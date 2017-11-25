حادث في جبال الحشر يؤدي الى وفاة أسرة كاملة | فيفاء أون لاين
الأحد, 8 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 26 نوفمبر 2017 ميلاديا

حادث في جبال الحشر يؤدي الى وفاة أسرة كاملة

حادث في جبال الحشر يؤدي الى وفاة أسرة كاملة
فيفاء أون لاين ـ جبل الحشر
توفي مساء اليوم السبت الموافق 1439/03/07هـ المغفور له بإذن الله /  يحي بن سالم حسن الشراحلي الفيفي ووالدته  وزوجته واولاده  وذلك عند ما كان عائدا  من فيفاء الى مقر عمله بنجران أثر حادث انقلاب سيارته في جبال الحشر هذه الليلة.
نسأل الله أن يرحمهم ويغفر لهم ويتجاوز عنهم .. اللهم وأجعلهم من الشهداء يارب العالمين.. اللهم والهم اهلهم وذويهم الصبر والسلوان وعزائنا الاستاذ سلمان الشراحيلي  و المهندس عبدالله سالم وجميع اخوتهم والى الأستاذ/ محمد جبران الشراحيلي وأحمد جبران الشراحيلي واهلهم خاصة ولقبيلة آل شراحيل عامه ..
وانا لله وانا اليه راجعون.

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التعليقات (٩) اضف تعليق

  1. ٩
    ماجد الشراحيلي

    أنا لله وإنا إليه راجعون
    رحمهم الله رحمة الأبرار وأسكنهم فسيح جناته
    اللهم إنزلهم منزلا مباركاً وتجاوز عنهم وإدخلهم الجنة برحمتك ياذالجلال والإكرام
    تعازينا الحارة لإهله أحسن الله عزاكم وجبر مصابكم
    من أبناء (علي مسعود ماطر الشراحيلي (رحمه الله)

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  2. ٨
    زائر

    الله يرحمهم ويغفرلهم ويوسع منزلتهم ويلهم اهله الصبر ،يارب ثبتهم عندالسوال وجعل قبورهم روضه من رياض الجنه اللهم ونس وحشتهم وموتنا وموتاء المسلمين اللهم اجبر ما صاب اهلهم .اللهم عوضهم حياتهم الجنه يارببببب وجعلهم مصاحبين لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وموتنا اجمعين ❤

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  3. ٧
    زائر

    الله يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته

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  4. ٦
    ...

    ‏اللهم ارحم من توسدت أجسادهم الأكفان واختلطت عظامهم بالتراب,اللهم اجعل قبورهم خيرمسكن تغفو به أعينهم

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  5. ٥
    يحيى اسعد سلمان العبدلي....سعدان

    الله يرحمهم ويسكنهم الجنه ويعفي عنهم ويغفر لهم والله انها فاجعه بس اسأل الله العظيم ان يجعل مثواهم الفردوس الاعلى من الجنه وان يصبر اهاليهم وان يجعل قبورهم روضات من رياض الجنه وانا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وعزائي لذويهم والحمدالله على كل حال وقدر الله وما شاء فعل .

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  6. ٤
    يحيى الفيفي

    إنا ّلله وإنّاإليه راجعون رحم الله المتوفين وجعل مثواهم الفردوس الأعلى من الجنّة
    ونسأل الله أن يجبرمصاب أهلهم وذويهم ويخلفهم خيراًفي مصابهم الجلل
    رحم الله الزميل يحيى كان ونعم الرجل ونعم الخوي
    ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل
    ولاحول ولا قوة إلاباللّه

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  7. ٣
    جابر المثيبي ابوسامي

    انا لله وانا اليه راجعون

    اللهم أرحمهم وأغفر لهم وتجاوز عنهم وأجعلهم من الشهداء يارب العالمين..

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  8. ٢
    زائر

    إن ّالله وإنّاإليه راجعون رحم الله المتوفين وجعل مثواهم الفردوس الأعلى من الجنّة
    ونسأل الله أن يجبرمصاب أهلهم وذويهم ويخلفهم خيراًفي مصابهم الجلل

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  9. ١
    زائرابوخالدتبوك

    انا لله وانا اليه راجعون
    تغمدهم الله بواسع رحمته وغفرانه واحسن الله عزاء اهلهم وذويهم

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