وفاة السيدة ” ام هاني والصلاة عليها غداً

انتقلت إلى رحمة الله : السيدة الفاضلة : أم هاني “صباح بنت علي حسن شريف (التوامتين). بعد معاناة مع المرض في مستشفى القوات المسلحة بالرياض.
فانا لله وانا اليه راجعون .
اللهم اغفر لها وارحمها وتجاوز عنها وأسكنها الفردوس الأعلى من الجنة. كما نسأل الله ان يلهم أسرتها الصبر والسلوان .
وسوف تكون الصلاة عليها بمشيئة الله غداً الخميس بعد صلاة الظهر في مسجد الراجحي مخرج 15 بالرياض ، وسيكون الدفن بمقبرة النسيم.
رحمها الله
واسكنها فسيح جناته
وان يتجاوز عنها
وان يجعل قبرها روضة من رياض الجنة
وان يلهم اهلها وذويها الصبر والسلوان
انالله وانااليه راجعون
رحمها الله
واسكنها فسيح جناته
وان يتجاوز عنها
وان يجعل قبرها روضة من رياض الجنة
وان يلهم اهلها وذويها الصبر والسلوان
انالله وانااليه راجعون
اللهم اغفر لها وارحمها وتجاوز عنها وأسكنها الفردوس الأعلى من الجنة. كما نسأل الله ان يلهم أسرتها الصبر والسلوان . وأحسن الله عزاءكم يا أبوعلي. وإنا لله وإنا إليه راجعون.
إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته الله يجعل مااصابها طهور لها
و الله يصبر اهلها وذويها ويربط على قلوبهم ويأجرهم في مصيبتهم ويرحمنا اذا صرنا ماصاروا اليه .
لاحول ولا قوة الا بالله
إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته الله يجعل مااصابها طهور لها
و الله يصبر اهلها وذويها ويربط على قلوبهم ويأجرهم في مصيبتهم ويرحمنا اذا صرنا ماصاروا اليه .
لاحول ولا قوة الا بالله