بالصور:مدرسة نيد آبار الإبتدائية والمتوسطة تقيم فعاليات وبرامج اليوم العالمي للجودة

تحت شعار ( القيادة التربوية تصنع الفرق ) أقامت مدرسة نيد آبار الإبتدائية والمتوسطة يوم الأربعاء 11 / 3 فعاليات وبرامج اليوم العالمي للجودة وذلك لأهميتها في التعليم ولضرورة تمثلها سلوكاً وليست قولاً ، وتأتي هذي المشاركات لجميع المدارس ولجميع المراحل بنين و بنات ؛ والذي يهدف للتعريف باليوم العالمي للجودة من خلال الإذاعات الصباحية في المدارس والأعمال التي تقدم في هذه الأيام للتعريف بمعنى الجودة من خلال المطويات والبحوث والعروض المرئية والمجسمات والأفلام الوثائقية واللوحات الورقية ونحوها ، والتي تؤدي لإعداد وتربية نشئ صالح يتمثل واقع الجودة عملياً ؛ لكونه مبدأ إسلامي نبيل ..
* قال تعالى : ( ليبلوكم أيكم أحسن عملاً ).. * وقال صلى الله عليه وسلم ( إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه ).
مدرسة نيد ابار الإبتدائية والمتوسطة..
متميزة دوماً في كل المهام المناطة بها وقد عُرفت بذلك لدى الجميع..
وهذا دليل على اهتمام قائد المدرسة القدير وكامل هيئة التعليم بالمدرسة، وفقهم وزادهم اخلاصاً وتفاني وتألق في سبيل الإرتقاء بأبناءنا الطلبة والوصول بهم الى اعلى المستويات العلمية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن..
شكراً لكم على ما نراى من تطوير ونتاج مشرف دوماً دمتم بخير جميعاً..
المبنى يبغى له فعاليه جوده بس للأسف ما حولك احد.. والله اني أخجل وانا ليس من أحد منسوبيه واقول يارب اذا جا هنا ظيف لا يشوفه