بالصور: مدرسة نيد آبار تكرّم أحد منسوبيها | فيفاء أون لاين
الخميس, 12 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 30 نوفمبر 2017 ميلاديا

بالصور: مدرسة نيد آبار تكرّم أحد منسوبيها

بالصور: مدرسة نيد آبار تكرّم أحد منسوبيها
علي المدري ـ فيفاء

في يوم من أيام الوفاء كرّم اعضاء ابتدائية ومتوسطة نيد آبار هذا اليوم الخميس أحد منسوبيها ؛ والذي تقاعد عن العمل بعد مشوار حافل من العطاء في التربية والتعليم  وهو : الأستاذ / يحيى محمد العبدلي الفيفي ‘ وقد أقيمت مناسبة باستراحة قرضة قدَّم خلالها زملاء المحتفى به التهنئة والدروع متمنين له حياة سعيدة .

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التعليقات (٢) اضف تعليق

  1. ٢
    على سليمان العبدلي

    متعه الله بالصحة والعافيه يستاهل كل خير لقد ابلى خيرا وآن له الخلود الى شي من الراحة والتأمل والانطلاق الى حياه جديده سعيده بإذن الله

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  2. ١
    وليد حسن

    ألف مبروك يا ابا محمد التقاعد وأتمنى لك حياة سعيده💐

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