بالصور:مدرسة نيد آبار الإبتدائية والمتوسطة تقيم فعاليات وبرامج اليوم العالمي للجودة

تحت شعار ( القيادة التربوية تصنع الفرق ) أقامت مدرسة نيد آبار الإبتدائية والمتوسطة يوم الأربعاء 11 / 3 فعاليات وبرامج اليوم العالمي للجودة وذلك لأهميتها في التعليم ولضرورة تمثلها سلوكاً وليست قولاً ، وتأتي هذي المشاركات لجميع المدارس ولجميع المراحل بنين و بنات ؛ والذي يهدف للتعريف باليوم العالمي للجودة من خلال الإذاعات الصباحية في المدارس والأعمال التي تقدم في هذه الأيام للتعريف بمعنى الجودة من خلال المطويات والبحوث والعروض المرئية والمجسمات والأفلام الوثائقية واللوحات الورقية ونحوها ، والتي تؤدي لإعداد وتربية نشئ صالح يتمثل واقع الجودة عملياً ؛ لكونه مبدأ إسلامي نبيل ..

* قال تعالى : ( ليبلوكم أيكم أحسن عملاً ).. * وقال صلى الله عليه وسلم ( إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه ).