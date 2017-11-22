وفاة السيدة ” ام هاني والصلاة عليها غداً | فيفاء أون لاين
الخميس, 5 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 23 نوفمبر 2017 ميلاديا

وفاة السيدة ” ام هاني والصلاة عليها غداً

وفاة السيدة ” ام هاني والصلاة عليها غداً
فيفاء أون لاين ـ الرياض

انتقلت إلى رحمة الله : السيدة الفاضلة : أم هاني “صباح بنت علي حسن شريف (التوامتين). بعد معاناة مع المرض في مستشفى القوات المسلحة بالرياض.
فانا لله وانا اليه راجعون .

اللهم اغفر لها وارحمها وتجاوز عنها وأسكنها الفردوس الأعلى من الجنة. كما نسأل الله ان يلهم أسرتها الصبر والسلوان .

وسوف تكون الصلاة عليها بمشيئة الله غداً الخميس بعد صلاة الظهر في مسجد الراجحي مخرج 15 بالرياض ، وسيكون الدفن بمقبرة النسيم.

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التعليقات (٥) اضف تعليق

  1. ٥
    زائر يحيى المشنوي

    رحمها الله
    واسكنها فسيح جناته
    وان يتجاوز عنها
    وان يجعل قبرها روضة من رياض الجنة
    وان يلهم اهلها وذويها الصبر والسلوان
    انالله وانااليه راجعون

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  2. ٤
    يحيى المشنوي

    رحمها الله
    واسكنها فسيح جناته
    وان يتجاوز عنها
    وان يجعل قبرها روضة من رياض الجنة
    وان يلهم اهلها وذويها الصبر والسلوان
    انالله وانااليه راجعون

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  3. ٣
    زائر

    اللهم اغفر لها وارحمها وتجاوز عنها وأسكنها الفردوس الأعلى من الجنة. كما نسأل الله ان يلهم أسرتها الصبر والسلوان . وأحسن الله عزاءكم يا أبوعلي. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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  4. ٢
    الله يرحمها.

    إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته الله يجعل مااصابها طهور لها
    و الله يصبر اهلها وذويها ويربط على قلوبهم ويأجرهم في مصيبتهم ويرحمنا اذا صرنا ماصاروا اليه .
    لاحول ولا قوة الا بالله

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  5. ١
    الاسم (اختيارى)

    إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته الله يجعل مااصابها طهور لها
    و الله يصبر اهلها وذويها ويربط على قلوبهم ويأجرهم في مصيبتهم ويرحمنا اذا صرنا ماصاروا اليه .
    لاحول ولا قوة الا بالله

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