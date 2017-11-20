غدا الثلاثاء .. فصل التيار الكهربائي في بعض الجهات بفيفاء | فيفاء أون لاين
الاثنين, 2 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 20 نوفمبر 2017 ميلاديا
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غدا الثلاثاء .. فصل التيار الكهربائي في بعض الجهات بفيفاء

غدا الثلاثاء .. فصل التيار الكهربائي في بعض الجهات بفيفاء
فيفاء أون لاين - يحيى فرحان الحكمي

أعلنت وحدة كهرباء فيفاء بأنها ستقوم بإيقاف التيار الكهربائي مؤقتا بعدة جهات بفيفاء وذلك نظرا لقيام الشركة بعمل بعض أعمال الصيانة الضرورية على شبكة التوزيع مما يستلزم فصل الخدمة الكهربائية حتى يتم إكمال المهمة .

وأشارت بأنه سيتم فصل الخدمة الكهربائية  غدا الثلاثاء الموافق 3 / 3 / 1439 هـ وذلك من الساعة الثامنة صباحا إلى الثانية عشرة ظهرا وذلك في كل من :

( الشنيفي  – بقعة الزور – نيد الدارة – السماع – بقعة امسندر – نيد اللمة – الشرقي – الفرحة – الوادي ) .

مبدية في الوقت نفسه عن أسفها لفصل الخدمة الكهربائية عن المنازل والمنشآت , شاكرة ومقدرة حسن التعاون وللاستفسار يمكن الاتصال على رقم الطوارئ 933 .

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