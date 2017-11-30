بالصور: مدرسة نيد آبار تكرّم أحد منسوبيها

في يوم من أيام الوفاء كرّم اعضاء ابتدائية ومتوسطة نيد آبار هذا اليوم الخميس أحد منسوبيها ؛ والذي تقاعد عن العمل بعد مشوار حافل من العطاء في التربية والتعليم وهو : الأستاذ / يحيى محمد العبدلي الفيفي ‘ وقد أقيمت مناسبة باستراحة قرضة قدَّم خلالها زملاء المحتفى به التهنئة والدروع متمنين له حياة سعيدة .

