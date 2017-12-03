الاستاذ/ يحيى بن علي حسن الابياتي

كانت ترتسم الابتسامة على محياه دوما متألقة هادئة، انسان كريم الطبع، هادئ البال، خافت الصوت، يحتويك بطيبة اخلاقه وتواضعه الجم، وحسن ادبه وتلطفه، خدوم يقدم راحة الاخرين على راحة نفسه، بار بوالديه واصل لأقربائه وجيرانه، يخدم الكل دون منة، ويقدم العون والمساعدة لمن يعرف ومن لا يعرف، اجتماعي ومحبوب من الجميع، ذو نظرة استشرافية وتقدير للأمور، منفتح على العالم من حوله، ويحب التطور من خلال تطوير نفسه وقدراته، نشر في محيطه ثقافة المساهمات في الشركات الكبرى، فكان يساهم بنفسه، ويشجع غيره على ذلك، ولديه خبرة وتجربة لا يبخل بها على احد، كان مرجعا لكثير من الناس في هذا المجال، ويدلهم على طرقه واساليب النفع فيه، كان مباردا إلى المساهمات في الشركات الكبرى مع بداية تأسيسها، مثل شركات الكهرباء والاسمنت والنقل الجماعي وارامكو والفنادق وغيرها، ويتابع كلما يستجد في هذا المجال اولا بأول.

كان لحكم مقر سكن أهله بجوار سوق النفيعة، وقربه من مركز امارة البلدة والدوائر الحكومية، دور كبير في احتكاكه من صغره بفئات متعددة من الناس، مما غير من نمط تفكيره، وطور من حسن تعامله مع الاخرين، وفي سرعة استيعابه للمتغيرات، وتأقلمه وفهمه السريع لها، وادراكه لنواحي الحياة المتعددة، وعندما فتحت أول مدرسة ابتدائية في جوار منزلهم، كان من اوائل المبادرين للالتحاق بها، وفي مقدمة المتخرجين منها، وبحكم تفتحه على الحياة، واطلاعه وثقافته العامة، وادراكه ونظرته المتبصرة للمستقبل، كان له الدور الاكبر في اقناع زملائه المتخرجين معه منها، للتوجه لمواصلة دراستهم في جيزان، وفي الالتحاق بمعهد اعداد المعلمين فيها، وكان يحثهم ويشجعهم بقوة، ومما كان يقوله لهم من باب التشجيع، ما هي الا سنوات ثلاث ما اسرع ما تمضي، نعود بعدها معلمين برواتب مجزيه، وهكذا بنصيحته والحاحه الصادق، وكلامه الواقعي المطابق للواقع، اقتنع زملائه حينها، وانطلقوا جميعا يحدوهم الامل للاستقرار في جيزان، والتحقوا دارسين في معهد اعداد المعلمين، فكانوا هم اول دفعة من المعلمين من ابناء فيفاء عادوا للعمل فيها، وعملوا في نفس مدرستهم التي تخرجوا منها، مما كان له اكبر الاثر في المجتمع، وكان مدعاة لإقبال الناس على هذه المدرسة وامثالها، فاقتدت بهم اجيال كثيرة، والفضل دوما للمتقدم.

كانوا قدوات جميلة، رسخوا صورا رائعة عن المعلم الواعي في فكر الناس، بثقافتهم واخلاقهم واخلاصهم، وبتواضعهم وحسن تعاملهم، فتعاقبت الاجيال تسير في نفس طريقهم، وعلى خطاهم ونهجهم، بكل ثقة واطمئنان، فهم خلدوا صورة جميلة للمعلم في اعين الناس، متكاملة الالوان زاهية المنظر، قدموه من خلال اخلاصهم في عملهم، وتفانيهم في ادائه، ومن خلال مسلكهم ومظهرهم الراقي، وفي تفاعلهم مع جميع فئات المجتمع، وفي حسن تعاملهم مع زملائهم ومع طلابهم، وفي حرصهم واجتهادهم فيما يقدمونه من عمل، فتركوا لهم سمعة ناصعة الجمال، مما جعل الجميع يجمع على احترامهم وتقديرهم.

وما زلت إلى اليوم أذكر طريقة تدريسه (رحمه الله)، حيث درسنا في الصف السادس الابتدائي مادة الحديث، فلم تغب عن مخيلتي صورته وكيفية شرحه للمادة، رغم مضي ما يقارب خمسين عاما، حيث ارتسمت صورة مبهرة من الاعجاب لا تنمحي، فقد اتسم شرحه بالتسلسل العذب الجميل، في روعة عرضه لمحتوى المادة، وفي سرده الهادئ المتكامل للمعلومة، وكان يعيد ويكرر ويناقش كل النقاط المهمة في الدرس، مما يثبت هذه المعلومة في ذهن الطالب، ويجعلها راسخة مفهومة لا تنمحي.

اشتغل بالتدريس لسنوات عديدة، ثم كلف بالعمل وكيلا لمدير المدرسة، وكان ناجحا نجاحا متكامل في كلا الدورين، فكما نجح في عمله في التدريس، فقد ابدع في عمله التربوي والاداري كوكيل للمدرسة، قام بهذا العمل بكل نجاح واخلاص، كان هو الجانب اللطيف الذي يمتص اثار الشدة بطيبة قلبه، ويخفف حدتها بروعة اخلاقه وحسن تعامله، فيمتص الصدمة ويخفف وقعها، ويمحو كثيرا من العنت والمعاناة، ويداوي المستعصي من الجروح، ويجبر كسر كل متعثر، ويعينه على الوقوف على قدميه من جديد، فكان ملجأ ومعينا وملاذا للطلاب، ولكثير من اولياء امورهم، فهو الجانب السمح اللطيف، والباب الذي لا يغلق امام المعتذر النادم، تجده بابا مواربا يدلف منه كل محتاج إذا اغلقت الابواب، فكان يداوي ويداري ويصبر ويعذر، ويخلق الآمال ويضيئ الانوار، ويتيح الفرص لاستكمال المسير للمتعثرين، كتب الله له اجر كلما بذل وقدم، وثقل بها موازينه، واصلح بها ذريته، لقد بكته العيون عند موته المفاجئ، في حادث سير مولم، رحمه الله وغفر له، وكتبه في الشهداء، وجمعنا به في جنات النعيم، وفي الفردوس الاعلى من الجنة.

