع حينها يمضي في مراحله الاخيرة، وادرك انه قريب سيتخلى عنه، لذلك كانت تطلعاته في ايجاد عمل رسمي ثابت، وبالذات وقد اصبح يملك كثيرا من الخبرة، ولديه طموحات وثقة بالنفس عالية، واصبح يحمل حفيظة نفوس خاصة به، ولهذا قرر في اواخر عام 1392هـ ترك العمل في شركة بن لادن، وغادر مكة المكرمة متجها إلى مدينة الرياض، ليبحث له فيها عن عمل رسمي مناسب.

في مدينة الرياض تلقاه صديقه الوفي، الاستاذ حسين بن مرزوق المرزوق (رحمه الله)، وكان كما يصفه في قوله : (كان رجلا كريما، ووفيا مخلصا ، اخ لا استطيع أن اوفيه حقه مهما قلت ومهما فعلت، كان لي بمثابة الاخ الاكبر المشفق، ينصحني ويوجهني إلى كل مكرمة، ويمنحني من ماله الخاص دون منة، وحتى دون ان اطلب منه، مكثت في منزله ضيفا معززا مكرما لمدة طويلة، لم يكن لدي حينها أي عمل، وكان هو معي رجلاً كريما شهما ابيا، يخدمني في كل اموري، وهذه كانت طبيعة جبلية فيه مع كل الناس)، هذه الصفات التي عددها عنه (رحمه الله)، يعرفها كل من عرف هذا الرجل الشهم الكريم(وانا قد عرفته شخصيا)، كان في قلبه لأهالي فيفاء معزة ومحبة واحتراما، ولا ينسى فيفاء ابدا ارضا وانسانا، ولد وعاش فيها احلى سنين طفولته، وجزء كبير من شبابه، وكان يتردد عليها دوما كلما اتيحت له الفرصة، فأهل فيفاء هم اخواله واصحابه، وكانت اكثر علاقاته واصدقائه منها، وكان شخصه وبيته ملجأ لكل طالب حاجة، يسعى بكل قوة معهم إلى تحقيقها (رحمه الله واثابه على كل ما قدم) ، كانت بينهما كثير من علاقات الود والمحبة ما لا يحده حد.

بعد أن سعى هنا وهناك، في مقرات ومظان البحث عن العمل الكريم، وجد وظيفة في قطاع حرس الحدود، حيث تم تعيينه جنديا في هذا المرفق الحيوي المهم، وصدر قرار تعيينه في تاريخ 1/5/1393هـ، وبعد أن اكمل فترة المستجد الاساسية، باشر عمله الفعلي في القيادة الرئيسية في مدينة الرياض، ولكنه بعد تفكير في المناسب لظروفه، طلب الاحقه بالعمل في قطاع حرس الحدود في منطقة جازان، وبالفعل باشر العمل فيها، واستقرت اموره على خير ما يحب ويأمل، وبقي فيها مرتاح البال لما يقارب سبع سنوات، وبعد هذه السنوات احس بتشبعه التام في هذا المكان، لذا قرر طلب النقل للعمل بالمنطقة الشرقية، وصدر قرار نقله إليها في عام 1400هـ، وفيها تم توجيهه إلى قطاع مركز مدينة الرقعي، الواقعة على حدود دولة الكويت، وبقي فيها لما يقارب سبع سنوات، ففي حوالي عام 1407هـ، بعد حصوله على دورة في المحاسبة، من معهد الادارة العامة بالدمام، تم نقله إلى مقر قيادة حرس الحدود بالدمام، للاستفادة من تخصصه، حيث كلف بالعمل في قسم المحاسبة.

كان قسم المحاسبة يقوم على مباشرة جميع الامور المالية، في كامل القطاع في المنطقة الشرقية، ويتركز العمل في اعداد مسيرات الرواتب، وصرف المستحقات المالية لكل الموظفين (مدنيين وعسكريين)، فكان عملهم يجمع بين العمل المكتبي والميداني، فالعمل المكتبي يتلخص في اعداد المسيرات، وفي تدقيقها ومراجعتها، ثم في استلام الشيكات الخاصة بها، بعد صدورها من وزارة المالية، واما العمل الميداني فهو القيام بصرف هذه المستحقات لأصحابها، ويتم ايصالها لهم شخصيا في اماكن تواجدهم.

