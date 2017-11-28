الفلاح الذي باع ثوره لطلب المعرفة (٢.)

لم أستطع الذهاب إلى (العم/الفلاح الذي باع ثوره لطلب المعرفة) فجرا فمررته عصرا في بيته المعزول على أطوار شاهقة وعن يمين منزله وشماله مدرجاته الزراعية وبركة الماء وبجانبها (المثمل) و(المسقى) الممتد في ذلك المدرج من خلف البيت، وبجانب البيت شجرة بديعة تظل فناء ذلك البيت الاسطواني الممرد بالطين والمبروز بالمرو على (لهوجه) ودار ما دار أسفل (عفته) و(مشراحته)، وجدت (الفلاح الذي باع ثوره لطلب المعرفة) في فناء بيته المطل على تهامة ومن حوله جبال خضراء مدرجة ومرصعة بالمنازل المتناثرة على جنباتها كأنها خرز على فستان عروسة عذراء وكأن العم الفلاح متكئ على صدر هذه الخريدة المنتصبة القامة تناطح عنان السماء وهو يراقب الأرض بهدوء العارف الحكيم وكأن الزمن قد توقف عنده حتى ينهي جلسته المتأملة في بديع خلق الله، كان جالسا على قعادة بالقرب من (عريش) خاو وأمامه (تختة) عليها صينية من النحاس المزخرف وبها ثلاثة فناجين اثنان مليئان بالقشر والثالث مقلوب لم يُستعمل، فسلمت عليه وجلست أمامه على (عفة) الفناء وسكب لي من القشر وناولني بسكويتا بالقشطة وكان حديثنا عن الصحة والجو وأخذت أذكر له بعض الأخبار السياسية فكان يتجنبها وبعد أن أزعجته…

قال: لقد كفتنا الدولة وجع الرأس في السياسة الداخلية والخارجية وفي الاقتصاد، وعلينا من أنفسنا التي سنُسأل عنها، فمتابعتك لتلك الأخبار ولستَ مؤثرا فيها لن تجني منها إلا وجع القلب وتكدر الخاطر…

*ثم سَكَتَ لبرهة وأخذ فنجال القشر ونظر إلى تهامة، و(انتشفه) ثم (خَوَّل القشر من فنجاله الآخر في فنجاله الأول وأخذ الدلة وملأ فنجاله الفارغ)، وقال:هذا القشر (وحديشة بنٍ داخل)(مادريت من ينها) ولكن إذا كانت (شهفته زينة) تكون نكهته طيبة، أما شتلات ((التطوير)) (ما بهن الزين) (وقد قَسِينَ) (وقد تمهنو بخلق الله باستعداء المسؤولين علنا) والله يمهل ولا يهمل ولا بد من ردة فعل ثم قطع الطريق عليهم…، وأما بعض شتلات البن البلدي لا والله فنّانات (سا مها حلهن ذلحين)،،،

*ثم وبدون ترك مجال للنقاش غير الموضوع وقال: حياك الله ولكن لماذا لم تحضر فجرا؟

قلت: (ما وقع لي).

قال: يتعبني التركيز (امعشّي) والخير والبركة في البكور ولكن لن أردك فأين وصلنا في (دعادعنا).

قلت: العيش مع الله.

قال: يبدأ وينتهي بالوعي، الوعي الذي نهايته إيمان مطلق، وخلنا الآن في الوعي أما نهايته فأنت تحددها.

ثم قام وقال: اتبعني فمشينا براعية الطريق حتى بلغنا ممرا ضيقا فأمرني بأن أسير أمامه فرفضت احتراما له فألح فمضيت أمامه وبينما نحن نسير ضرب بعصاه قدمي فاصطكت بالأخرى ففقدت توازني فوقعت على الأرض فقمت في خجل وغضب فالتفتُّ إليه وهو يقول هل تأذيت بملامح غريبة وليست بالبريئة فلم أستوعب الموقف…

فقال: امش يا ولدي بوعي.

قلت: المشي لا يحتاج وعيا وانطلقت أمامه.

فقال: انظر (لحرة امحيفة) لجدار المدرج عن اليمين الملتصق بالطريق التي نمشي فيها وإلى المدرج أسفل منا عن اليسار ألا يذكرك بشيء هذا الطريق الضيق وكذلك (داحنة الطريق) تلك أمامك؟

قلت له: سؤالك يحتاج إلى تركيز، فتركيزي الآن منصب على السلامة فقط.

قال: هذا دربك في الحياة فالطريق السهل واضح أمام الجميع وهو يؤدي إلى النجاح والفلاح ولكن البعض يختار الأصعب لظنه أن النجاح لا يأتي إلا بالتعب والكد، والبعض يرمي بنفسه إلى الهاوية هروبا من واقعه، أما من يمضي قدما بخطى ثابتة سيصل حتى وإن واجهته (دواحنٌ) مثل تلك امامك فهو يتجنبها بمرونة ولطف فيصل مبتغاه.

*ثم تابعنا المسير وعندما أملت جسمي قليلا عند (داحنة الطريق) ضرب قدمي بعصاه وأمسكني بملابسي كي لا أسقط في (الحيفة) أسفل منا ثم التَفَتُّ إليه مفجوعا:

– ما خطبك؟

– امش بوعي.

– أنا أعي بما أمامي وليس بما خلفي.

-إذن أنت كنت تمشي بغير وعي فالوعي أشمل من النظر أمامك فقط.

– لم أفهم.

-ألم نتفق على أن هذا الطريق هو درب الحياة.

-بلى.

-دعنا نجلس على ذلك (المندى) ونكمل درس اليوم لتعود إلى منزلك.

-لست مستعجلا على المنزل.

-يبدو أنك تحتاج إلى الكثير من العمل ليسهل عليك سلوك درب الحياة، ثم استطرد…درب الحياة سهل ويسير ويؤدي إلى النجاح والفلاح إذا تجنبت تسلق الصعاب الوهمية أو المشغلات الواهية، ثم حافظت على مسارك على درب الحياة دون أن تسقط وتعاملت بمرونة مع( دواحن الحياة)ورتبت حياتك وفق قيمك وأولوياتك لتخلق توازنا في حياتك ثم سلكت دربك بوعي.

قلت:وعي؟ وقيم؟وأولويات؟ لم أفهم الأولى حتى أفهم الثانية.

قال: (قدها غاربة امشمس وعدنا نفت ونودم في درب الحياة غدوى تأتي الفجر مسه وعدَّا تلحق امربا جابر يمكن تفقهو ماليا).

يتبع…