عندما تكذب العناوين “صورة من فيفاء وخبر من بللسمر”

تعاني محافظة فيفاء من السرقات لصورها واستغلالها …. ولعل ما لفت الأنظار هو ما يظهر ادناه من ظهور صورة لأحد ألأحياء بمحافظة فيفاء تحت عنوان(40) مليونا لمشروعات بلدية بللسمر . مما جعل وسائل التواصل تتبادل هذه الصور والتعليق عليها .