إنه الاستاذ الفاضل يحيى بن علي بن حسن اسعد الابياتي الفيفي رحمه الله وغفر له.

والده علي بن حسن، المعروف براعي الفرحة، بيتهم الواقع شمال سوق النفيعة، كان معروفا بحسن سمته، ولباسه الابيض الجميل، المتكون من الازار والكوت الابيضين، ويلف فوق رأسه شالا ابيضا جميلا، وعلى كتفه لحافا ملونا بخطوط بديعة، ويتوكأ على عصا ثخينة من الخيزران معكوفة الرأس، فلم تزل صورته في مخيلتي بهذه الهيئة، وهو في طريقه في ضحى الجمعة متجها إلى جامع النفيعة، تكتنف شخصيته هالة جميلة، وعليه سمات النبل والطيبة والوقار، رحمه الله وغفر له.

عاش كأبناء جيله، الجيل الكادح في كل امورهم، وفي تحصيل رزقهم ومعاشهم، وكانت المهنة السائدة في مجتمعهم تتمحور حول الزراعة، وهي مهنة شاقة ومتعبة، تحتاج إلى عمل متواصل لا ينتهي طول العام، فلا تقبل التكاسل أو الغفلة والتأجيل، بل لا بد أن يواصل المزارع عمله، وأن يبذل جهده دون كلل، فبقدر ما تعطيها وتبذل فيها، يأتيك مردودها سلبا أو ايجابا، كان هو ذو اسرة كبيرة بمعايير زمانه، فقد رزقه الله بتسعة من الولد، من البنين والبنات، وهذا يتطلب مضاعفة السعي والجهد لتامين لقمة العيش لهم، ثم هم مع الوقت يصبحون سندا، وعونا يحملون بعض المسؤوليات، وقد احسن بتوفيق الله وفضله تربيتهم، حيث بذل جهودا مضاعفة في سبيل ذلك، واعطى وضحى حسب قدراته المحدودة المتاحة، بوسائل وفكر ذلك الزمن القليلة الشحيحة، رحمه الله وغفر له.

واما الام فهي الفاضلة مريم بنت قاسم محمد السلماني(رحمها الله)، من قبيلة (آل سلمان)، ومن فخذ (آل نمرة)، الفخذ الذي ينتسب اليه شيخ آل سلمان السابق، الشيخ سلمان بن قاسم (رحمه الله)، احسنت تربية ابنائها، وزرعت فيهم الأنفة والطيبة وحسن الخلق، وكانت متميزة بالطيبة المتناهية، والهدوء والصبر وقوة التحمل، تغرب معظم اولادها وابتعدوا عنها لسنوات طويلة، وفقدت بعضا منهم فكانت الام الصابرة المحتسبة، رحمها الله وغفر لها، وكتب لها اجر ما قدمت واحتسبت.

ولد لهذين الفاضلين في عام 1362هـ تقريبا، في بيتهم الفرحة شمال سوق النفيعة، وكان ترتيبه بين اخوانه السابع، وهم حسب الترتيب : (عافية وابراهيم وجابر وسلامة وحسن وليلي ويحيى وصفية وفرح) رحم الله من مات منهم وحفظ بحفظه الباقين.

كان متميزا منذ صغره بانه انسان هادئ مطيع، وتختصر وصف صفاته اخته (ليلي أم حسن) حفظها الله بقولها : (كان من خيرتنا) أي من افضل الاخوة، (وقالت): كان لعبه مع اخوته فقط، فليس له اقران في سنه من الجيران، وكم كان يسعد احيانا باللعب مع اولاد اخواله وخالاته، عند زياراتهم المتباعدة، ولكنه عاش طفولة سعيدة وجميلة، لا يكدرها أي مكدر بحمد الله وتوفيقه.

تعليمه :

ما إن بلغ سن التمييز الا وفرص التعليم متاحة امامه، فكان محظوظا بانتعاش مدارس التعليم في محيط بيتهم، ففي قرب سكنهم يقع مركز الامارة، والسوق الاسبوعي لفيفاء، مما جعلها مرتكزا لكل تجديد ولكل تطوير، حيث سبق وأن فتح فضيلة الشيخ عبد الله القرعاوي (رحمه الله)، أول مدرسة له في المناطق الجبلية في هذا المكان، في سوق النفيعة من فيفاء، بجوار مركز امارة البلدة ومقر الدوائر الحكومية، واستمر نشاط هذه المدرسة، لتودي وظيفتها بكل حيوية واجتهاد، إلا انها ضعفت لفترة محدودة، ثم تجدد نشاطها في حوالي عام 1368هـ، عندما كلف بالتدريس فيها فضيلة الشيخ علي بن قاسم الفيفي، ولكنه لم يستمر طويلا، فخلفه فيها اخوه مفرح بن قاسم، ثم تلاهما اخوهما فضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن قاسم، وانظم معه حينها المعلم منصور بن حاوي، وفي هذه الفترة انتقلت المدرسة من سوق النفيعة الى قرية (ذا وديف)، وانضم في التدريس فيها المعلم يحيى بن احمد الداثري، والمعلم موسى بن حسن آل سنحان المثيبي، وقد تفردا هذين الاخيرين بالعمل فيها فيما بعد، ثم انفصل المعلم موسى بن حسن، وكون له مدرسة مستقلة، بجوار بيتهم (المربوعة)، ولحق به هناك مجموعة من الطلاب من نفس الجهة.

