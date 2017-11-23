فيفاء والمشاريع الضائعة

لمحافظة فيفاء قصة مع سوء الخدمات وتعثر المشاريع ، ولذا فقد عاش المواطن الفيفي عبر سنين عديدة في ترقب لمشاريع سمع بها ولم يرها على الواقع حيث خصصت الحكومة حفظها الله مبالغ كثيرة لهذه المحافظة منذ إنشاء هيئة تطوير وتعمير محافظة فيفاء لليوم ،

1- فماذا تعرفون عن هيئة تطوير وتعمير محافظة فيفاء ؟؟؟

عندما تسمع هذا الإسم الكبير تظن لأول وهلة أنها قد عَمَّرَت مدينة كبيرة كهيئة تطوير وتعمير مدينة الرياض ‘ أو تطوير مكة المكرمة أوغيرها من الهيئات القليلة في المملكة التي يقوم دورها على الرقي والتطوير لما أسند لها ، وفي الحقيقة هيئة تطوير فيفاء لم يكن لها أي بصمة في المحافظة ‘ ولقد ظل الأهالي بين وعود لمشاريع تلك الهيئة مع تلك المخصصات السابقة الكبيرة ولم يعرف أحد عن هيئة التطوير إلا تعلقها بشجرة القات التي كانت تتقاضى عليها مبالغ كبيرة من الدولة ، وكانت تعطي المواطن الشئ القليل مقابل إزالته .

إن تلك المخصصات من قبل الدولة التي صرفت سابقاً للهيئة كانت كفيلة بنقل المحافظة لمستقبل أفضل وفي جميع المجالات لو تواجد معها الأمناء المخلصون لهذه المحافظة وأهلها ، ولكن للأسف الشديد لم يُـرَ من هذه المبالغ إلا الفتات القليل “

ولأكثر من أربعين سنة ولن أقول عاماً على إنشاء هيئة تطوير و تعمير فيفاء التي تعتبر لدى أهل فيفاء مجرد مكاتب حتى أن بعض أهلنا يعتبرها حجر عثرة بل كانت سبباً في اعاقة التطوير و التعمير لفيفاء , فأي تطوير و أي تعمير لهذه الهيئة منذ تأسيسها ؟؟

2- طريق المليار الذي أقر له مايقارب ( 963 ) مليون ريال لإراحة المواطن الفيفي في شرقه وغربه بطرق ميسرة مريحة وقد بدأت فكرة ذلك الطريق بعد زيارة أمير منطقة جازان لجبال فيفاء أثناء الإنهيارات التي نجمت عن الأمطار عام 1427 هـ ؛ حيث رفعه للمقام السامي بخطابه المؤرخ في 6 / 12 / 1427 ثم صدرت الموافقة الكريمة على إنشاء ذلك الطريق خلال جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 8 / 9 / 1429 وتم التوجيه بإنشاء طريقين في محافظة فيفاء من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب لخدمة أبناء محافظة جبال فيفاء ومن ثم تم توجيه وزارة النقل لدراسة إنشاء الطريقين بتكلفة بلغت (963) مليون ريال؛ إلا أنّ الحلم تبخّر وأصبح ذكرى لازالت حكايته تروى لهذا اليوم .

3- مستشفى المحافظة ذلك البرج الطبي الذي أقر له مبلغ مايقارب ( 70 ) مليون ريال وبعد خلاف حول موقع إقامته فقد وجه أمير المنطقة بتشكيل لجنة لإنهاء الخلاف حول موقع المستشفى في جهة قرضة ‘ وهو الموقع المحدد قبل الخلاف ورغم إقراره هناك فلم ينفذ منه شيئاً منذ أكثر من عشر سنوات للآن .

4 – طرقنا المتهالكة التي تخلو من المصدات والتصريف لمياه الأمطار في هذه المنحدرات الخطرة وذات الطبيعة الصعبة وحوادث الكثيرة المميتة التي تشهدها المحافظة يومياً ، وقد تم تقاذف طرقنا بين عدة جهات كإدارة الطرق والمواصلات والبلدية كل جهة ترمي بها على الأخرى وتسند لها متابعتها حتى وصل حالنا لهذه الحالة المتردية .

* وهذه أهمها ويوجد غيرها كثير من المشاريع المتعثرة التي لم ينجز منها شيئا ً أو نفذ بعضها ولكن بدون مواصفات أو جودة والواقع يشهد بتصدع بعضها ، وقرب سقوطه رغم حداثة إنشائه .

# ومن هذا المقام نطالب هيئة مكافحة الفساد بالقدوم لهذه المحافظة للإطلاع عن كثب ومعرفة نقاط الخلل ومحاسبة المسؤول والمتسبب في هذا الفساد ، والخلل في تأخر إنشاء هذه المشاريع ..

وبالله التوفيق .