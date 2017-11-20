أعداء السعودية.. لماذا يكذبون !!

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله.. أما بعد:

فإن المملكة العربية السعودية دولة أعزّها الله بالإسلام ، وشرّفها بالحرمين ، ومنَّ عليها بالأمن والخيرات ، ورزقها بقيادة حكيمة واعية ، لها في السياسة ثقل يقصم ظهور الأعداء! ، فهي ترسم الخطط ، وتدير الأمور ، وتقف الوقفات التي تلجم الأعداء ، وتسعد الأصدقاء ، وتبهر المتابعين ، وتقلب الموازين ، وتُغيّر المعادلات.. تفي لأهل الوفاء ، وتغض الطرف عن السفهاء ، وتنصر الضعفاء بالأفعال قبل الأقوال! ، وتتحاشى العداوات لا ضعفاً ولا قلّة ولا ذلّة ، ولكن حلماً وصبراً ، ورجاحة عقل ، ورزانة في المواقف.. فإذا أضرم أعداؤها نار العداوة ، وسلُّوا سيوف البغي والعدوان ، وأبوا إلا الجهل والسفه ، والطيش والحمق في التعامل معها ، وأصبح حالها معهم كما قال القائل :

إذا لم يكم إلا الأسنّة مركبٌ فما حيلة المضطر إلا ركوبها

عند ذلك ؛ فإن المملكة العربية السعودية تأتي أعداءها بما لم يخطر لهم على بال ، ولم يدر لهم في حسبان ، وما ذلك إلا بفضل الله وتوفيقه ؛ لأن دولتنا دولة مسالمة ، لا تعتدي على أحد ، ولا تقصّر في حق مسلم تستطيع نصرته وإعانته ، ولا تنكث عهداً ، ولا تفتري على شخص أو دولة كذباً أو زوراً.

المملكة العربية السعودية لا تصدّر للدول والشعوب إلا العون والمساعدات ، والأخوة الصادقة ، والعلاقة الطيبة ، والتعامل الراقي ، والتبادل التجاري والثقافي والمعرفي ، وكلما يخدم المصالح المشتركة ، ويقوي أواصر العلاقات المتميزة.

ومع كل هذا ، – وهو واقع ملموس – لا ينكره إلا مكابر كاذب حاقد ، فإن لفيفاً من الأوباش ، والمليشيات ، والحشود ، التي تحمل أفكاراً ضالّة ، وعقائد منحرفة ، وعقولاً سخيفة ، وقلوباً ممتلئة بالحقد والبغض والكراهية للحق وأهله ، وللإسلام ودولته ، ولبلاد الحرمين ، وقبلة المسلمين ، قد تداعوا إلى العداء السافر ، والحرب المعلنة حيناً ، والخفية أحياناً أخرى على دولة التوحيد ، وقبلة المسلمين ، وحاملة راية الإسلام في هذا الزمن.

ومع أن حربهم ضد المملكة حرب خاسرة بحول الله وقوته ، إلا أنها خبيثة قذرة! ؛ فهم يستخدمون فيها كل وسائل الخبث والغدر والخيانة : من نشر للشائعات الكاذبة ، وكذب قبيح صريح ، وتزوير للحقائق ، وتلفيق للتهم والافتراءات… وهلم جرى.

ولكن لماذا يفعل أعداء المملكة كل ذلك…؟.

الجواب: يمكن أن ألخصه في عدة نقاط:

أولاً: المملكة – بفضل الله تعالى – على حق في غالب ما تختلف فيه مع أعدائها أو خصومها.

ثانياً: أعداء المملكة وخصومها أهل باطل وكذب ، إما مطلقاً ، وإما في غالب ما يختلفون مع المملكة فيه.

ثالثاً: المملكة شامة في جبين الأمة ، وهي قدوة للدول الإسلامية ، فأعداؤها تغيضهم مكانتها فيريدون النيل منها ، فلا يستطيعون إلا بالكذب والافتراء.

