في يوم من أيام الوفاء كرّم اعضاء ابتدائية ومتوسطة نيد آبار هذا اليوم الخميس أحد منسوبيها ؛ والذي تقاعد عن العمل بعد مشوار حافل من العطاء في التربية والتعليم وهو : الأستاذ / يحيى محمد العبدلي الفيفي ‘ وقد أقيمت مناسبة باستراحة قرضة قدَّم خلالها زملاء المحتفى به التهنئة والدروع متمنين له حياة سعيدة .
بالصور: مدرسة نيد آبار تكرّم أحد منسوبيها
في يوم من أيام الوفاء كرّم اعضاء ابتدائية ومتوسطة نيد آبار هذا اليوم الخميس أحد منسوبيها ؛ والذي تقاعد عن العمل بعد مشوار حافل من العطاء في التربية والتعليم وهو : الأستاذ / يحيى محمد العبدلي الفيفي ‘ وقد أقيمت مناسبة باستراحة قرضة قدَّم خلالها زملاء المحتفى به التهنئة والدروع متمنين له حياة سعيدة .
متعه الله بالصحة والعافيه يستاهل كل خير لقد ابلى خيرا وآن له الخلود الى شي من الراحة والتأمل والانطلاق الى حياه جديده سعيده بإذن الله
ألف مبروك يا ابا محمد التقاعد وأتمنى لك حياة سعيده💐