بلدية فيفاء توافق على توسيع مواقف جامع الملك عبدالله-رحمه الله | فيفاء أون لاين
الجمعة, 13 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 1 ديسمبر 2017 ميلاديا

بلدية فيفاء توافق على توسيع مواقف جامع الملك عبدالله-رحمه الله

بلدية فيفاء توافق على توسيع مواقف جامع الملك عبدالله-رحمه الله
عبد الله الفيفي ـ فيفاء

وافقت بلدية فيفاء على توسعة مواقف جامع الملك عبدالله- رحمه الله – بعد جهود كبيرة من الشيخ:عبدالله إمام وخطيب الجامع.

 

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التعليقات (١) اضف تعليق

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    ابو مشعل

    ماشاء اللة نسال الله لهم التوفيق .
    التوسيع على المسلم في قبره فرض عين على بلديتنا الموقره …
    أما التوسيع على المسلم في الدنيا .. فيها قولان ….
    الاول قول المقاول المعصوم حفظه الله ..
    والثاني .قول صاحب الحساب المنتفخ نفخ الله سعادته …..
    ويبقى قول المواطن لتسديد الاعراب

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