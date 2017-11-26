الرئيسية › أخبار الناس مدير التعليم بمنطقة جازان يكرم الفيفي 11:07 م, 8 ربيع الأول 1439 هـ - 26 نوفمبر 2017 م فيفاء أون لاين ـ جازان Tweetكرم مدير التعليم بمنطقة جازان الأستاذ عيسى حكمي اليوم مدير المركز الثقافي بجازان الأستاذ عبدالله الفيفي نظير جهوده وتعاونه مع ادارة تعليم جازان في استضافة وتنفيذ العديد من الفعاليات والبرامج والانشطة التعليمية بمركز جازان الثقافيشارك هذا الموضوع:Click to share on Telegram (فتح في نافذة جديدة)Click to share on WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
يستاهل أبو طارق في ذمتي