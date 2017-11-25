بلدية فيفاء .. لاتوجد أي عراقيل والمستثمر مخالف ولم يستكمل إجراءاته

أشارت بلدية فيفاء في رد تلقته فيفاء أون لاين حول ما نشرته الصحيفة عن عرقلة البلدية للمهرجان السياحي الترفيهي الأول وتذمر الأهالي من ذلك.

حيث أفادة البلدية بأن المستثمر تقدم للبلدية في البداية وهي من عرضت للمحافظة بطلب الموافقة له وذلك بعد إفهامه بالشروط الأساسية المطلوبة منه وهي موافقة إمارة المنطقة وموافقة الدفاع المدني وتسديد إيجار البلدية وتوقيع عقد الإيجار.

وبعد عدة أيام بدأ المستثمر العمل بالموقع قبل الحصول على أي موافقه وأنذر المذكور من مندوبي البلدية بضرورة إكمال إجراءاته إلا أن المستثمر لم يلتزم وواصل العمل مخالفا للأنظمة المتبعة .

وأضافت البلدية موضحة في ردها بأن المستثمر قام بعد ذلك بإحضار موافقه من هيئة السياحة تم تأييدها من سعادة محافظ فيفاء الذي رأى أن يسمح له بالعمل بالموقع وفِي نفس الوقت يتابع إكمال إجراءاته واستخراج التراخيص اللازمة إلا أنه أستغل ذلك وتابع العمل دون أن يراجع البلدية ويستخرج الرخصة النظامية.

حيث لم يتم تسديد إيجار البلدية حتى تاريخه ولم يحضر موافقة الدفاع المدني وهي من أهم الاشتراطات المطلوبة وكذلك لم يحصل على رخصة من البلدية للمهرجان .

علاوة على عمله طيل تلك الفترة دون رخصة وعدم تعاونه مع مراقبي البلدية حيث لايتواجد بالموقع إلا مجموعة من العمالة من جنسيات مختلفة وتحت كفالة مؤسسات وأفراد مختلفين

إضافة إلى أن المذكور أحضر العديد من الشبوك وبعض الحيوانات المختلفة منها حيوانات مفترسة تمثل خطر على الزوار دون أن نعلم هل لديه ترخيص بذلك أم لا ودون أن تكون ضمن برنامجه المقدم على البلدية .

علما بأن البلدية خاطبت الدفاع المدني في حينه ولَم يحصل أي تأخير من البلدية .

إلا أن صاحب المهرجان في منطقة أخرى ولم يكلف نفسه لمتابعة إجراءاته أو من ينيبه

وعليه تأمل البلدية من صاحب المهرجان أو من يفوضه تفويض رسمي مراجعة البلديه لاستكمال إجراءاته النظامية وإيقاف العمل حتى اكتمال الإجراءات النظامية.

وطالب البلدية في ختام ردها إلى أخذ المعلومة من مصدرها وعدم نقل الأخبار المغلوطة دون الرجوع للجهة المختصة .

مؤكدة حرصها ودعمها على تقديم الخدمات السياحية والترفيهية للأهالي والزوار ولن تتردد في دعم أي نشاط في حالة عدم مخالفة الإجراءات النظامية .