مدير التعليم بمنطقة جازان يكرم الفيفي | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 10 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 28 نوفمبر 2017 ميلاديا

مدير التعليم بمنطقة جازان يكرم الفيفي

مدير التعليم بمنطقة جازان يكرم الفيفي
فيفاء أون لاين ـ جازان
كرم مدير التعليم بمنطقة جازان الأستاذ عيسى حكمي اليوم مدير المركز الثقافي بجازان الأستاذ عبدالله الفيفي نظير جهوده وتعاونه مع ادارة تعليم جازان في استضافة وتنفيذ العديد من الفعاليات والبرامج والانشطة التعليمية بمركز جازان الثقافي

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التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    عبدالرحمن السلماني

    يستاهل أبو طارق في ذمتي

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