الفلاح الذي باع ثوره لطلب المعرفة (3)

صافحته في فنائه و(لعاميس) السفر تلوح في الأفق ثم خرج رجل ستيني فيه شبه كبير من (العم الفلاح) ولكن ملابسه حديثة (ثوب وشماغ وعقال) ومعه صحن به دلة وفناجيل وتمر وقرص خبز ووضعها أمام (العم الفلاح) ثم سلم عليّ وقام يسكب لنا القهوة ويقرب التمر والخبز..

ثم قال (العم الفلاح): هذا ولدي جابر ولديه عمل في تهامة و(قدها على مصبرٍ ولا عدو مقبلٍ إلا إذا اظلم اليوم).

قلت: حسبته أصغر عندما قلت لي (امربا جابر).

قال: سيظل (امربا مهما قَحِمَ أو تَقَيحَمَ).

-(وكي، جاب.

-نح.

-وطياب.

-طاب حالك).

-كنت قد سألت الوالد سؤالا بعد أن أرهقته بالأسئلة فقال أسألك أنت…عن الوعي والقيم وأولويات الحياة؟

-قال جابر: يبدو أنكم مررتم براعية الطريق وبذلك الممر الضيق مجتازين داحنة الطريق على درب الحياة.

-صحيح ياجابر وما قصر عمنا امقحم (قد قَرْبَعَ أرابي بعودن معو لو يخبط بو كافرن أسلم).

-ههههههه هذا الدرس الأول الله يعينك إذا بتصمل مع الوالد بعد باقي (قربوع وسط الدبعة)، و(ماحيندا) تتخرج بامتياز (ثم ضحك وهو يفرك رأسه)…

وقال: القيم هي ماكان له قيمة في حياتك وقد يتقاطع مع أولوياتك فيجب أن تعرف قيمك وما تهتم به مثل: النجاح والفلاح والمال والقوة والعدل والاستقلال بالنفس وبالرأي وهي متداخلة مع الأولويات، والأولويات تختلف من شخص إلى شخص مثل: الاهتمام بنفسك، ودينك، وطلب العلم، وأسرتك، وعملك، ومجتمعك، وأمتك، وانتماءاتك، فيجب ترتيبها والاهتمام بها وفق الأهم فالمهم، فالأسرة مثلا أولوية ومسؤلية تسبق غيرها ولكن قد تكون قيمة العمل من أجل المال أهم بالنسبة إليك وهنا يأتي التعامل السليم في طلب الرزق ولكن من غير تقصير في حق أولوية الأسرة وهكذا…

حتى إذا نظرنا لها دينيا فقد فطرنا الله على إعطاء قيمة عالية لما تشتهيه الأنفس من الزواج والبنين والأموال، ولكن أمرنا بأن لا نفرط في أولويات الدين كالصلاة والزكاة والصيام وبر الوالدين وغيرها وغيرها…فهذه القيم والأولويات…

أما الوعي فأنت كنت واعيا بما أمامك في عبورك (درب الحياة) وهو حاضرك ومستقبلك وهذا شيء جميل أن تعي بهما والأجمل عندما تعي كذلك بماضيك وتأثيره في واقعك ومستقبلك فقد تحمل منه في أعماقك ما يعيق حاضرك وبالتالي يؤثر سلبا على مستقبلك.

– كيف ذلك؟

– قد تحمل ألما من الماضي أو عثرة في موضوع ما فيكون هذا الألم سبب إخفاقك اليوم في موضوع مماثل وبالتالي سينعكس على مستقبلك، وعندما يكتمل وعي الشخص ويكون ملما بشتات نفسه ويغوص في أعماقه ليتخلص من ألم الماضي وعثراته فحينها ستستقيم له بقية أموره بإذن الله، مع وعينا الكامل بمن حولنا من والدين والمجتمع، فقد نكتسب منهم برمجات ومعتقدات خاطئة تنعكس سلبا على واقعنا.

*ولكي تركز معي عدّها على أصابعك:

١.تجربة سلبية خضتها في الماضي.

٢.أو قناعة اكتسبتها من الأبوين أو من في حكمهما.

٣.أو برمجة جمعية من بيئتك.

هذه الثلاث هي المعوقات التي تحول اليوم بين المرء وتقدمه في الحياة وهي سبب إخفاق الكثير في دراستهم أو مشاريعهم أو زواجاتهم أو نجاحهم بشكل عام في أي أمر، فإذا كنت واعيا بها وراجعت نفسك فيها واستخرجتها من أعماقك بالطرق المناسبة (وسوف أعلمك كيف ذلك لاحقا) ثم قمت بالتعامل معها بشكل صحيح فقد تجاوزت ثلث المسافة وللتعامل معها أيضا طُرق (سأخبرك بها في وقتها).

