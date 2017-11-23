الفلاح الذي باع ثوره لطلب المعرفة (1)

بعد صلاة مغرب يوم هادئ قضيته مستمتعا بمناظر الجبل الخلابة ذهبت لبعض مشاويري السريعة…فوجدت في إحدى جنبات هذا الجبل الأشم، بطرقاته الضيقة الملتوية (قحما) واقفا جانب الطريق يتمتم، وكان واقفا وقفة من ينتظر من يقله فوقفت بجانبه فركب فسلم فرددت السلام فأخذ يثني على الله عز وجل ويخاطب نفسه ويريدني أن أسمعه وهو يقول: الله لا يغير علينا نحن في نعمة وكفرها نقمة ثم استشهد بآيات قرآنية وأحاديث نبوية…

فنظرت إليه -أثناء حديثه- نظرة ثانية فاحصة وفيه من الوقار والهدوء ما يجعل الوقت يبدو ساكنا، وهو بزيه الشعبي الأصيل (مصنفٌ أبيض) وعلى عينيه نظارة كبيرة سوداء عليها شطرطون أبيض يربط بين عدستيها، لحيته بيضاء مهذبة، وعلى وجهه تجاعيد السنين ونور المعرفة، معتصبا بغترة بيضاء بشكل منمق ومرتب، مرتديا (كوتا) كحليا مقلما بخطوط رفيعة طولية من خيوط الصوف المصفرة وبين كوته وجسده فنيلة أظنها (أبوبقرة) وفي جيبه العلوي نباتات عطرية تبعث البشر والطمأنينة، وفي يده عصا معقوفة الرأس وبالأخرى مسبحة صفراء تتدلى منها ثلاث حبات فضية منقوشة عليها كلمات لم ألمحها وعلى وسطه محزم به (منقلة) سمحة.

فقلت له:يبدو أنك كنت تأشر ولم يتوقف لك أحد.

قال:لا ولكنني كنت أمشي فتوقفتُ عن المشي متفكرا أتلو بعض أورادي. وأنت توقفت لي ثم أردف قائلا: أَذهب عن هذه الجبال وأسافر للمعرفة وطلب الحكمة ولا أتعطل ولا أطلب من أحد أن يقلني ولكن الله يسوقهم إليَّ سوقا بفضل منه.

قلت له: لإن شكرتم…

قال:لأزيدنكم ثم عقب قائلا الله كفل للإنسان كل شيء ولكن من يتوكل عليه حق توكله ولا أزكي نفسي ولكنني بين خطوة وعثرة.

قلت: سوف أتوقف في هذا (النيد) لآخذ بعض الأغراض ثم أوصلك (لغايتك من أي نيد أو بقعة تريد) وعندما توقفت فتح الباب ويريد أن ينزل.

قلت: والله لن تنزل أنا من سيقلك لمبتغاك.

قال: من أتى بك يأتي بغيرك.

قلت: إذن لن أنزل من السيارة والأغراض آخذها لاحقا، فأنا أريد صحبتك لأتعلم منك.

(هذا لما لمسته فيه من الإيمان الصادق والمعرفة بالله)

قال: يا ولدي أنتم أبناء اليوم تملكون من التعليم والعلوم ما لا نملكه.

قلت:هذا طلبي ومثلك لن يرد مريده.

قال: (طيب) وأغلق باب السيارة وانطلقنا وقال لو تبغى أي شيء أنا مستعد هذا العيد على الأبواب ويمكن أنك تريد عيدا (كبشا) أو أي خدمة، الخير كثير ولله الحمد.

ابتسمت وقلت:من أعطاك سيعطيني وكثر الله خيرك لكنني أبغى صحبتك والمعرفة فقط.

قال:عرفني بنفسك؟ فعرفته بنفسي، فأثنى بما يتناسب وأخلاقه وكرمه الرفيعين وقال أنت من بيت علم وليس عندي ماعندك من العلم والمعرفة.

قلت:ما عليك زود ولكن من أراد أن يتعلم فالعلم ليس له لون أو جنس ولا يعرف غنيا أو فقيرا أو جاها أو سلطانا.

فقلت له: وأنا لم أتعرف عليك؟

قال: لن تعرفني ولكن اسأل عن (الفلاح الذي باع ثوره لطلب المعرفة)

ثم قلت: عندي سؤال.

قال:تفضل.

قلت:معك شيء خاص بينك وبين الله يبدو أنه سر توفيقك ورضاك.

قال:مثلك متعلم… ولكن سأقول لك بعض ما أعرفه ووصاني به من يعرف إلى أن تقوم بزيارتي فلدي ما أخبرك به إن كنت مهتما.

ثم قال(واستطرد وكأنه يُملى عليه): عمل الخير احرص عليه ولا تعمله إلا لله فعمل الخير يقيك شر ما في الغيب ثم تقوى الله لأن الجنة يورثها الله للمتقين.

ثم قال ولا تستعجل في أمورك التأني يفتح لك بصيرة واستشر بعد الاستخارة.

ثم قال: (وَعَدْ) أمك؟

قلت له: نعم

قال: باب عظيم من أبواب الجنة حافظ عليه ومن مات (سا يُرَوَّح) (قبرو) بخرقة وليست من ماله والدنيا (سا طريق) فلا تشغلك فاعمل لآخرتك تجلب لك الدنيا والآخرة ومن سبقك بالموت يبغى منك دعوة في جوف الليل وفي كل وقت ولو تصدقت بريال اجعل لوالدك نصيب فيه (بها يصل أجرو).

ثم قال: واجمع كلمة إخوانك وجماعتك فالعود ينكسر لوحده وإذا جمع بغيره قوي وصلب،أسأل الله أن يجمع كلمتكم، وأن يختار لكم الصالح، ثم أوصيك بما يغفل عنه الكثير وإن كثرت أعمالهم الظاهرة.

فأنصتُّ وهدأت السرعة…

وهو أثناء فركه أنفه قال:تعلم العيش مع الله.

فلمعت عيناي وتبسمت تبسم العارف الحكيم وقلت: يومنا كله لله فنحن إذا هدينا كنا بين صلاة واستغفار وذكر فنحن نعيش بالله ومعه وإليه إن أردنا.

فنظر إليَّ نظرة أربكتني وأشعرتني بجهلي وقال: يظن الجاهل أنه يعرف ويعلم (وهذا من الكبر والجهل) ولن يتواضع ويعي بجهله إلا إذا عرف وعلم.

فكانت صفعة معلم ناجح فعرفت أنني أمام معلم حقيقي لا يجامل أحدا، وجاد في نقل علمه لمن يريد فأحببته وزدت تمسكا به.

ثم قال: (العيش مع الله)، إن زرتني أخبرتك عنه فهو قول وفعل يتوج بالرضا والحمد، ألا تراني قد كبرت و(بَطَلت) وبدأت أتعب ولكن (مالّا خيرن) (وسا مقبلن) على رحمن رحيم وعسى الله بالعافية…وقد ندرك الغد وقد لا ندركه.

قلت له: أريد زيارتك فعلا فأنا مهتم.

قال:حياك الله الفجر ستجدني، أما إن تأخرت فسوف أقهويك فقط.

فخرج من السيارة قائلا:ودعتك الله ودعتك الله وخليط من الدعوات لم أسمعها بعد أن أغلق الباب فلوحت له بيدي وودعته الله وانطلقت وأنا أكرر كلامه الجميل ومع هذا فقد نسيت بعضه، وعندما أزوره لاحقا سوف أدون ما يدور بيننا.

يتبع >>>>>>>>>>...