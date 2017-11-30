بالصور: بدء العمل في مقر نادي فيفاء الرياضي | فيفاء أون لاين
الخميس, 12 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 30 نوفمبر 2017 ميلاديا

تحت اشراف ومتابعة من رئيس النادي

بالصور: بدء العمل في مقر نادي فيفاء الرياضي

بالصور: بدء العمل في مقر نادي فيفاء الرياضي
يحيى فرحان الحكمي ـ فيفاء

تحت اشراف ومتابعة من الأستاذ/ حسين سلمان الفيفي رئيس نادي فيفاء الرياضي يجري تجهيز مقرا للنادي وملحقاته بالقرب من خط (8) بمحافظة فيفاء وتحديدا اسفل جبل آل الثويع ، حيث زار مراسل فيفاء أون لاين المكان وكان الاستاذ/ حسين متواجدا لمتابعة العمل ولإعطاء  توجيهاته لعمال المشروع  ، وقد أوضح بأن العمل قائما على قدم وساق وبجهود ومتابعة منه ممتدحاً الموقع ومطمئنن ابناء فيفاء الرياضيين بأنه سيبذل كافة جهوده ليكون مقرا يليق بهم .

كما أوضح بأنه يجري الان تجهيز مقرا لادارة النادي حتى يتم افتتاح المشروع كاملا وذلك لاحقا ، مضيفا ان ذلك سيكون قريبا ان شاء الله .

 

 

شاهد ايضا

التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    محب فيفاء

    ما شاء الله.. الف الف شكر لكل من يشتغل ويسعى لتحقيق هذا الحلم لأبناء فيفاء

    ونرجو من الله ثم منكم لا يتوقف أو ينجز بغير الشكل المطلوب

    اضافة رد

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*