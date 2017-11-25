حادث في جبال الحشر يؤدي الى وفاة أسرة كاملة

توفي مساء اليوم السبت الموافق 1439/03/07هـ المغفور له بإذن الله / يحي بن سالم حسن الشراحلي الفيفي ووالدته وزوجته واولاده وذلك عند ما كان عائدا من فيفاء الى مقر عمله بنجران أثر حادث انقلاب سيارته في جبال الحشر هذه الليلة.

نسأل الله أن يرحمهم ويغفر لهم ويتجاوز عنهم .. اللهم وأجعلهم من الشهداء يارب العالمين.. اللهم والهم اهلهم وذويهم الصبر والسلوان وعزائنا الاستاذ سلمان الشراحيلي و المهندس عبدالله سالم وجميع اخوتهم والى الأستاذ/ محمد جبران الشراحيلي وأحمد جبران الشراحيلي واهلهم خاصة ولقبيلة آل شراحيل عامه ..

وانا لله وانا اليه راجعون.