الغزواني يدخل القفص الذهبي | فيفاء أون لاين
السبت, 7 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 25 نوفمبر 2017 ميلاديا

الغزواني يدخل القفص الذهبي

الغزواني يدخل القفص الذهبي
فيفاء أون لاين - يحيى فرحان الحكمي

احتفل الشاب خالد جابر قاسم غزواني بعقد قرانه على كريمة الأستاذ يحي جابر علي غزواني
وسط حضور لفيف من الأهل والأقارب للعروسين .

فألف ألف مبروك وحياة زوجية سعيدة .

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التعليقات (٢) اضف تعليق

  1. ٢
    الغزواني

    مشاء الله تبارك الرحمن والف مبروك لخالد وجمع الله بينهما بكل خير والله يديم افراحهم

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  2. ١
    الجنوبي

    ألف ألف مليون مبروك لخالد يستاهل كل خير 🎊🌹❣️

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