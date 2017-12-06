بالفيديو : مواطن يوثق صرف اثاث متهالك لمدرسة الطحلة للبنات بفيفاء

قام أحد المواطنين في محافظة فيفاء بتصوير فديو وصور لقيام تعليم فيفاء بصرف اثاث لمدرسة الطحلة الإبتدئية للبنات بحقو محافظة فيفاء حيث لاحظ أن ذلك الأثاث متهالك وغير صالح للأستخدام وتساءل هل مثل هذا الأثاث هو ما تقدمه وزارة التعليم لأبناؤها الطلبة والطالبات متسائلا هل يعقل هذا ؟
كما لاحظ تهالك المبنى وافتقاده لوسائل السلامة من حيث التمديدات الكهربائيه وسوء المواد المستخدمه في ترميم اجزاء من المبنى مع ما قام به تعليم فيفاء من ترقيع حيث لاحظ جزء من جدارها الخارجي قد دهن أساس وترك الباقي بالاضافة الى ان ساحة المدرسة مغطى بشنكو دون عازل وموضوع بطريقة عشوائية …ويناشد الجهات المسؤله التدخل وتشكيل لجنة للاطلاع على تلك الملاحظات .
هذا وقد تواصلت فيفاء أون لاين بأحد المسئولين عن التعليم في فيفاء حيث تم السؤال عن قصة الأثاث فقال :
المدرسة تحتاج الى اثاث فنسقنا مع احدى المدارس كان عندها زائد وأرسل للمدرسة فتم تكليف المؤسسة بنقله وهذا ما حدث الْيَوْمَ.
ثم اتبع رسالته الأولى بالرسالة التالية :
طبعا هذه الكراسي ليست للفصول إنما لساحة المدرسة ان احتجن الطالبات لهن !!
وبسؤاله عن المبنى وتهالكه قال :
تم التنسيق مع المالك وقد عمل لها دهانات وبعض الإصلاحات في الأسابيع الماضية…
يعني الاثاث للساحة ؟؟؟؟ فعلا عذر اقبح من الفعل
لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي
طبعا اضف لقائمة الفساد التي ذكرتها
مالك المدرسة فهو السبب في تعطيل وتعثر مبناها الحكومي فحسبنا الله على كل فاسد
((فقال :
المدرسة تحتاج الى اثاث فنسقنا مع احدى المدارس كان عندها زائد وأرسل للمدرسة))!!!!
مشكورين على التنسيق، كلفتم على أنفسكم، لكن يظهر أنكم أخطأتم ونسقتم مع البلدية، فأرسلوا لكم ما كانوا سيرسلوه للمحرقة.
عسكري متقاعد شكلو
وماعنده شغل الا تتبع مثل هذه الامور
والمفروض يشوفون له حل بتهجمه على مكتب فيفاء واتهامهم بالعنصرية
الشكوة لله اقول شكلها من قطاع خارجيى
تابعه لليمن
والله صادق عنصريه