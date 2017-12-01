شرطة جازان تواصل حملاتها ضد مخالفي أنظمة العمل وأمن الحدود

تواصل شرطة منطقة جازان والقطاعات الأمنية التابعة لها بالمنطقة ممثلة بإدارات ومراكز شرط المحافظات و الدوريات الامنية وقوة المهمات والواجبات الخاصة وشعبة التحريات والبحث الجنائي وقوة أمن الطرق بجازان أعمالها الأمنية الميدانية لتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتي تأتي تحت شعار (وطن بلامخالف) بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة.

حيث أسفرت تلك الجهود التي شملت كافة محافظات ومركز المنطقة عن الإطاحة بإعداد كبيرة منهم منذ إنطلاق الحملة إلى تاريخ اليوم.

وأوضح مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء ناصر بن سعيد القحطاني أن هذه الحملات تأتي إنفاذاً لتعليمات المقام السامي وتحضى بمتابعة وتوجيه أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز وسمو نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز حفظهم الله.

مضيفاً بأن تلك الجهود أسهمت بفضل الله في ضبط عدد من المشتبه بهم والمطلوبين لمراكز الشرطة من العمالة كما كشفت عمليات التفتيش في بعض المحلات التجارية واﻹستراحات والمواقع المشبوهه والمنشئات والمباني تحت الإنشاء والأسواق عن ضبط أعداد كبيرة من المخالفين بمخالفات متنوعة كالعمل لدى غير الكفيل و انتهاء فترة الإقامة كما تم القبض على عدد من الناقلين والمأوين وجرى إحالتهم لجهات الاختصاص كلا حسب جرمه او مخالفته.

وأهاب اللواء القحطاني بجميع المواطنين والمقيمين بالتعاون مع رجال اﻷمن في اﻹبلاغ عن وجود المخالفين او من يؤويهم ويقوم بتشغيلهم وأستشعار المسؤولية من الجميع بما يخدم المصلحة العامة مشيرا إلى أنهم ماضون في مهامهم لينعم بلدنا باﻷمن واﻷستقرار.