*في هذه الأثناء دخل إلى المنزل العم الفلاح وأنا أتحدث مع جابر ثم قلت بصوت منخفض:

-كلامك جميل جدا ياجابر، أما أسلوب العم الفلاح فقد أربكني ((فمرة أشعر بأنه فيلسوف ومرة أشعر بأنه مجرد عجوز جبلي))؟

-الوالد قد عاش طويلا وخالط أجناسا وشعوبا وتعلم وقرأ في سن متأخرة وعرك الحياة وعركته الحياة، فتجده يتكلم بطبيعته الجبلية المنعزلة مع الجميع، أما مع من يفهمه أو يريد أن يتعلم منه فتجده ذلك الفيلسوف ذو المصطلحات العميقة.

-فعلا يا جابر فبين كلامه اللاحق وكلامه في أول لقاء فرق شاسع، ولكن أليس هذا الأسلوب مربك؟

-لا عليك أهم شيء وصول المعلومة والانتفاع بها، ثم وعودا على بدء أذكر أنني في إحدى رحلاتي بعد أن أرسلني والدي لطلب المعرفة خارج المنطقة في الماضي قبل الحضارة التي نعيشها الآن مررت بقرية هادئة في مدخلها منزل صغير والوقت كان ظهرا فملت إلى ذلك المنزل لعلي أجد عندهم ماء للشرب فطرقت الباب فسمعت امرأة…

-من بالباب؟

-عابر سبيل.

-ادخل من الباب المقابل فالمجلس مفتوح إلى أن يأت رب المنزل.

ما إن (تذويت) لأبرد ثم جلست إلا ودخل صاحب المنزل ورحب وسهل وأخذنا أخبار بعضنا البعض وبعد الترحيب وشرب القهوة دُعينا للغداء ثم سمح لي صاحب المنزل بأخذ قسط من الراحة في مجلسه إلى أن يبرد اليوم غفوت إلى العصر قمت وصليت وهممت بالخروج أثناء دخول صاحب المنزل حاملا الشاي والقهوة…

– يبدو أنني وزوجتي أزعجناك بأصواتنا المرتفعة؟ .

– لم أسمع شيئا فنومي ثقيل وهذا من حسن حظك وزوجتك.

– يبدو أنني مصاب بعين أو حسد فكلما تزوجت لا أوفق وعندما انفصلت عن زوجاتي السابقات يتزوجن ويوفقن في حياتهن ولقد تعالجت عند الرقاة وغيرهم ولا جدوى من ذلك يبدو أنها عين قوية.

فعرفت أن مشكلته مركبة واتضح ذلك عندما جاريته وسألته عن ماضيه فقد مر بصدمة أثرت في نفسه فتشوهت الحياة الزوجية في أعماقه ثم انعكست على أول تجاربه في الزواج ثم ترجم هو السبب وترجمته كذلك بيئته وكذلك من ذهب عندهم للعلاج بأنها عين ثم راكم على مشكلته النفسية الأولى مشكلة أخرى وهي الوهم بأنه معيون فمهما تعالج لن ينفع معه شيء فهو يقاوم نفسه بنفسه بلا وعي أو أمل في الشفاء.

فخروجه من الوهم أخذ منه عدة أشهر ثم الوعي بماضيه وترميم ما فيه من عثرات استمر أشهرا كذلك فكنت أتعهده كلما مررت بتلك القرية إلى أن استقر وضعه وانطلق إلى الحياة بفضل الله.

– ولنكمل حديثنا لاحقا وليكن ذلك مساءً، في وقت السمر فلدي عمل الآن في تهامة وسأتركك مع الوالد.

*أثناء حديثنا عاد العم الفلاح من داخل البيت واتكأ على (قعادته) المعتادة فقام جابر وقبل رأس العم الفلاح وودعنا ومضى.

ثم قلت للعم الفلاح مستغربا:عن أي معرفة كنت أنت وجابر تسافران لطلبها؟

-فتبسم تبسم العارفين وقال: نسافر لطلب (العلم والمعرفة) وإن كانت المعرفة همك الآن فلدي سر أخبرك به.

-إي والله (ما بره بي هني فجر الفجور) إلا أنني أريد شيئا من المعرفة.

-إذن لا تفتر عن ورد تردده موقنا بالله وهذا ما أمر الله عز وجل به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فهو ذكر ودعاء وسر من أسرار العلم لا يغفل عنه إلا جاهل أو محروم وهو: (رب زدني علما)، ولا تستعجل شيئا مادمت تسعى فسيأتيك في الوقت المناسب، وبالتحديد في الوقت المناسب لك، فلا تستعجل، وكن حليفا (للزمن) فله قوانين إذا عملت بها أفلح سعيك بإذن الله…