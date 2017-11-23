المخاطر والمشكلات والمهلكات والآفات وغيرها من البلاء أشياء تحيط بالإنسان في هذه الحياة، وتطوقه وتتربص به في كل حين لكونها قدراً محتوماً، وسنة من سنن الحياة التي نعيشها على هذا الكوكب، وقد تلحقه إلى الآخرة وهي لاشك أعظم وأنكى .. إذاً كيف السبيل إلى النجاة والهروب منها حتى لو كانت قدراً مقدوراً، وأجلاً مكتوباً؟.

لم يترك الله شيئاً يهم الإنسان في حياته ومآله سواءً صغر أو كبر إلا وأخبر به وتحدث عنه وبينه في كتابه العزيز، وكذلك أسباب النجاة والفلاح ذكرها وتحدث عنها؛ فهي من أعظم ما يهم الإنسان في الدنيا والأخرة، ولكونه دائماً ما يطلب النجاة ويسعى للحصول عليها ليفلح وينجو.

نجد أن أسباب النجاة التي تحدث الله عنها في كتابه وبين أن أهلها قد نجوا في الحياة الدنيا، وهم من الناجون المفلحون يوم القيامة قد ذكرها في ستة مواضع مفصلة مع ضرب المثل للنجاة في تلك الواقعة .. فحري بالإنسان العاقل أن يتتبع تلك الأسباب ويأخذ بها ولا يتركها أو يهملها لأنها حبل الله المتين وسلطانه المبين الذي يحفظ الإنسان ويقيه من الهلاك في الدنيا والآخرة.

السبب الأول هو “التسبيح”:

قال تعالى: (فَلَوْلا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ * لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ) {الصافات:143-144}. تبين هذه الآية أن الله قد أنجى نبيه يونس – عليه السلام – من بطن الحوت؛ لأنه كان من المسبحين لله.

إن التسبيح له أثر عظيم في حفظ الإنسان ورعايته لكونه تنزيهاً لله عن الشريك والند والشبيه والمثيل؛ فالله يحب التسبيح من عبده ويتقبله ويثقل به ميزانه يوم القيامة فقد قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم-: “كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده “رواه البخاري.

ولهذا كان التسبيح من أعظم ما يتقرب به لسان العبد إلى ربه، ولذلك تحدث عن الملائكة ومدحهم بانهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون قال تعالى: (يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لا يَفْتُرُونَ) {الأنبياء:20}.

السبب الثاني هو “الصبر”:

قال تعالى: (وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ) {ص:44}، تبين هذه الآية كيف أن لله نجى أيوب وشفاه من مرضه الذي دام أعواماً عديدة بسبب صبره على البلاء وتحمله له، فأثنى الله عليه بقوله “نعم العبد” فإذا أثنى الله على العبد فقد أفلح ونجى.

والصبر في سبيل الله مفتاح كل خير في الدارين .. قال الله سبحانه وتعالى: (وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلأَجْرُ الآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ) {النحل:41}؛ يؤتيهم الله في الدنيا حسنة، ويوم القيامة يؤتيهم الله أجرهم العظيم. من هؤلاء؟ (الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ) {النحل:42}

ومن مزايا الصبر بعد تفريج الكرب أنه من أعظم ما يلقى العبد به ربه يوم القيامة قال تعالى: (إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ) {الزمر:10}. أي يعطون من الأجر بلا مقياس ولا وزن ولا حساب.

فالصبر مفرج الكربات ومزيل العقبات وكاشف الغمة ومزيل الهم .. والصبر ثلاثة أقسام: فالصبر على طاعة الله، والصبر على ترك نواهي الله، والصبر على أقدار الله، وهو أعظمها وبسببه تفرج الكربات وتزول الهموم والغموم ويعيش العبد في سعادة حتى يلقى الله.

السبب الثالث هو “التوكل”:

قال تعالى: (قَالَ كَلا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ) {الشعراء:62}، هنا يذكر الله سبحانه وتعالى كيف أنه نجى موسى وقومه من فرعون وملئه بعد أن يئسوا من النجاة، وكل ذلك بسبب توكل نبي الله موسى – عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته – على ربه – عز وجل-، وجزمه بأنه سيخلصهم من هذا الموقف ويهديه إلى طريق النجاة والسلامة من فرعون وجنوده.

