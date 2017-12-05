شح الخدمات يهجر سكان قرى فيفاء

ما زالت المدرسة الحكومية الوحيدة ( الكوابسة للبنين) بحقو محافظة فيفاء بلا أسفلت منْذ افتتاحها في السابع من شهر ربيع الآخر لعام 1437 هـ ورغم المحاولات العديدة والمناشدات الإعلامية منْ وقت لآخر بسفلتة الطريق المؤدي إليها والذي لا يتجاوز ثمانمائة متر تقريباً إلّا أنها لمْ تجدْ اهتماماً منْ قبل بلدية فيفاء التي يبدو أنّ المدارس ليست ضمن أولوياتها على حد قول أحد أولياء الأمور المستائين تماماً من تجاهل البلدية لمطالباتهم .

ومن جانب آخر أوضح عددٌ من السكان أنّهم بصدد رفع شَكْوَى عنْ طريق مكتب محاماة يساعدهم في إثبات المسوغات القانونية ومن ثمّ رفع دعوى قضائية على بلدية فيفاء لدى الجهات ذات العلاقة وإرفاق صورة منها لمقام خادم الحرمين الشريفين يناشدونه بسرعة التدخل لمماطلة بلدية فيفاء وتعمدها إهمال تقديم الخدمات للمواطنين سيما الأساسية منها كسفلتة الطرق المؤدية للمدارس والمقابر فضلاً عن المساكن وتأخير افتتاح السوق العام وقالوا : لقد أصبح اليوم الاعتقاد السائد لدى معظم الأهالي أنّ بلدية فيفاء سبب رئيسي في حرمان وتهجير سكان حقو فيفاء الذين تَرَكُوا مساكنهم بحثاً عن الخدمات التي تقدمها البلديات في محافظات المملكة الاخرى.

وفي اتصال مع المتحدث الإعلامي للمجلس البلدي محمد بن حسن الفيفي وبسؤاله عنْ دور المجلس في إيصال مطالبات الأهالي أوضح أنّه ومنذ انعقاد الدورة الثالثة للمجلس البلدي كان منْ ضمن توصيات المجلس سفلتة الطرق وفي مقدمتها الطرق المؤدية للدوائر الحكومية وسرعة الإنتهاء من مشروع سوق فيفاء العام وقال ما زلنا نأمل منْ بلدية فيفاء سرعة التجاوب مع التوصيات التي يقرها المجلس في جلساته الدورية وبصفته المتحدث الإعلامي للمجلس قدم إعتذاره بالإنابة عنْ رئيس وأعضاء المجلس لعموم أهالي فيفاء فيما يعانونه منْ مشقة بسبب بطئ تقديم الخدمات البلدية لهمْ وأضاف قائلاً : سنبذل في المجلس كلّ ما نستطيع في سبيل خدمة الوطن والمواطن إنفاذاً لتوجيهات ولاة الأمر .

مرفق روابط بعض المواد المتعلقة

أحد المناشدات الإعلامية قبل تسعة أشهر :

بلدية فيفاء تتجاهل قرارات المجلس البلدي بسفلتة الطرق المؤدية إلى الدوائر الحكومية بحقو فيفاء | فيفاء أون لاين – http://bit.ly/2mH2eXv

رد رئيس بلدية فيفاء الذي لم يتحقق إلى الآن:

بلدية فيفاء تؤكد تعاونها مع المجلس البلدي وكل التوصيات محل الإهتمام http://www.faifaonline.net/portal/2017/03/15/336885.html