بالنسبة ليحيى وحكايته مع هذا السرد، أنه التحق بالمدرسة في سوق النفيعة، وما لبثت أن انتقلت إلى ذا وديف وما زال فيها، ثم انتقل مع المعلم موسى بن حسن عند بيته، ولما توقفت هذه المدرسة، انتقل راغبا في التعلم مع مجموعة من زملائه إلى جامع مروح، وكان يدرّس فيه المعلم احمد بن علي المشرومي، ثم خلفه من بعد موته ولده سليمان، ولازم هو هذه المعلامة، إلى أن فتحت في عام 1377هـ المدرسة الابتدائية الاولى بالنفيعة، فكان من اوائل طلابها.

كانت هذه المدرسة تمثل أول مدرسة نظامية، تتبع وزارة المعارف، تفتح في القطاع الجبلي من منطقة جازان، وكان افتتاحها في عهد أول وزير للمعارف، خادم الحرمين الشريفين الملك فهد (رحمه الله)، واختير مقرها في النفيعة بجوار السوق الاسبوعي، وحيث يقع مقر مركز امارة البلد، وفي وسط قلب فيفاء النابض، وكان هذا الموقع مجاورا لمنزلهم الفرحة.

كانت دراساته الاولى في المعلامة، تركز بصفة رئيسية على اجادة قراءة القرآن الكريم، وعلى حفظ بعض المتون البسيطة في الحديث والتوحيد، واتقان القراءة واجادة الكتابة، وقد حصل على كثير من النفع في هذا المجال، من خلال دراسته فيها التي امتدت لما يقارب سبع سنوات، أتقن فيها قراءة القرآن الكريم، وحفظ بعض اجزاء منه، مع اجادة القراءة والكتابة، فلما التحق بالمدرسة الابتدائية الاولى، وجرى تقييم تحصيله المعرفي السابق، تم قبوله مباشرة في الصف الثاني الابتدائي، وضم هذا الصف احد عشر طالبا، كان منهم بالإضافة اليه، كل من : (اخوه فرح بن علي حسن الابياتي، وعلي بن فرحان احمد الخسافي، وحسين بن جابر جبران الخسافي ، ومحمد بن حسن علي آل سنحان المثيبي ، وعلي بن حسن علي آل سنحان المثيبي ، وحسن بن يحيى اسعد الثويعي، وعبدالله بن اسعد يزيد العبدلي، وجابر بن حسن جابر الابياتي، ومحمد بن موسى احمد الابياتي، وعبده بن حسين يحيى الابياتي) رحم الله من مات منهم وحفظ بحفظه الباقين.

كانت هذه المدرسة نقلة تطويرية جديدة في المجتمع، مع أن معظم قناعات الناس تجاهها كانت متباينة، ولكل فريق منهم مبرراته وتصوراته، وما يتوافق مع معطيات ذلك العصر، فالناقدون يأخذون عليها كثرة المواد المقررة، وتنوع الفنون التي لا حاجة لها، وانها تشتت فكر الطالب فلا يخرج بالنتيجة المرجوة، فمعظم المواد يرون انه لا يحتاج اليها ابدا، فيحسن التركيز على اجادة قراءة القرآن الكريم، وفي ذلك الغنى والكفاية عن ما سواه، والبعض منهم ينتقد النظام الصارم في الحضور والانصراف، وكثير من الانتقادات المبني معظمها على جهل بماهيتها، وانها تختلف عما قد عرفوه وألفوه وتوارثوه، ثم انتقادهم كثرة المعلمين في المدرسة، ومعظمهم من خارج المملكة، فغالبيتهم كانوا من الاخوة العرب من (فلسطين والاردن)، وبسبب ذلك وبما يسمعونه من الهمز واللمز، اجحم كثير من الناس عن ادخال اولادهم لهذه المدرسة، وبعضهم ممن ادخلوا ابنائهم لم يكن لديهم القناعة التامة، والاهتمام الايجابي في متابعة دراستهم، وقد تسرب كثير من هولاء الطلاب مع الوقت، وتقلصت الاعداد في الفصول الدراسية، حتى انه في نهاية المطاف، لم يصل إلى الصف السادس من اول دفعة سوى اربعة طلاب فقط.

وقد كان هو بحكم تعايشه في محيط سكنهم (كما المحنا)، وفي احتكاكه بفئات متعددة من الناس، من مختلف الطبقات، من خارج البلدة ومن داخلها، ومع الغرباء من رواد السوق، أو من موظفي الدولة، مما غير كثيرا في افكاره، وجعله اكثر انفتاحا واكثر استيعابا للمستقبل، وهذه القناعات الخاصة به لم يكن لأهله أي دور فيها، بل تولدت لديه من خلال احتكاكه بالآخرين، ومن خلال انفتاحه واهتمامه الشخصي، وقد اضفى على وعيه وقناعاته ما درسه في هذه المدرسة، وعلاقات الود والصداقة التي نشأت مع بعض المعلمين فيها، فكان يرى من خلالهم المستقبل الزاهر الذي ينتظره، مما كان يزيده تعلقا واهتماما وجدا، فيتابع دروسه واستذكاره فيها بكل نشاط واجتهاد، فاتسع افق الرؤيا امام ناظريه، وتشكلت احلامه ورؤاه للمستقبل الواعد، وكم راودت خياله النظرة المتفائلة للغد المشرق، وكم جاهد لتحقيق حلمه بأن يكون معلما في هذه المدرسة، أو غيرها في الغد القريب، وكل ذلك كان يدفعه دوما إلى حث السير، وإلى التمسك القوي بالانتظام في المدرسة والاجتهاد فيها، وفي متابعة دراسته والترقي في سلمها اكثر واكثر.