التوكل على الله هو سر النجاة من جميع مصائب الدنيا؛ لأن المتوكل يرى ويجزم بأن الله سيحرسه بعينه التي لا تنام، وينجيه من كل ما يخاف، ولذلك قال تعالى: (وَمَا تَوْفِيقِي إِلا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ) {هود:88} أي ليس التوفيق إلا بيد الله أن توكل عليه العبد وترك حظوظ نفسه والاعتماد على حيله وقوتهِ إلى حيل الله وقوته. إن التوكل على الله هو الفوز والفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة.

السبب الرابع هو “شكر أنعم الله”:

قال تعالى: (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * شَاكِرًا لأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ * وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ) {النحل:12-122}، هنا يبين الله كيف أن إبراهيم – عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته – أصبح أمة بمفرده وذلك بسبب شكره لأنعم الله.

فشكر النعمة يديمها وكفرها يقطعها .. ولا شك أن قطع النعم وزوالها من أسباب التعاسة والهلاك والتشرد والجوع، وهذا من أسباب النجاة من عقاب الله في الدنيا والآخرة؛ بل أن شكر النعم يزيدها ويديمها، وبذلك يدوم للعبد رزقه ويرفع البلاء عنه قال تعالى: (مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا) {النساء:147}، أي تعذيبكم في الدنيا بالمصائب والويلات وزوال النعم، وفي الآخرة بالنار والجحيم، وقال تعالى: (وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ) {إبراهيم:7}، من النعم والأمن والرفاهية والرزق الحسن.

السبب الخامس هو “الدعاء”:

قال تعالى: (كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ * فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ * فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ) {القمر:9-11}، هنا يبين أن الدعاء سبب الفلاح والنصر والتمكين فاستجاب لنوح – عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته – وانتصر من القوم الظالمين.

فالدعاء هو العبادة وهو من أسباب النصر والغلبة والتمكين قال – صلى الله عليه وسلم-: “الدعاء هو العبادة” رواه الترمذي. فما دعى مؤمن بشيء إلا استجاب الله له ولو بعد حين .. فالدعاء هو المنجي لصاحبه في الدنيا من ويلاتها، وفي الآخرة من أهوالها قال تعالى: (وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ) {غافر:60} فوعد الله لمن دعاه بالاستجابة ووعده نافذ لا محالة.

والدعاء يرد القدر بحكمة الله، قال – صلى الله عليه وسلم-: “لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر” رواه الترمذي، فلو كانت هذه فقط من بركات الدعاء لكفى.

السبب السادس هو “الاستغفار”:

قال تعالى: (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ) (الانفال:33) هنا يخبر الله رسوله محمداً – صلى الله عليه وسلم – بأنه لن يعذب أمته وهم يستغفرونه.

إن الاستغفار من أعظم الأسباب لجلب الرزق وإبعاد الحاجة، وهو من أعظم الأسباب لمحو السيئات، قال -صلى الله عليه وسلم-: “طوبى لمن وجد في صحيفته استغفاراً كثيراً” رواه النسائي، وهومن أعظم الأسباب لجلب البركة ونزول المطر وكثرة الولد قال تعالى: (فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا * وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا) (نوح: 10-12).

إن الاستغفار ليجلب الرزق ويدفع البلاء ويطهر صاحبه من الذنوب، ويهلكَ الشيطانَ، ويرد كيده ومكره، قال -صلى الله عليه وسلم-: “ قال إبليس: أهلكتهم بالذنوب فأهلكوني بالاستغفار” رواه ابن أبي عاصم، فالاستغفار قد جمع خيري الدنيا والآخرة.

هذه أسباب النجاة فمن أخذ بها فقد أخذ بحض وافر وفاز بخيري الدنيا والآخرة.

محمد بن سالم بن سليمان الفيفي