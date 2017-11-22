وفاة السيدة ” ام هاني والصلاة عليها غداً

انتقلت إلى رحمة الله : السيدة الفاضلة : أم هاني “صباح بنت علي حسن شريف (التوامتين). بعد معاناة مع المرض في مستشفى القوات المسلحة بالرياض.

فانا لله وانا اليه راجعون .

اللهم اغفر لها وارحمها وتجاوز عنها وأسكنها الفردوس الأعلى من الجنة. كما نسأل الله ان يلهم أسرتها الصبر والسلوان .

وسوف تكون الصلاة عليها بمشيئة الله غداً الخميس بعد صلاة الظهر في مسجد الراجحي مخرج 15 بالرياض ، وسيكون الدفن بمقبرة النسيم.