كانت المنطقة شاسعة وكبيرة، موزعة إلى ثلاث مجموعات، أولها المنطقة الرئيسية في مدينة الدمام، وما حولها من المراكز التابعة لها، والثانية جنوبا تشمل مركز سلوى، ومراكز الربع الخالي (يتبعها اثنا عشرة مركزا)، والثالثة في الشمال لتشمل الجبيل والخفجي والرقعي, وكان يلزم الصرافين الوصول إلى كل هذه المراكز شهريا ، فينقسمون إلى ثلاثة فرق، كل فرقة فيها ثلاثة محاسبين، تتجه كل منها إلى احدى هذه الجهات، في جولة تستمر من خمسة ايام إلى اسبوع، ويتم تبادل الاتجاهات بينهم في فترات، والصعوبة تكمن في المسافات المتباعدة، مع خطورة التجوال بمبالغ نقدية كبيرة، في مناطق معزولة وصحراوية.

استمر في هذا العمل لما يقارب احدى عشرة سنة، أدى فيها بكل امانة واخلاص ما اسند اليه من مهام، ولم يتوانى او يتخاذل ابدا في ادائها، حتى احيل على التقاعد الوظيفي، بعدما بلغ السن المقررة لذلك رسميا، حيث صدر قرار احالته للتقاعد في تاريخ 1/7/1418هـ، وكان حينها قد وصل إلى رتبة رئيس رقباء، وبلغت مجموع سنوات خدماته العسكرية (25) سنة واشهر، اكتسب خلالها العديد من الخبرات والمهارات، سواء عن طريق التعلم أو الممارسة، فكان لا يرضى الا بإتقان ما يوكل اليه، فاذا اتجه لشيء بلغ فيه الغاية والاتقان، وكشواهد تبرز في كثير مما اشرنا اليه، ومنها ما وصل اليه في مجال الفن، ثم اتقانه في الميكانيكا، ومهاراته في الخط العربي، وعدد كبير من المهارات والخبرات اكتسبها بالتعلم والممارسة، ومنها بعض الهوايات الخاصة ، مثل اعداد بعض الطبخات المتنوعة.

وبعد تقاعده الرسمي ، وما زال في اوج نشاطه وقوته، فلم يتجاوز بعد (46) سنة، ويحس أنه ما زال قادر على العطاء، ويجد في نفسه النشاط والقوة لذلك، ويملك عددا من الخبرات والمهارات، وبالذات في الاعمال الادارية والمالية، ولما كانت مدينة الدمام وما زالت مدينة زاخرة ناهضة، وفيها العديد من فرص العمل في القطاع الخاص والعام، وكانت رغبته وميوله تتجه إلى ممارسة الاعمال التطوعية، لهذا توجه إلى حيث مظانه، ومنها المراكز التطوعية والجمعيات الخدمية والخيرية، وقد وجد ضالته المنشودة في جمعيات البر الخيرية، وانضم فيها إلى جمعية خيرية تسمى (دار الخير)، وكانت تتكون من مجموعات تطوعية من الشباب، هدفهم جمع الاطعمة من المناسبات الخاصة والعامة، ثم اعادة تأهيلها وتهيئتها وتوزيعها على الاسر المحتاجة، ومع الوقت توسعت وكبرت هذه الجمعية، واتسع نطاق عملها وجهودها كما وكيفا، ولكن عندما صدر قرار اعادة تنظيم الجمعيات التطوعية، لتوحيد جهودها وسهولة متابعة انشطتها، وجهت هذه الجمعية إلى الانضواء تحت مظلة جمعية البر الخيرية في الدمام، وانتقل هو مع الاخرين للعمل في هذه الجمعية الام، واسند له فيها العمل باحثا اجتماعيا، يقوم بالاستقصاء عن اوضاع الاسر المستفيدة وتقييمها، فاذا ما تقدمت احدى الاسر بطلب المساعدة من الجمعية، يتم حينها دراسة وضعها وفق معايير الجمعية، وعلى ضوئه تصنف هذه الاسرة ضمن الفئة المناسبة لها.

