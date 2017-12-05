أعتمد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة جازان حفظه الله المنتزه البري بقوز الجعافرة (حنباص) بشكل رسمي ليكون واجهه سياحية فعليه بالمنطقة.

وأوضح رئيس المجلس البلدي بقوز الجعافرة الأستاذ عبده بن حسن مشني جعفري أن سمو أمير المنطقة حفظه الله قد وجه رسمياً بإعتماد المنتزه البري بمركز قوز الجعافرة (حنباص).

مشيراً إلى أنهم يسعون ليكون من أحدى الواجهات السياحة بالمنطقة وموجها دعوة لجميع المستثمرين واصحاب المطاعم الشعبية وللأسر المنتجة التابعة لجمعية البر الخيرية ولجنة التنمية الاجتماعية بالمركز للأستثمار في الموقع.

مبيناً بأن البلدية قد بدأت بإستقبال الطلبات وتوقيع العقود بدء من اليوم بقسم الاستثمار

وقدم الجعفري شكره الجزيل لصاحب السمو الملكي أمير المنطقة ولسمو نائبه على إعتماد المنتزه.

كما قدم شكراً خاصا لسعادة محافظ صبيا وسعادة رئيسي مركز قوز الجعافرة والبلدية على جهودهم ومخاطباتهم الخاصة بالمنتزه.