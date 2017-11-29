بلدية فيفاء تباشر إنهيار جزئي في طريق 12 | فيفاء أون لاين
الخميس, 12 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 30 نوفمبر 2017 ميلاديا

بلدية فيفاء تباشر إنهيار جزئي في طريق 12

بلدية فيفاء تباشر إنهيار جزئي في طريق 12
فيفاء - فيفاء أون لاين

باشرت فرق الطوارىء ببلدية فيفاء وفرق شركة النظافة التابعة للبلدية الإنهيار الجزئي الذي حدث بطريق 12 إثر هطول أمطار خفيفة مغرب اليوم .

وقد قامت المعدات بتنظيف الطريق في وقت قياسي .

 

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التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    خصومة أم تنازع اختصاص أم ماذا؟

    هذا العمل يتناقض مع زعم بلدية فيفاء بأن وزارة النقل رفضت مباشرة العمل في الطرق التي استلمتها وزارة النقل من هيئة تطوير فيفاء. أم أن هذه الخصومة المزعومة بين وزارة النقل والبلدية مفتعل وانهما يتبادلان الادوار فيما بينهما . حيث أن معظم مشاريع بلدية فيفاء تحور وتحول لصالح صيانة وترقيع طرق وزارة النقل. على حساب تنمية وطرق قرى المحافظة

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