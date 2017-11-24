الرئيسية › أخبار الناس الغزواني يدخل القفص الذهبي 9:07 م, 6 ربيع الأول 1439 هـ - 24 نوفمبر 2017 م فيفاء أون لاين - يحيى فرحان الحكمي Tweetاحتفل الشاب خالد جابر قاسم غزواني بعقد قرانه على كريمة الأستاذ يحي جابر علي غزواني وسط حضور لفيف من الأهل والأقارب للعروسين .فألف ألف مبروك وحياة زوجية سعيدة .شارك هذا الموضوع:Click to share on Telegram (فتح في نافذة جديدة)Click to share on WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
مشاء الله تبارك الرحمن والف مبروك لخالد وجمع الله بينهما بكل خير والله يديم افراحهم
ألف ألف مليون مبروك لخالد يستاهل كل خير 🎊🌹❣️