مضت به السنوات متعاقبة، يحث خلالها السير قدما نحو الامام، يتنقل بين فصول المدرسة سنة بعد أخرى، وما اسرع ما تمضي السنين، فما هي الا خمس سنوات مضت وانقضت، فاذا به احد الطلاب الواصلين إلى الصف السادس الابتدائي، مجموعة محدودة صمدوا واصروا على الانتظام بكل عزيمة وقوة، وتخطفت الباقين كثير من العوامل المتعددة، من التكاسل والاهمال أو الانشغال، وعدم الجدية في مواصلة دراستهم، فكان هولاء هم أول دفعة مثلت طلاب هذه المدرسة، حيث حضروا في نهاية العام الدراسي 1381/1382هـ، إلى مدينة صبيا ليؤدوا الاختبارات النهائية لهذا الصف، امام اللجنة المركزية لوزارة المعارف المنعقدة فيها، حسب النظام المتبع للاختبارات في تلك المرحلة.

كان هولاء الطلاب هم اول دفعة تخرجت من الصف السادس الابتدائي، من مدرسة النفيعة الابتدائية بفيفاء، وكانوا هم بداية نتاج هذه المدرسة المباركة، وهم كل من : ( يحيى بن علي (صاحبنا) واخوه فرح بن علي الابياتي، وعلي بن فرحان الخسافي ، وحسين بن جابر الخسافي)، أدوا الاختبارات النهائية امام اللجنة المركزية في صبيا، وكانت الاسئلة موحدة على مستوى المملكة، يتم اعدادها في مقر الوزارة بالرياض، ثم ترسل اجابات الطلاب في نهاية كل يوم، إلى اللجنة المركزية بالرياض لتصحيحها، وبعد اكتمال النتائج النهائية، يجري اعلان اسماء الناجحين، عن طريق الاذاعة والصحافة.

بعد ايام من الترقب تم اعلان اسماء الناجحين، وسمعوا اسمائهم تبث من اذاعة الرياض، وعمت الفرحة الجميع، وكان لها صدى كبيرا في كل المجتمع، وبعضهم اطلقوا الاعيرة النارية استبشارا وابتهاجا بهذا الحدث السعيد، وبعد أن وصلتهم الشهادات الورقية، كان بعضهم يرى الاكتفاء بما قد تحقق له، فكانت هذه الشهادة ذات قيمة عالية حينها ، لقلة الحاصلين عليها، واما هو فكانت له نظرة مختلفة، فكان يراها بداية الطريق لتحقيق حلمه، الذي طالما راود مخيلته، لذلك بث هذه القناعات بين زملائه، إلى أن اقتنعوا جميعا وامنوا بوجاهة رأيه، وبالفعل تكاتفوا الاربعة فيما بينهم على اكمال المسير، وعزموا على مواصلة دراستهم وتحقيق احلامهم، وتوجهوا مباشرة إلى مدينة جيزان لهذا الغرض، وفيها وجدوا معهد اعداد المعلمين المتوسط فاتحا ذراعيه امامهم، حيث تم قبول ثلاثة منهم فيه، وردوا زميلهم فرح بن علي نظرا لصغر سنه عن المطلوب، ولكنه تم قبوله في المدرسة المتوسطة.

ومن هذه اللحظة انتقلوا جميعا لخوض تجربة جديدة عليهم، فكان لا بد من الاغتراب والبعد عن الاهل، وما اصعب تلك الغربة في ذلك الزمن، ولكن الطموح كان يحدوهم وتطلعات الشباب، واحلام الغد المشرق الجميل، فابتدروا في تهيئة امورهم المعيشية، حيث وجدوا لهم سكنا مناسبا، (بيت القاضي حسن بنجرـ رحمه الله)، وقاموا على تجهيزه بما يلزم من الاساسيات (فرش وادوات مطبخ وخلافه)، على حسب ما سمحت به ظروفهم وامكانياتهم المالية المحدودة، فكانت ظروف الناس المادية واحوالهم ضعيفة حينها، ولكنهم طوعوا امورهم على حسب قدراتهم، وعلى ضوء ما يصرف لهم من مكافأة في المعهد، مع الدعم البسيط من اهاليهم، فالأمور صعبة والمداخيل محدودة وشحيحة.

