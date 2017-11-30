بالصور: بدء العمل في مقر نادي فيفاء الرياضي

تحت اشراف ومتابعة من الأستاذ/ حسين سلمان الفيفي رئيس نادي فيفاء الرياضي يجري تجهيز مقرا للنادي وملحقاته بالقرب من خط (8) بمحافظة فيفاء وتحديدا اسفل جبل آل الثويع ، حيث زار مراسل فيفاء أون لاين المكان وكان الاستاذ/ حسين متواجدا لمتابعة العمل ولإعطاء توجيهاته لعمال المشروع ، وقد أوضح بأن العمل قائما على قدم وساق وبجهود ومتابعة منه ممتدحاً الموقع ومطمئنن ابناء فيفاء الرياضيين بأنه سيبذل كافة جهوده ليكون مقرا يليق بهم .

كما أوضح بأنه يجري الان تجهيز مقرا لادارة النادي حتى يتم افتتاح المشروع كاملا وذلك لاحقا ، مضيفا ان ذلك سيكون قريبا ان شاء الله .