واستمر في هذا العمل إلى أن كلف بالعمل مديرا لإدارة فرع الفرقان بالفيصلية في الدمام، وبذل فيه كعادته جهدا مضاعفا، حتى ترقى بالعمل فيه على خير ما يرام، وطوره وحقق فيه مراميه واهدافه على خير وجه، وواصل العطاء واستمر مواصلا للعمل في جمعيات البر لمدة احد عشر سنة، منها تسع سنوات مديرا لفرع الفرقان، وقد تم ايضا في فترات تالية اعادة تنظيم الجمعيات، وقلصت صلاحيات الفروع التابعة لها، إلى أن اصبح العمل فيها مركزيا، يمارس فقط في المقر الرئيسي للجمعية، ووجد نفسه لا يستطيع الالتزام بالعمل التام في مقر الجمعية، لبعدها الكبير عن مقر سكنه، لذلك آثر التخلي عن هذا العمل، وقد استنفد كامل طاقته ونشاطه، وتفرغ بعدها لحياته الخاصة، بعد أن طلب اعفائه واكتفى بما قد تحقق له فيها، نسال الله أن يكتب له الاجر فيما قدمه اضعافا مضاعفة.

وكان طوال تلك الفترة وما سبقها وما تلاها، مرتبطا بشكل ايجابي بالمسجد كأي مسلم ملتزم، ولكنه لتميزه بالصوت الندي الجميل، اسند اليه القيام بالمناداة بالآذان، ومارس هذه الوظيفة في اكثر من مسجد، يصدح منها بالنداء الخالد للصلوات في اوقاتها المحددة، وقد تنقل لأجل ذلك في اكثر من مسجد وجامع، حسب تغير سكنه وقربه من هذه المساجد، واعانه ذلك (كما يقول) على نفسه في ملازمته المسجد، مما شجعه ودعاه إلى التمسك بمواصلة العمل في هذا المجال الحيوي، فبالإضافة إلى طلبه الأجر والمثوبة، وجد انها تعينه على اداء الصلوات المفروضة في الجماعة، فالمؤذن يكون هو اول القادمين للمسجد، وهو من يعلن عن دخول وقت الصلاة، ثم تتاح له فرصة قراءة القران الكريم خلال انتظار الصلوات بعد الاذان، وكلها فوائد ومكتسبات لا تقدر بثمن، ولا يعرفها الا من عمل في هذه الوظيفة العظيمة.

تنقل في عدة مساجد في مدينة الدمام، منها مسجد خالد بن زيد، وبعده انتقل إلى جامع الراجحي، ثم انتقل منه إلى جامع السلطان، ومازال ملازما لهذا الجامع الكبير إلى اليوم، يقوم فيها بالأذان وينوب عن الامام في الصلاة حال غيابه، فهو بحمد الله يحفظ عددا من اجزاء القران الكريم، ويتقن القراءة الجميلة الصحيحة، تقبل الله منه واعانه ووفقه، وجعل كل اعماله خالصة لوجهه الكريم، ولديه الايمان التام بأن عمل المؤذن هو من افضل الاعمال واجلها، لأنه النداء الخالد الواجب لكل المسلمين، يعلمهم فيه بدخول أوقات الصلوات المفروضة، يقول صلى الله عليه وسلم : (المؤذِّنُ يُغفَرُ لهُ مَدَى صَوتِه، ويَشهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ ويَابسٍ، وشَاهدُ الصّلاةِ يُكتَبُ لَهُ خمسٌ وعِشرونَ صَلاةً، ويُكفَّرُ عَنهُ ما بَينَهُمَا)، فكيف لا يحرص العاقل على مثل هذا العمل الجليل ، وفقه الله وتقبل منه واعانه.

انخراطه في مجال الفن:

كما المحنا في المقدمة، كان فن (الغنا) في تلك الفترة (الثمانينات والتسعينات الهجرية) منتشرا بشكل واسع، وله بين الناس وفي المجتمعات مكانة مرموقة، وكانت بارزة بوضوح في مجتمع مكة المكرمة، فكان مجتمعا مترفا راقيا في تعامله مع الفن، ولذلك ازدهر فيها الطرب بشكل كبير، ووجدت فيها اسر كبيرة اشتهرت بالإبداع في هذا الفن، واشتهر منها فنانون كبار، لهم مكانتهم وشهرتهم العالية في المجتمع، وكان في الغالب لا يخلو بيت من بيوت مكة من وجود معجبين بالفن، بل وتقام له الصوالين الكبيرة، وكان المتصدر في احياء احتفالات الافراح والاعياد، ويجتمعون لأجله في الرحلات الخلوية، وتقام من اجله امسيات السمر في معظم الليالي.

