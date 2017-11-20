بالصور: ابتدائية ومتوسطة الداثري والمخشمي تكرم طلابها المتفوقين

قدّم المرشد الطلابي في مدرسة الداثري والمخشمي الابتدائية والمتوسطة التابعة لمكتب تعليم فيفا الأستاذ / عبدالله علي الفيفي صباح اليوم الاثنين الثاني من ربيع الأول وبحضور مشرف القيادة المدرسية الأستاذ / أحمد مصلح فرحان الفيفي وقائد المدرسة الاستاذ / وليد حسين الفيفي

شهادات شكر وتقدير لجميع الطلاب المتفوقين من المرحلتين الابتدائية والمتوسطة

وجاء ذلك بعد الحصيلة النهائية التي أسفرت عنها نتائج الفترة الأولى .

تم اختيار طلاب المرحلة الابتدائية وفق نتائج الفترة الأولى وعلى نسبة مستوى التفوق في جميع المواد الدراسية ؛ فيما تم اختيار طلاب المرحلة المتوسطة وفق درجاتهم وترتيبهم في الفصل .

وفي نهاية التكريم شكر المرشد الطلابي الطلاب المكرمين على حرصهم واجتهادهم طالبا منهم بذل المزيد من العطاء والتميز والاجتهاد

كما حث الطلاب الآخرين على أن يحذوا حذو زملائهم المكرمين ويبذلوا قصارى جهدهم في الفترات القادمة لينالوا التكريم من قبل إدارة المدرسة .