وما إن ابتدأت الدراسة مع بداية العام الدراسي 1382/1383هـ، الا وقد تهيئت امورهم المعيشية والنفسية، متحفزين إلى خوض هذه التجربة وتجاوزها، وما اسرع مازالت عنهم رهبة البدايات، وانسجموا مع واقعهم الجديد، وانخرطوا في حياتهم العلمية بكل جد واجتهاد، وكانت الدراسة في المعهد مكثفة، تسير فيها على فترتين منقطعتين في اليوم، أحداهما تبدأ من الساعة الثامنة صباحا وتستمر إلى الساعة الواحدة ظهرا، ثم تستأنف من الساعة الرابعة عصرا وإلى الساعة الثامنة مساء، والدراسة على مدى ايام الأسبوع بكامله، لا يعطلون إلا يوم الجمعة فقط، ولا يوجد خلال العام الدراسي أي اجازات مستقطعة، مما استحدث فيما بعد، من اجازات منتصف العام الدراسي، أو في منتصف الفصل وخلافه، بل كانت الدراسة تستمر طول العام الدراسي، ولا يوجد اجازة إلا في العطلة الصيفية، بعد انتهاء الاختبارات النهائية، فالطالب ينقطع عن أهله ما يقارب ثمانية اشهر، ولا يتمكن من لقائهم إلا في العطلة الصيفية، فبعد المسافات وصعوبة الطرق، وقلة المواصلات أو انعدامها، تكون سببا لانقطاع اخبارهم عن اهلهم، وفي المقابل تنقطع عنهم اخبار اهلهم، إلا ما يأتي نادرا في أخبار بسيطة محدودة، تنقل لهم ومنهم مشافهة عن طريق بعض القادمين إلى جيزان، من الموظفين او من التجار، وقد يحمّلونهم بعض الرسائل الخطية.

كان الواحد منهم يعيش انقطاعا شبه تام عن أهله، وكم يعانون من الغربة ومشاقها، ومن صعوبة الاعتماد على انفسهم في كل شؤونهم الخاصة والعامة، فهم من يقومون بإعداد طبخهم، والقيام بغسل ثيابهم، وتجهيز كل ما يلزمهم في امور معاشهم، مع محدودية ذات اليد، فكان اعتمادهم الاساسي على ما يصرف من المكافأة، وهي قليلة لا تتجاوز (مائة ريال) في الشهر وغير منتظمة، ومع أن قيمتها الشرائية كانت مرتفعة، تكفل لهم تغطية معظم أمورهم المعيشية، وكمثال لقيمتها الشرائية أن أجار البيت الذي يسكنونه سبعة عشر ريالا في الشهر، ولكنها لا تكفي جميع متطلباتهم، ويتعذر على الاهل دعمهم في هذا الجانب، فكان لابد من الصبر والمداراة.

كانت تمر بالمنطقة في تلك الايام قلاقل ومعكرات، حيث تزامن هذا الوقت مع قيام ثورة الجمهورية اليمنية، التي دعمتها مصر بالمال والرجال والعتاد والاعلام، فاشتعلت اليمن بسببها حربا ضروسا، وعمت الفتن والقلاقل كل مناطقها، وتجاوزتها إلى بعض المناطق المجاورة لحدودها، حيث التجئ الى المملكة كثير من الناس هربا بأنفسهم، وجرت مطاردتهم، واحدث ذلك عديدا من الاضطرابات، ومن الخروقات والاعتداءات العسكرية، والتجاوزات والاعمال التخريبية، وتعرضت عدد من المدن المحادة لاعتداءات متوالية، وتم قصفها بالطيران، حتى أنها استهدفت مدينة جيزان، مما ادخل الخوف والهلع على قلوب الأهالي، فكان اكثرهم يولون هاربين إلى خارج المدينة، وتتعطل كثير من الأعمال الرسمية، وتتوقف الدراسة في مدارسها، فيبقى الوضع كذلك لفترات طويلة، إلى أن تهدئ الامور وتطمئن النفوس من جديد، وكم عان هولاء الطلاب المغتربون في جيزان بسبب ذلك، ولكن الله لطف بهم وسلم، فلم يتعرضوا لأي اذى بدني، ولكن لاشك أن أهاليهم كانوا يعيشون القلق والخوف الشديدين، ولكنه الصبر والتصبر، وخالص الدعاء لله بان يحفظهم، مما كان يدخل الأمن والطمأنينة إلى النفوس، فالحياة لابد أن تستمر ولا تتوقف، فهي دوما لا تخلو من المنغصات والشرور.

ما أسرع ما مضت بهم السنين، مضت بحلوها ومرها، ويسرها وعسرها وانتهت، وكم بذل فيها وكافح وصبر وجد واجتهد، ولكنه في النهاية حمد نتائج صبره واجتهاده ، وأحس بالراحة وهو يستشعر في كل يوم دنوه من تحقيق حلمه، نجح في السنتين الاولى والثانية هو وزميلاه ، ولكنه في سنته الاخيرة الثالثة اخفق في النجاح لظروف عارضة المت به، ولم يكن في نظام المعهد دور ثان، مما اضطره إلى اعادة دراسة الصف الثالث مرة اخرى، واضاف في الغربة والمشقة سنة رابعة، حقق في نهايتها النجاح المشهود، مع ختام العام الدراسي 1385/1386هـ، ليستلم شهادته مؤهلا للتدريس في المرحلة الابتدائية.

فهل يا ترى انتهت دراسته عند هذا الحد، وقد تم تعيينه معلما بهذه الشهادة، لا فلم يكتفي بما تحقق له منها، فالشهادة انما هي اثبات تؤكد مرورك بنجاح من هذه المرحلة، وتكون مفاتيح تحملها بين يديك، تستطيع الدخول بها في مجالات العلم المختلفة، وتمنحك الثقة والقوة في خوض غمار العلم، فالإنسان الجاد لا يقف عند حد معين، بل تزيد رغبته ولهفته واحتياجه للعلم كلما ارتقى في سلمه، فلا يكاد يشبع ابدا من العلم، وكان هو من هذا القبيل، يستغل كل فرصة تتاح أمامه، مع قلة الفرص النظامية، وصعوبة ذلك من موقعه الذي هو فيه، ولكن كانت اكبر متعه حقيقية لديه تكمن في القراءة الحرة، فكان يهوى القراءة في جميع الفنون والمعارف والتخصصات، ويستمتع بما يقضيه من الوقت في النهل من معينها، والاستزادة من محتوياتها العلمية، وفي بناء مخزونه الثقافي والمعرفي، وقد اقتني في بيته عددا لا باس به من الكتب الثمينة.