كان جارهم في السكن في حي اجياد السد(كما المحنا)، الفنان الكبير فؤاد بن عبدالله بنتن (رحمه الله)، وكان متميزا بانه فنان اصيل في الغناء والعزف، وذو خلق رفيع وكرم اصيل، وكان جار مقرب محبوب، ألفوه واحبوه وتعايشوا معه بكل اريحية، واستحوذ عليهم بطيبة قلبه وحسن تعامله، وما يجدون فيه من الحب الصادق والوفاء، والتقدير الكبير لأبناء فيفاء، وكان له بهم تواصلا شديدا وقويا، وسبق أن صحب بعضهم لزيارة فيفاء في الثمانينات الهجرية، رغم بعدها في ذلك الوقت، لصعوبة المواصلات أو انعدامها، وبقي متجولا في فيفاء لأكثر من عشرة ايام، وما فتى يحمل لأهلها ذكريات جميلة ، وكثير من الاعجاب والتقدير، لذلك كان يخالطهم في مكة ويقدرهم كانه واحد منهم، ومعظمهم في المقابل يعتزون بمعرفته ويحبونه، ويقدرون له دماثة اخلاقه وكريم صفاته، وكان فنانا اصيلا يتقن العزف على اكثر من آلة، ويحسن الغناء القائم على اصوله المعتبرة، وكان يقيم كثيرا من جلسات الغناء في بيته.

لذلك كان الفتى (يحيى) من اشد المعجبين بفنه، ولا يكاد يفارقه الا ما ندر، يحضر جميع جلساته الخاصة والعامة، ويرافقه في سهراته الفنية المتعددة، ويصحبه في جولاته ومشاركاته، في معظم المناسبات والاحتفالات، ويحمل له كثيرا من التقدير والاعجاب، وقد لاحظ هو تعلقه القوي بهذا الفن، ووجد لديه الموهبة الفطرية الاصيلة ، وما يحمله من خامة صوت قوية جميلة، فحرص على أن يعلمه اصول الغناء، واتقان العزف على العود، وتدرج معه فيه إلى أن بلغ الكمال، واجاد التعامل الجيد مع العود، واتقن اداء الغناء الاصيل، المنسجم والمتناغم مع الاصول الفنية، وبذل له في ذلك كثيرا من وقته وجهده، حتى ترقى به في درجاته المعتبرة، ثم اتقن العزف على آلة القانون وآلة الكمان، واستمر يدعمه ويقف معه بكل قوة، حتى اكتسب الثقة التامة بنفسه، وكان يشركه معه في بعض الحفلات التي يقيمها كعازف عود أو قانون، ثم اختاره عضوا اساسيا في فرقته التي انشائها باسم فرقة (المريعاني)، والتي هدفها السعي إلى احياء التراث الغنائي المكي الاصيل، وترقى به في مراحل الموسيقى المعتبرة، ثم طور هو من قدراته وفي صقل خبراته، وسعى إلى أن اخذ بعض (الكورسات) الموسيقية في مصر (القاهرة)، إلى أن تمكن من كتابة النوتة الموسيقية على مستوى لا باس به، ومع كل هذه الخبرات والممارسات ترقى إلى أن وصل درجة التلحين، حيث لحن بعضا من القطع الموسيقية المعتبرة، ولحن اغان لبعض الفنانين، ومنهم الفنان علي عبدالستار، وقدم مجموعات من الالحان للإذاعة والتلفزيون بصوته، وقد تنقلت معه شهرته حيث ما حل وارتحل، سواء في مكة أو جازان والرياض والمنطقة الشرقية، وقد سجل بعض انتاجه الغنائي في دولة الكويت.

بقي على هذا المنوال معظم شبابه ، مع عدم تفريطه في مبادئ دينه واخلاقه، ملتزما بآداب الفن الراقي الاصيل، مع أنه لا يمارسه الا هواية، وليست مهنة أو احترافا، ولم يتكسب من خلاله بتاتا، فهو متمسك بعمله الوظيفي الرسمي مصدر رزقه الوحيد، وانما يمارسه في اوقات فراغه لتسلية نفسه، أو مجاملة لأصدقائه، دون أن يكون له ادني تأثير على عمله أو حياته، أو اداء واجباته الدينية والاجتماعية.

