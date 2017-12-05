غضب الله يعصف بالعرب!؟

قتل علي عبدالله صالح فثار غضب اتباعه واقسموا ان لا يبقون للحوثيين على الأرض ديارا

فهبت اصوات العرب واليمن ان ادركوا ثأركم ولموا شملكم وأتوهم مصبحين

أقول: تبا لكم والله إنكم لمغلوبون ، فكيف لكم بالنصر وانتم عن دينكم غافلون وعن نصرة نبيكم والذود عن عرضه واصحابه ولدحر المجوس تماطلون؟

وحين مات زعيمكم تستنفرون!؟

أليس الأولى أن. تقوموا من الثانية الأولى لوكنتم صادقين ..!

نعم هاهي الشعوب العربية لديها حالة ” هوس ” بتلميع الرموز السياسية و التطبيل لها لو اخذتها إلى جهنم؛ القومية والحزبية والقبلية لديهم فوق المعتقد فيخلقون لها حالة ولاء عجيبة !

وكل ما رأيت وضع المجتمعات العربية تذكرت ما قاله محمود درويش ” لولا أن محمداً هو خاتم الأنبياء، لصار لكل عصابة نبي ، ولكل صحابي ميليشيا ”

زعماء بسطوا نفوذهم بالمال واستعبدوا الناس بالنار والحديد ؛ تجدهم اشداء بينهم رحماء بأعدائهم مستذلين لهم يتقربون إليهم بقتل بعضهم بعضا !؟

ما شهدنا زعيماً منهم ياخذ بمن خلفه الى رضا الله بل ياخذهم عن الله فزادوا له حبا وولاء ووفاء !؟

وما ان يقتل أو يموت الا سطروا له تاريخا مجيدا وجعلوا منه للأمة شهيداً!؟

عجباً لكم يا أمة تقتل بعضها بسيوف بعضها لتنصر عدوها عليها !؟ أعرضوا عن الله فاعرض عنهم

ونسوه فنسيهم إنه سخط الله وعقابه

حين يسلط الناس بعضهم على بعض

ويجعل شرهم بينهم

بل ويجعل عدوهم وليََّا عليهم

فعندما يغلب اهل الشر اهل الخير

فلا خير فيهم

وعندما يغلب اهل الخيانة والغدر اهل الوفاء

فلا وفاء فيهم

سحق الله طواغيت وأمم خلفهم لم يشفع لهم قول إنا كنا مستضعفين

فكفو عن عبادة الخلق واعبدوا الله الذي إليه ترجعون وافعلوا بما أمر ولا تحزنوا؛

فالعز لمن مات وهو في شوق للقاء الله مقبل عليه غير فار منه ولا متشبث بالدنيا

نسال الله الثبات على دينه وسنة نبيه والموت في سبيله لا سبيل المفسدين