واما في الدراسة المنهجية، فقد سعى لطلب تفريغه لإكمال دراسته النظامية، وتمت الموافقة له على هذا التفريغ بتاريخ 6/5/1405هـ، وانتقل إلى مدينة الطائف، ليدرس في مركز الدراسات التكميلية الموجود فيها، وهو مركز مخصص للمعلمين دون المستوى الثانوي، من خريجي معاهد إعداد المعلمين المتوسط وامثالها، والدراسة المقررة فيه ثلاث سنوات دراسية، تمنح ما يعادل الشهادة الثانوية العامة، وقد تخرج بعد انقضاء الفترة المحددة له في 27/10/1407هـ، محرزا النجاح ونوال الشهادة، واتيح له ايضا فيما بعد حضور دورة تدريبية في الداير في 11/4/1409هـ.

عمله الوظيفي:

بعد تخرجه مباشرة من معهد إعداد المعلمين بجيزان، في نهاية العام الدراسي 1385/1386هـ ، تم تعيينه معلما في مدرسة النفيعة الابتدائية بفيفاء(المدرسة التي تخرج منها)، وقد باشر عمله فيها من تاريخ 9/6/1386هـ، وبذلك كان هو الثاني من خريجي نفس المدرسة الذي يعين معلما فيها، حيث لم يسبقه إلا زميله الاستاذ حسين بن جابر(رحمه الله)، ثم انضم اليهما في نفس العام زميلهما علي بن فرحان (رحمه الله)، الذي كان قد قضى عامه الاول مديرا لمدرسة القهبة الابتدائية في بني مالك، وكان لتعيينهم معلمين في هذه المدرسة التي تخرجوا منها، صدى كبيرا وردة فعل ايجابية بين كل الأهالي، حيث تغيّرت بسبب ذلك نظرة معظم الناس الى هذه المدرسة، وارتفعت عن اعينهم غشاوة التشكيك والتحقير، ولم يعد هناك من يستطيع القدح أو الذم في مخرجاتها النهائية، فالرد كان بما يشاهدونه امامهم واقعا، لا بما كانوا يسمعونه توهما، فهولاء هم نتاجها وثمرة الدراسة فيها، فانمحت كل النظرات والقناعات السلبية، وزالت كل الترسبات التثبيطية، مما جعل الناس يقبلون بكل حماسة على تسجيل أبنائهم، والحاقهم بالمدرسة، حتى أن المدرسة لم تعد تفيء بحاجة الناس، مما استدعى التوسع والمطالبة بإحداث مزيد من المدارس، مما زاد من اعداد المدارس المحدثة، والتوسع في افتتاحها في عموم الجبل، وزاد الاقبال من الناس على الالتحاق بها، حيث تلى ذلك فتح المدارس الابتدائية، في كل من نيد آبار والخشعة والعدوين وغيرها، ثم تعاقبت إلى أن غطت معظم جبال فيفاء والجبال المجاورة، وكما هو مشاهد اليوم على الطبيعة، مع زيادة الترقي في مراحل التعليم العامة المختلفة.

خاض هو تجربته الحقيقية الأولى في التدريس، وكانت بحمد الله تجربة ناجحة بكل المقاييس، لتأهيله العلمي والتدريبي الجيد، ومن خلال هذه الممارسة الفعلية استفاد كثيرا، حيث اكتشف فيها نفسه، وكون له مع الايام شخصية مستقلة متميزة، واحس مع الوقت بنشوة النجاح المتزايد، ثم بقيمة عمله ومركزه لدى الاخرين في مجتمعة، فكان لكل ذلك اكبر الأثر عليه، والمردود الايجابي الجيد على جميع جوانب حياته، ومع توالي السنين وزيادة الخبرات، زادت الثقة وزاد الابداع والعطاء، واستمر يسير ويطور قدراته على هذا المنوال، وكان ديدنه البذل والعطاء دون كلل أو ملل، وتنقل خلال هذه السنوات في أكثر من صف، ودرّس أكثر من مادة، وتعلم على يديه كثير من الطلاب، ممن لازالوا يذكرونه بالخير، ويدعون له مهما تقادم الزمن، رحمه الله وثقل في موازينه وجزاه الجزاء الاوفى.

كان متميزا بهدوء طبعه، وقربه الدائم من طلابه، وفي حسن سمته ومعالجته للأمور بكل حكمة وبصيرة، وايجاده الحلول لكل ما يطرأ حوله، سواء في فصله أو في عموم المدرسة، فيعالج كل ذلك بأسلوب راق ومتميز، وبسبب هذه الصفات والميزات الجميلة، ولجدارته وحكمته وإخلاصه، تم ترشيحه في 4/11/1393هـ ليكون وكيلا لإدارة المدرسة، وكان اختيارا موفقا، أداه على خير ما يرام، ونفذ مهامه على افضل وجه واتمه، ومارس اعماله بكل جدارة واقتدار، وفي تناغم وانسجام بينه وبين مدير المدرسة، فلقد كان انسانا نشيطا مخلصا، ومتفهما وقدوة في كل اعماله واموره.

