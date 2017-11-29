الرئيسية › أخبار فيفاء بلدية فيفاء تباشر إنهيار جزئي في طريق 12 10:20 م, 11 ربيع الأول 1439 هـ - 29 نوفمبر 2017 م فيفاء - فيفاء أون لاين Tweetباشرت فرق الطوارىء ببلدية فيفاء وفرق شركة النظافة التابعة للبلدية الإنهيار الجزئي الذي حدث بطريق 12 إثر هطول أمطار خفيفة مغرب اليوم .وقد قامت المعدات بتنظيف الطريق في وقت قياسي . شارك هذا الموضوع:Click to share on Telegram (فتح في نافذة جديدة)Click to share on WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
هذا العمل يتناقض مع زعم بلدية فيفاء بأن وزارة النقل رفضت مباشرة العمل في الطرق التي استلمتها وزارة النقل من هيئة تطوير فيفاء. أم أن هذه الخصومة المزعومة بين وزارة النقل والبلدية مفتعل وانهما يتبادلان الادوار فيما بينهما . حيث أن معظم مشاريع بلدية فيفاء تحور وتحول لصالح صيانة وترقيع طرق وزارة النقل. على حساب تنمية وطرق قرى المحافظة