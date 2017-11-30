الرئيسية › أخبار فيفاء بلدية فيفاء توافق على توسيع مواقف جامع الملك عبدالله-رحمه الله 8:07 م, 12 ربيع الأول 1439 هـ - 30 نوفمبر 2017 م عبد الله الفيفي ـ فيفاء Tweetوافقت بلدية فيفاء على توسعة مواقف جامع الملك عبدالله- رحمه الله – بعد جهود كبيرة من الشيخ:عبدالله إمام وخطيب الجامع. شارك هذا الموضوع:Click to share on Telegram (فتح في نافذة جديدة)Click to share on WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
ماشاء اللة نسال الله لهم التوفيق .
التوسيع على المسلم في قبره فرض عين على بلديتنا الموقره …
أما التوسيع على المسلم في الدنيا .. فيها قولان ….
الاول قول المقاول المعصوم حفظه الله ..
والثاني .قول صاحب الحساب المنتفخ نفخ الله سعادته …..
ويبقى قول المواطن لتسديد الاعراب