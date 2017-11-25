بلدية فيفاء تضع العراقيل أمام أول مهرجان تسويقي وترفيهي يقام بالمحافظة

أبدى أهالي محافظة فيفاء ، التابعة لمنطقة جازان، استياءهم من تأخر افتتاح المهرجان التسويقي والترفيهي الأول لمحافظة فيفاء الذي كان من المقرر إقامته في الخامس والعشرين من الشهر الماضي بسبب ما وصفوه عراقيل وضعتها بلدية فيفاء.

وقال المشرف على المهرجان لـ ” صحيفة فيفا أون لاين” :

لنا الآن قرابة الثلاثة أشهر بالموقع وهذه فترة طويلة بالنسبة لنا حسب الوعود التي تلقيناها شفهياً من بعض المسؤولين بوجود تسهيلات لكون هذا المهرجان الأول بالمحافظة علماً بأن الموافقة التي حصلنا عليها بشكل رسمي من أمارة وسياحة جازان صدرت رسمياً كانت بتاريخ 13 / 2 / 1439 هـ المرفق صورته:

حيث واجهنا الكثير من المعوقات لا يتسع المجال لذكرها منها على سبيل المثال لا الحصر عدم وجود كيبل كهربائي بطوْل ثلاثمائة متر لخدمة المهرجان الذي عادةً ما توفره لنا بلديات المناطق التي نقيم بها مثل هذا المهرجان .

وأضاف قائلاً : مع العلم أن مندوب البلدية للإستثمار قد تسلم شيكاً بكامل مبلغ إيجار الموقع الإستثماري يوم الأربعاء الموافق 18 / 2 / 1439هـ إلا أن رئيس البلدية ما زال يرفض توقيع العقد بحجة تصريح الدفاع المدني ولا نعلم هلْ يعلم رئيس البلدية بأن تصريح الدفاع المدني متوقف على استكمال شروط السلامة للموقع من قِبل البلدية ( تغطية خزان الموقع ومصدات بطوْل الساحة الشعبية على إمتداد طريق ٨ لضمان عدم سقوط المركبات) ، وهذا ما أوضحه للمستثمر مدير الدفاع المدني بمحافظة فيفاء.

وقدْ أبدى الكثير من الأعيان والمثقفين أسفهم لعدم اهتمام البلدية وتعاونها في سبيل تذليل المعوقات لإقامة مثل هذا المهرجان سيما وموقع الأرض الإستثمارية تم تسليمها للبلدية قبل وجود الإدارة الحالية من أحد مشايخ فيفا بدون مقابل مساهمةً منه في دفع عجلة التنمية بفيفاء التي تعول على مثل هكذا مهرجان الكثير من الآمال منْ حيث جلب الإستثمارات والترويج السياحي للمحافظة وطمعاً في توفير الكثير من الخدمات التي تحتاجها فيفا كونها وجهة سياحية عالمية مميزة وذلك بما تمتلكه من مقومات.

وأضاف المشرفون على المهرجان لـ ” الصحيفة” أنّ تأخر افتتاح المهرجان أوقعهم في حرج شديد وبالغ وأخرهم عن الإيفاء بالتزاماتهم تجاه بقية المحافظات فضلاً عن الخسائر المادية التي تكبدوها طيلة الأشهر الماضية.

حيث أجرت الصحيفة إتصالاً هاتفياً مع المتحدث الإعلامي بإسم المجلس البلدي لفيفاء الأستاذ محمد بن حسن الفيفي وعند سؤاله عن أسباب تأخر إفتتاح المهرجان أفاد بأنه تم نقاشه على هامش جلسة المجلس الطارئة يوم الأربعاء الموافق 4 / 3 / 1438 هـ مع رئيس بلدية فيفاءالدكتور سالم بن منيف الذي أوضح للمجلس بأنه لا يستطيع توقيع عقد المهرجان حتى يسدد المستثمر مبلغ إستثمار الموقع للبلدية وتصريح الدفاع المدني نافياً استلام البلدية أي مبلغ يتعلق بالمهرجان.

وناشد الأهالي كلّاً منْ محافظ فيفاء ورئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي بذل مزيد من الجهود في سبيل إزالة المعوقات وتسهيل الإجراءات للمستثمرين في المواقع التي منحها الأهالي لبلدية فيفاء مجاناً على الأقل في السنوات الأولى لتشجيع المستثمرين للإستثمار بالمحافظة .