وعندما قامت حرب تحرير افغانستان، بعد احتلالها من الاتحاد السوفيتي في عام 1979م ، والتي استمرت لعقد كامل من السنين، حتى تم انسحاب الاتحاد السوفيتي منها في عام 1989م، وخلال هذا العقد حدثت هزات عنيفة في العالم الاسلامي، وتغيرات عقدية وفكرية لدى معظم الشباب، فيما عرف باسم (الصحوة الاسلامية)، ففي هذه المحنة تنادى العالم الاسلامي إلى نصرة الافغان، وقامت العديد من المنابر الخطابية، والتجمعات الحزبية، للمناداة بالنصرة والجهاد، وأججت من خلاله النيران، واثيرت الصراعات، واختلط فيها الحابل بالنابل، وتحرك الاعلام الموجه من هنا وهناك، وكان لكل ذلك ردود افعال سلبية وايجابية، فكان لها كثير من التأثيرات النفسية والعقائدية والاجتماعية، اثرت في معظم شباب تلك الفترة، فهم اكثر من يتأثرون بالدعايات الموجهة، مما يطلقه منها الاعلام ودعاة الجهاد، وما يرددونه من حكايات وكرامات للمجاهدين، هدفهم تأجيج الحماس للجهاد، ولإيجاد وقود لهذه الحروب المستعرة، وبالفعل فقد شارك كثير من الشباب في هذه الحرب، ولكن تأثيرها لم يقتصر على جانب الجهاد وحده، بل عم كل نواحي الحياة، وحرك كثيرا من كوامن القلوب، واشعرها بتأنيب الضمير وجلد الذات، وكم هي عليه من القصور والتفريط، وانه يجب عليها التصحيح وتعديل مساراتها، وجرت اعادة برمجة معظم الناس للسعي لهذا التوجه.

كان من ضمن ما ينقد بكثافة عالية (الغناء)، وجرى التركيز على حرمته سماعا واداء، واعيد اليه كل الموبقات، وانه سبب كل الهزائم والنكبات، وأنه الطريق السالك للفسوق والمحرمات، ويستشهدون بالعديد من الادلة والحجج والمقولات، في تكثيف مركز لهذا الخطاب الوعظي، وترديده بأساليب متعددة ومؤثرة، تظهر بتعمد جوانب التحريم دون سواه، في شواهد مجتزاه ومنتقاة بعناية، فهم قد حددوا الهدف، وركزوا على بلوغه دون سواه، مما جعل تأثيره على المتلقي قويا، وبالذات الشباب ممن لا يملكون العلم والتمييز الصحيح، لذلك اجتاحت المجتمعات موجات متتالية من الهزات وتأنيب الضمير، وسعى كثير من الناس بقناعة إلى تغيير حياتهم ونمط معاشهم.

عاش هو في تلك الايام صراعا نفسيا مريرا، وانتعشت فيه فطرته الدينية النقية، من خلال ما يسمع من هذه المواعظ، المصاحبة للجو العام من الاحداث المحيطة، إلى أن عافت نفسه وكرهت كل ما هي عليه، بل اشمأزت من كل هذه الحياة التي تعيشها، ولم يعد يقوى على التفكير المنطقي السليم، وفي هبة ايمانية قوية، اتخذ قراره الحازم الذي لا رجعة فيه، بأن يهجر كل الماضي القديم، وان يبتعد عن كل ما يذكره بهذا المسلك، وقام في هجمة عنيفة على اتلاف كلما يملكه من الآلات الموسيقية، وكلما يحتفظ به من التسجيلات الصوتية، وكلما يربطه بهذا الماضي، وغيّر نمط حياته، واعتزل معظم معارفه، ولزم المسجد، واعتكف فيه غالب وقته، واشغل نفسه بالاهتمام بقراءة القرآن الكريم، وسعى إلى العمل في المجالات الخيرية التطوعية، ثم استغل مواهبه الصوتية في اداء الاذان، وجاهد وصبر إلى أن استطاع تجاوز هذه المرحلة، ونسيان كل ما يربطه بهذا المسلك نهائيا، فارتاحت نفسه واطمأن قلبه، واكتسب القناعة التامة بصحة تصرفه، ولم يندم أو يتحسف على تركه لهذا المجال، واستبدله (بفضل الله وتوفيقه) بالذي هو خير.

