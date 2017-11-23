رئيس بلدية فيفاء يستقبل طلاب الفرق التطوعية

كرم أعضاء فريق “صنائع المعروف التطوعي” وفريق “نقدر التطوعي” التابعان لمدرسة نيد مجبا الثانوية كرموا بلدية محافظة فيفاء لتعاونها مع الفريقين ومشاركتها أعمالهم التطوعية الفاعلة في تنفيذ مشروع “أكرموهم” الذي استهدف تنظيف المقابر وكذلك برنامج “زرع البسمة في وجوههم ” الترفيهي للعمال واللذان نُفذا بالشراكة مع بلدية فيفاء ، ضمن مشروع أيامن التطوعي .

هذا وقدم أعضاء الفريقين شهادات الشكر لرئيس البلدية شكرا وعرفانا منهم على تجاوبه مع أعضاء الفريقين ، وتشجيعه لهم ودعمه لتنفيذ مشروعهم التطوعي .

من جانبه رحب رئيس بلدية محافظة فيفاء الدكتور سالم بن علي منيف بأعضاء الفريق وأثنى على جهودهم ومبادراتهم التطوعية والمساهمة الفاعلة في المجتمع ونقل صورة حسنة عن شباب هذا الوطن ، مؤكدًا دعم البلدية لهم ولجميع الفرق التطوعية في المحافظة والتي تعمل على نشر ثقافة العمل التطوعي .