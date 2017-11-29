عندما تكذب العناوين “صورة من فيفاء وخبر من بللسمر” | فيفاء أون لاين
السبت, 14 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 2 ديسمبر 2017 ميلاديا

عندما تكذب العناوين “صورة من فيفاء وخبر من بللسمر”

عندما تكذب العناوين “صورة من فيفاء وخبر من بللسمر”
فيفاء أون لاين - متابعة

تعاني محافظة فيفاء من السرقات لصورها واستغلالها …. ولعل ما لفت الأنظار هو ما يظهر ادناه من ظهور صورة لأحد ألأحياء بمحافظة فيفاء تحت عنوان(40) مليونا لمشروعات بلدية بللسمر . مما جعل وسائل التواصل تتبادل هذه الصور والتعليق عليها .

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التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    زائر

    صح انه كذب .. لكن لم يخرج من حدود وطبيعه ارض الجنوب…
    ولكن المشكله اذا جا خبر لفيفا والعنوان جيزان؟
    اتمنى النشر

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