نسي نفسه مع انشغاله بالعمل، وفي حرصه على البقاء بجانب والديه الكبيرين في السن، فلم يلتفت الى منافعه الشخصية المستحقة، أو الرفع من مستواه العلمي بنيل مزيد من الشهادات المطلوبة، فكانت شهادة معهد المعلمين الحاصل عليها، لا تعادل إلا المرحلة المتوسطة، ومع ترقي المستويات العلمية للمتخرجين فيما بعد، اصبحت هذه الشهادة في الوزارة غير ذات جدوى تذكر، واعتبرتها اقل مما ترغب أن يكون عليه معلميها، وبالذات وقد اتاحت العديد من الفرص لمن يرغب الرفع من مستواه، فإنما كانت هذه المعاهد مرحلة مؤقته تجاوزها الركب بدرجات، ولأجل ذلك أنشئت الوزارة مركزا تكميليا في الطائف خاصا بهولاء المعلمين، ثم شجعتهم على الالتحاق به، واكمال دراستهم فيه، والتحقت به نسب كبيرة من هولاء المعلمين على مستوى المملكة، ولم يبقى إلا اعداد محدودة لم يتمكنوا من التفرغ، اما بسبب ظروفهم أو لارتباطاتهم الاسرية أو غير ذلك، وهو من اصحاب هذه الاعذار، فلديه اسرة كبيرة، ووالدين كبيرين في السن، فكان يستشعر بأهمية بقائه بجوارهما، ورأى أنه من الصعوبة تركهما، كل ذلك كان يدعوه إلى تأجيل التحاقه بالمعهد عاما بعد عام، ولكنه في النهاية كان لابد مما ليس منه بد، حيث عقد العزم على التضحية براحته وبظروفه، فحرص على الاستئذان من والديه في البعد عنهما مؤقتا، بل هما من كانا يحثانه ويشجعانه، حيث طلبا منه بإلحاح السعي في هذا السبيل، لذلك نشط لاستكمل اجراءات تفريغه للدراسة، وتمت الموافقة له على طلبه في تاريخ 6/5/1405هـ، وهيء الله اموره وانتقل مصطحبا اهله وابنائه إلى مدينة الطائف، والتحق بالدراسة في هذا المركز التكميلي، الذي كانت مدة الدراسة فيه ثلاث سنوات، لم يكن يحمل من الهم فيها إلا مفارقته لوالديه، ومع الوقت تأقلم هو واسرته واطفاله مع هذا التغيير، ومضت به هذه السنوات الدراسية الثلاث على خير ما يتمنى، حصد خلالها النجاح عاما بعد عام، وعاد بعدها بحمد الله وتوفيقه مظفرا متوجا بالنجاح، حيث باشر عمله من جديد معلما في مدرسته الاولى، مدرسة تحفيظ القرآن الكريم الابتدائية بفيفاء، في تاريخ 19/11/1407هـ.

كان (بحمد الله) راضيا بما هو عليه، فرحا ومستبشرا بما يؤديه من عمل جليل، محبا لنشر العلم وتعليمه للكل، ولا يتوانى عن تعليم الناس كبارا وصغارا في امور دينهم، وما ينفعهم ويرفع من فهمهم وقدراتهم، ويشجع الناس على التزود بالعلم وطلبه، وكان بنفسه قدوة وباهل بيته مثالا كبيرا، تقول زوجته الفاضلة عن هذا الجانب (كان له اهتمام كبير في نشر التعليم، وقد شجعني على الدراسة إلى أن اجتزت المرحلة الابتدائية، ولو وجد حينها مراحل اعلى لحرص على ان اكملها، (وتستطرد قائلة) : لا انسى له هذا المعروف الكبير، حيث ساعدني ذلك كثيرا بعد وفاته (رحمه الله) للاهتمام بأبنائي ومساعدتهم على المذاكرة وحل واجباتهم، فجزاه الله عني وعنهم خير الجزاء واجزله).

بعض صفاته :

كان بارا بوالديه بدرجة كبيرة، ولذلك سكن معهما في بداية زواجه، وغايته الاهم الاشراف المباشر على خدمتهما ورعايتهما، ولما كبرت اسرته وكثر ابنائه، اضطر إلى أن يبني له بيتا مستقلا، واختار له مكانا مجاورا لبيتهما، لنفس الغاية والغرض، فكان يتفاقد احوالهما، ولا يغيب عنهما ابدا، مع انه ليس وحيدهما، فله اخوة كثر لا يقصرون في هذا السبيل، ولكنه شعوره الشخصي تجاههما، تقول عنه شقيقته ليلي ام حسن سلمان (الكوبع ـ حفظها الله)، في هذا الجانب: (كان يحيى اكثرنا برا بوالديه، وكان يزورهما يوميا ويقدم لهما كلما يستطيع) وتقول عن ذلك زوجته عائشة أم محمد (حفظها الله) : (كان (رحمه الله) كريما مع اهل بيته وبارا بوالديه، وكان لا ينقطع عن زيارتهما في كل حال، حيث يقوم بزيارتهما في كل صباح قبل ذهابه للمدرسة، وان لم يستطع لضيق الوقت في بعض الايام، فيقوم بهذه الزيارة لهما عند عودته من المدرسة مباشرة، حتى قبل أن يدخل الى بيته)، وتضيف قائلة في هذا الجانب : (لقد اصطحب والدته لتأدية فريضة الحج، وكان سنويا في كل اجازة صيفية، يأخذ اهله ومن يرغب من والديه واخواته للعمرة)، وتكلمت (الزوجة) عن جوانب كثيرة من حياته الخاصة، ومنها بره باهله وجيرانه، وهي بالطبع كانت من الصق الناس به، ومما قالته في هذا الجانب قولها : (كان كريما مع جيرانه، واذا علم بفقير تصدق عليه وساعده، وكان يصل ويبر جميع الجيران، وكان لهم ولمن يعرف من المحتاجين والفقراء، نصيب من كل ذبيحة يشتريها لبيته، وكان يسعى في خدمة الارامل وكبيرات السن، ويسعى إلى تسجيل من يحتاج منهم في الضمان الاجتماعي)، وتستطرد قائلة : ( كان يحافظ على اداء صلواته وعباداته، ولا يتأخر عن حضور صلاة الجمعة مبكرا، ويحافظ على صيام النوافل، وصيام ايام الصبر من كل سنة) رحمه الله وغفر له، وكتب له اجر ما عمل وما قدم، وثقل بها في موازين حسناته، ورفع بها من درجاته، واصلح بها ذريته وبارك فيهم.