قد يكون تصرفه في البداية تصرفا قويا وعنيفا، حيث لا يقوى عليه كثير من الناس، ولكنها برزت فيه قوة ارادته، وحقيقة نفسه، وما جبلت عليه من قوة الارادة، والعزيمة الصادقة والتصميم القوي، وهذا فقط هو السبيل الامثل للتغيير، والطريق الوحيد للتوبة الصادقة، فلا ينفع التأجيل ولا يجدي التردد، إذ لا يوجد حل وسط يعطي نفس النتيجة، فكان هذا هو التصرف الوحيد الناجع، فلا يأتي الشفاء السريع إلا مع تجرع مرارة الدواء، والصبر على لسعات الكي المحرقة، وهذه هي طبيعة نفسه الصلبة، فهو لا يرضى ولا يقنع بأنصاف الحلول، وقد راينا مصداق ذلك في كل مراحل حياته، رأيناه طفلا متشبثا بالبقاء في بيت والديه (سهلان) وحيدا، بعد موت امه وتفرق اخوانه، ورأيناه شابا عشق الفن والطرب والغناء، فوصل فيه قمة الكمال (العاس)، ورأيناه رجلا مكتمل العقل ناضج الفكر، وقد اتخذ قراره بترك هذا الطريق.

كانت لاشك تمر به احيانا فترات ضعف، فيندم للحظات كطبيعة البشر، على مكاسب رأى أنه فرط فيها بهذا التصرف، ولكنه سرعان ما يطرد هذه الافكار، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن الهوى والنفس الامارة، ثم يجدد ايمانه وتمسكه بما هو عليه، ويحمد الله كثيرا على ما وفقه الله اليه وهداه، من الاقوال والاعمال والنيات، نسال الله له العصمة والثبات، وأن يختم لنا وله بخاتمة خير وفلاح.

الحالة الاجتماعية:

تزوج لأكثر من مرة، وعلى ذمته اليوم اثنتان فقط هما :

فاطمة بنت يحيى سعيد القحطاني وله منها خمسة اولاد واربع بنات . فوزية بنت هادي اسعد العبدلي الفيفي وله منها ولد وبنت.

وابنائه على النحو التالي :

طلال يعمل رئيس رقباء في البحرية. محمد يعمل رئيس قسم شركة موبايلي بمدينة الخبر. اسامه يعمل في شركة ارامكو. سعيد يعمل في شركة باخشب. انس يدرس بالصف السادس الابتدائي. معاذ يدرس في الصف الرابع الابتدائي. فاطمة متخرجة من الجامعة ومتزوجة. نوره متخرجة من جامعة الدمام ومتزوجة. عائشة متخرجة من جامعة الدمام ومتزوجة. اروى متخرجة من جامعة الدمام ومتزوجة. اسماء تدرس في جامعة الملك فيصل بالدمام. سارة تدرس بالصف الثالث المتوسط. راويه تدرس في الصف السادس الابتدائي.

بارك الله فيهم، وجعلهم قرة عين لوالديهم، وامتدادا صالحا لهم في هذه الحياة الدنيا, ورزقه القوة في طريق الخير، والاخلاص في القول والعمل.

إن مجتمعاتنا مليئة بنماذج مضيئة، خاضت الحياة في كل جوانبها بكل اخلاص، وبكل قوة وعزيمة واصرار، ولهم تجاربهم والدروس التي خرجوا بها، فكانوا يملكون القابلية الفطرية للنجاح، ولديهم العزيمة والقوة والاصرار، لذا لم يندموا على مسلك سلكوه باجتهادهم، واذا ما اكتشف احدهم بعد حين انه في مسار غير مناسب، صحح وضعه وعدل مساره، فالعيب ليس في معرفة انك في المسار الخاطئ، وانما العيب في الاصرار على مواصلة السير فيه، لأن الاعتراف بالخطأ فضيلة، وهو من اصعب الاعترافات، ولا يقوى عليه إلا صناديد الرجل وهم قلة.

اللهم اجعلنا من هولاء القلة، واجعلنا دوما نسير على ما تحبه وترضاه، اللهم نور دروبنا وبصائرنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واختم لنا بالصالحات من الاقوال والاعمال والنيات.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

محبكم / عبد الله بن علي قاسم آل طارش الفيفي ـ ابو جمال

الرياض في 1/3/1439هـ