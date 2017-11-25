مدرسة الداثري والمخشمي تودّع وتكرّم معلميها المتقاعدين

في يوم بهيج طرزته لمسات الوفاء والسرور أقامت ابتدائية ومتوسطة الداثري والمخشمي بفيفاء حفل وداع للمعلمين المتقاعدين والمنقولين والمتعينين الجدد في المدرسة في قاعة اﻷفراح بمطل الخطم السياحي

وقد شرّف الحفل مدير مكتب التعليم بفيفاء الاستاذ / يحيى علي حسن الفيفي وعدد كبير من أعيان ومشائخ فيفاء ومنسوبي مكتب التعليم بفيفاء

كما شرف الحفل من مدينة الرياض بعض المشاركين يتقدمهم

الأستاذ/ يحيى بن سلمان مسعود اﻷبياتي

والأستاذ/ محمد بن سلمان مسعود اﻷبياتي

ومن مكة المكرمة المربي الفاضل / يحيى مفرح قاسم الفيفي

الجدير بالذكر إن المعلمين المتقاعدين هما

المرشد الطﻻبي والمشرف التربوي سابقا / قاسم سلمان مسعود اﻷبياتي الفيفي

والمعلم / موسى حسن علي العمري الفيفي

وقد ابتدأ الحفل بآيات عطرة من كتاب الله ثم قدم المعلم / حسن سلمان حسن الفيفي كلمة المدرسة التي احتوت على بعض من إنجازات المعلمين المتقاعدين خلال عملهما في سلك التعليم داخل فيفاء وخارجها

بعد ذلك كلمة المحتفى بهم قدمها نيابة عنهم الأستاذ / قاسم سلمان مسعود الفيفي

الجدير بالذكر أن طاقم المدرسة كرم في نفس اليوم قائد المدرسة السابق / محمد علي محمد الفيفي

والمعلم / يحيى علي قاسم الفيفي

وكذلك تم الترحيب بالمعلمين الجدد

محمد سحاري

مازن عباس

سليمان الحاتمي

وكذلك قائد المدرسة الجديد الأستاذ / وليد حسين فرحان الفيفي

وقد قُدمت الدروع والهدايا للمحتفى بهم حيث قدم منسوبو المدرسة الهدايا والدروع للمكرمين

ثم قدم سعادة مدير مكتب التعليم بفيفاء وعدد من المشرفين التربويين دروع وهدايا مكتب التعليم بفيفاء

كما قدم الشيخ / عيسى سليمان أسعد المخشمي هدية عن سكان الغربي للمكرمين

وهدية قدمها رئيس قسم اﻹرشاد والتوجيه بمكتب فيفاء الأستاذ / عبدالله علي فرحان الفيفي

والمرشد الطلابي الأستاذ /مفرح حسين الفيفي

ثم قدّم أقرباء وأصدقاء المحتفى بهم الهدايا والدروع التذكاريه .

ثم تفضل الجميع بتناول وجبة الغداء .

وهذه بعض الصور من اﻻحتفالية .