بقيادة المدرب / سالم الفيفي ومساعده / عبد الله المالكي عدد من أبناء القطاع الجبلي بمنطقة عسيريكونون فريق كرة قدم بإسم (إتحاد خولان)

كون عدد من أبناء القطاع الجبلي بمنطقة عسيرفريق كرة قدم بإسم (إتحاد خولان) بقيادة المدرب / سالم علي يحيي الفيفي ومساعده / عبد الله جابر أحمد المالكي حيث سيكونون مشاركين في اقوى دورات منطقة عسيرالرياضية لكرة القدم ..

هذا وقد طالبوا دعم جمهور ابناء القطاع الجبلي في منطقة عسير (ابها -خميس مشيط )، ليتمكنوا من تمثيل القطاع الجبلي أفضل تمثيل .

كما دعوا الشباب من أبناء محافظات القطاع الجبلي من الهوات الألتحاق بالفريق ودعمه .

علما أن كافة المباريات ستقام بنادي ضمك بمحافظة خميس مشيط .

هذا وقد حصلت فيفاء أون لاين على اسماء منسوبي الفريق وادارته .وهي كتالي ::

قائد الفريق ومدربه : الأستاذ/ سالم بن علي يحيى الفيفي .

مساعد المدرب الأستاذ/ عبد الله جابر أحمد المالكي

اداري الأستاذ/ احمد يحي سوادي المالكي

أسماء اللاعبين .

1- فايز يزيد سليمان الفيفي

2- بسام احمد حسين المالكي

3- بندر احمد حسين المالكي

4- عبدالرحمن جابر محسن المالكي

5- علي أحمد حسن المالكي

6- فيصل جبران مفرح المالكي

7-عبدالرحمن احمد غزواني

8-عبدالعزيز قاسم يحي المالكي

9-عوض مفرح يحي

10-موسى علي يحي المالكي

11-محمد أحمد مسعود غزواني

12-علي أحمد علي المالكي

13- محمد حسن جمعان

14-ماجد يحيى مفرح المالكي

15-خالد يحيى جابر المالكي

16- سلطان قاسم يحيى المالكي

17- عامر حسين جبران الفيفي

18- عبدالله حسن حسين المالكي

19-محمد احمد غزواني .