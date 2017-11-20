بلدية الداير تعيد فتح طريق الغربي بعد حدوث انهيار

أعادت بلدية محافظة الداير فتح طريق ذراع البارك (الغربي) بعد حدوث انهيار صخري في الطريق مما أدى إلى انقطاعه وعرقلة حركة السير وصعوبة مرور المركبات حيث لم يتبقى من الخط إلا أجزاء بسيطة وباشرت فرق الحركة والصيانة بالبلدية الموقع فور تلقي البلاغ وعملت على فتح الموقع وازالة الصخور المتراكمة.

وأوضح رئيس بلدية الداير المهندس عبدالمجيد بن علي مذكور أن الانهيار الصخري حدث في الطريق نتيجة سقوط أتربة وصخور مما أدى الى انقطاعه وقد باشرت فرق الصيانة بالبلدية الموقع وتم اعادة فتحه في وقت قياسي.