وفاته:

توفي (رحمه الله) اثر حادث مروري، في عصر يوم الخميس الموافق 13/10/1409هـ ، وكان لموته تأثير كبير في المجتمع ، وحزن على فقده من الجميع ، ممن عرفه ومن لم يعرفه، وكانت جنازته مهيبة مشهودة، حضرها وادى الصلاة عليها وباشر دفنها خلق كثير، رحمه الله وغفر له، وتجاوز عنه وكتبه في الشهداء، ومن ورثة جنة النعيم.

حياته الاجتماعية :

زوجته هي الفاضلة عائشة بنت حسن علي آل سنحان المثيبي، ربة بيت فاضلة، احسنت تربية ابنائها بعد موته (رحمه الله)، واخرجت للمجتمع رجالا فضلاء، على قدر كبير من التعليم والاخلاق والنبل، ومع أن تعليمها كان محدودا، قاصرا على المرحلة الابتدائية، لانعدام مدارس البنات في صغرها المبكر، ولكنها درست عندما اتيحت لها الفرصة، بتوفر مدارس محو الامية، وصبرت وثابرت في سبيل تعلمها، وكان لزوجها رحمه الله دور مهم في تشجيعها عليه ، وفي مساعدتها في هذا السبيل، وقد نفعتها دراستها (كما تذكر) في متابعتها لدراسة ابنائها، واستذكارهم لدروسهم صغارا.

عاشا حياتهما الزوجية متألفين متعاونين، فلما توفي زوجها صبرت واحتسبت، وفرغت كامل وقتها وطاقتها لتربية ابنائهما، وقد رزقا من الاولاد بعشرة، سبعة ابناء وثلاث بنات، وهم على النحو التالي حسب الولادة :

محمد ثانوية عامة، متقاعد من وزارة الحرس الوطني، متزوج ولديه سبعة اولاد (ابنين وخمس بنات). عبداللطيف ثانوية عامة، موظف في وزارة التعليم ، متزوج وعنده اربعة اولاد (ابنين وبنتين). نجاح بكالوريوس لغة انجليزية، معلمة، متزوجة ولديها خمسة اولاد. عبدالله ثانوية عامة ، عسكري في الحرس الوطني، متزوج ولديه ولدان (ابن وبنت). فهد ثانوية عامة ، موظف في جامعة الملك سعود ، متزوج . خالد بكالوريوس علوم زراعية ، مهندس زراعي ، متزوج ولديه ولد. تركي بكالوريوس لغة عربية، اعمال خاصة ، متزوج ولديه ثلاث بنات. سلطان دبلوم حاسب آلي، موظف حكومي، متزوج ولديه ابنتان. دلال بكالوريوس ادارة اعمال ، ربة بيت ، متزوجة ولديها ثلاثة ابناء. اماني بكالوريوس ادارة اعمال ، ربة بيت ، متزوجة ولديها بنت.

بارك الله فيهم، ونفع بهم، وجعلهم صلة وصل بالخير لوالديهم، ورحم الله صاحب السيرة، الذي يعجز القلم ويقصر عن الوفاء ببعض مستحقه، والتعريف بما هو اهله، ولكن وكما قيل (ما لا يدرك كله لا يترك جله)، فالعذر في التقصير الحاصل والقصور غير المتعمد.

لقد رأيت حتمية أن اكتب عن هذا الاستاذ الفاضل، حيث شرفت بأن كنت يوما ما احد طلابه، وكنت كذلك من جيرانه في منطقة النفيعة بفيفاء، وكم مضت سنين والمشروع يتأخر حتى خجلت من نفسي، ولكن عذري في تعثره هو عدم تيسر المعلومة المطلوبة بسهولة، فقد سعيت في جمعها وتشجيع بعض ابنائه في البحث عنها، وبحثت وسألت هنا وهناك لوقت طويل، وكان عذر ابنائه انه مات وهم صغار فلا يعرفون عنه الكثير، وتجمعت مقتطفات قليلة من ابنائه واخوانه واخواته، ومن بعض معارفه وزملائه ومحبيه، فلعل المتلقي يعذرني إذا ما اعترى الموضوع نقص أو قصور في بعض جوانبه، وانما بادرت بإخراجه كيف ما اتفق، خروجا عن حرج ان لا اكتب عنه، فله حق الريادة في التعليم النظامي في فيفاء، وله من الواجب والحق الكثير المستحق الذي لا يغفل عنه، وله علي شخصيا دين، حيث ادين له بالذكريات الجميلة الطيبة، وفي حسن اخلاقه وتعامله الراقي، رحمه الله وغفر له، وجمعنا به ووالديه ووالدينا واهالينا وذرياتنا، وكل محب له في جناته جنات النعيم، وفي الفردوس الاعلى من الجنة، اللهم اغفر له وارحمه، وتجاوز عنه، واكتبه في عبادك الشهداء الابرار.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

محبكم/ عبدالله بن علي قاسم آل طارش الفيفي ـ ابو جمال

الرياض 14/3/1439هـ