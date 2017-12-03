عدد من أبناء القطاع الجبلي بمنطقة عسيريكونون فريق كرة قدم بإسم (إتحاد خولان)

كون عدد من أبناء القطاع الجبلي بمنطقة عسيرفريق كرة قدم بإسم (إتحاد خولان) بقيادة المدرب / سالم علي يحيي الفيفي ومساعده / عبد الله جابر أحمد المالكي حيث سيكونون مشاركين في اقوى دورات منطقة عسيرالرياضية لكرة القدم ..
هذا وقد طالبوا دعم جمهور ابناء القطاع الجبلي في منطقة عسير (ابها -خميس مشيط )، ليتمكنوا من تمثيل القطاع الجبلي أفضل تمثيل .
كما دعوا الشباب من أبناء محافظات القطاع الجبلي من الهوات الألتحاق بالفريق ودعمه .
علما أن كافة المباريات ستقام بنادي ضمك بمحافظة خميس مشيط .
هذا وقد حصلت فيفاء أون لاين على اسماء منسوبي الفريق وادارته .وهي كتالي ::
قائد الفريق ومدربه : الأستاذ/ سالم بن علي يحيى الفيفي .
مساعد المدرب الأستاذ/ عبد الله جابر أحمد المالكي
اداري الأستاذ/ احمد يحي سوادي المالكي
أسماء اللاعبين .
1- فايز يزيد سليمان الفيفي
2- بسام احمد حسين المالكي
3- بندر احمد حسين المالكي
4- عبدالرحمن جابر محسن المالكي
5- علي أحمد حسن المالكي
6- فيصل جبران مفرح المالكي
7-عبدالرحمن احمد غزواني
8-عبدالعزيز قاسم يحي المالكي
9-عوض مفرح يحي
10-موسى علي يحي المالكي
11-محمد أحمد مسعود غزواني
12-علي أحمد علي المالكي
13- محمد حسن جمعان
14-ماجد يحيى مفرح المالكي
15-خالد يحيى جابر المالكي
16- سلطان قاسم يحيى المالكي
17- عامر حسين جبران الفيفي
18- عبدالله حسن حسين المالكي
19-محمد احمد غزواني .
واحد توه فاك علبه النيدو ويقول اتحاد خولان.. تخلخلت ضلوعكم.. فضحتونا..
اكتبو فيفا… وكفايه