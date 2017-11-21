تعاوني فيفاء يقيم ملتقى الأسرة يوم الخميس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة فيفاء الخميس الموافق 5 / 3/ 1439 هــ ملتقى الأسرة ضمن مشروع إرشاد وذلك في صالة الاحتفالات بالخطم من بعد صلاة العصر وحتى العشاء .

حيث ستشمل فعاليات الملتقى على برنامج ترفيهية متنوعة ومسابقات وبرنامج بعنوان أسرتي يتضمن العديد من الفقرات ومسابقات وجوائز نقدية وعينية للرجال والنساء ومسابقة أفضل طبق شعبي للنساء في حين سيختتم الملتقى بوجبة عشاء شعبية .

ووجه المكتب التعاوني الدعوة العامة لجميع الأسر مشيرا إلى أن الحضور متاح للرجال والنساء .