رابعاً: أعداء المملكة يراهنون منذ سنين على بث الفرقة والخلاف بين أبناء المجتمع السعودي! ، ونزع الثقة المتوطدة بين الحاكم والمحكوم في بلادنا المباركة ، أو زعزعت تلك الثقة ، آملين من وراء ذلك في حصول بعض الاضطرابات داخل المجتمع ، وما علموا أن دون ذلك خرط القتاد؛ لأننا بفضل الله ومنّه مجتمع كتاب وسنّة ، وليس مجتمع أحزاب ومليشيات!!.

ومع أن أعداء المملكة قد بلغوا في تطاولهم على المملكة مبلغاً تجاوز كل الحدود! ، حيث بلغت سهام طعنهم إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان – حفظه الله ومتّعه بالصحة والعافية – ، وإلى مقام ولي العهد الأمين ، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – وفقه الله وسدّده – ، وإلى بقية أعضاء الأسرة الحاكمة! ، وأخذوا يحاولون أن يبثوا الخلاف والفرقة بين أبناء الأسرة الحاكمة! ، وذلك بإثارة الأراجيف ، واختلاق الأكاذيب.

ومن يتابع بعض وسائل التواصل الاجتماعي يصاب بالصدمة والذهول من كثرة الأكاذيب والإشاعات المغرضة ضد ولاة أمر المملكة العربية السعودية ، والسعي الدؤوب لزعزعت أمنها ، وإثارة الفتنة فيها.

والسؤال هنا : كيف نواجه هذه الحرب القذرة ، والمكر الكبّار ؟.

والجواب ،

أولا: بالاعتصام بكتاب الله عز وجل ، وسنّة نبيه صلى الله عليه وسلم.

ثانياً: الثقة بولاة الأمر ، والسمع والطاعة لهم ، وأن نعلم أنهم يرون ما لا نرى ، ويطلعون على أمور ومغيبات من كيد الأعداء ومؤامراتهم ضد أمننا واستقرارنا لا يمكن أن يتصورها عامة الناس.

ثالثا: أن نوقن بأن الذين ينشرون الشائعات ، ويثيرون الفتن ، ويهاجمون ولاة الأمر ، ويحاولون تشويهم صورهم ومواقفهم أمام الناس ، إنما مقصدهم البلد بأكمله : الراعي والرعية ، والمقدسات والمنجزات ، وكل مقدرات الوطن وما أفاء الله عليه من الخيرات والبركات.

رابعاً: الملك سلمان – حفظه الله تعالى- ، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – وفقه الله وسدّده – ضربا أعداء الأمة في مقاتلهم! ، وشدّا عليهم الوثاق ، وضيقا عليهم الخناق ، فلا غرابة في عدائهم للملك وولي عهده..

ولكن : يجب أن يعلم الأعداء أن الملك سلمان ، وسمو ولي عهده محمد بن سلمان هما : قلوبنا التي تنبض ، وعيوننا التي تطرف ، نحبهما ونفخر بهما ، ونسمع ونطيع لهما ، ونحن نعرفهما معرفة الأبناء للآباء ، والإخوان للأشقاء.. نعرف إيمانهما وحبهما للوطن ، وحرصهما على مصالح الإسلام والمسلمين ، ونثق ببعد نظرهما وحكمتهما ، وسعة أفقهما فيما يتعلق بالأحداث والمتغيرات الجارية ، بل ونؤمن أن ذلك كله هو الذي أقضَّ مضاجع الأعداء ، وصدّع رؤوسهم ، وفضحهم فأبانوا عما في نفوسهم من العداوة والشر.

خامساً: يجب أن يعلم الجميع أننا لا ندعي العصمة لولاة أمرنا ، ولا لعلمائنا ، ولا لأنفسنا ، فالكل بشر يخطئ ويصيب ، وينجح بتوفيق الله تعالى ، وقد يخفق لأسباب تقع ، وأقدار تجري.. ولكن : الواجب علينا الجدُّ والعمل ، والتوكل على الله والالتجاء إليه ، مع بذل الأسباب ومضاعفة الجهود ، والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً.

نسأل الله أن ينصر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ، وأن يكبت أعداء الدين والوطن ، ويكفينا شرّ كل ذي شر ، كما نسأله تعالى أن يسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة ، وأن يرزقنا شكرها ، وأن يستعملنا بها في طاعته ومرضاته .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

علي بن يحيى بن جابر الفيفي

الاثنين الموافق 2/3 / 1439ه.